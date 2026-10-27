Nemzeti Sportrádió

Hódító király, aki már nincs elátkozva – nemzetközi lapszemle az aranylabdás Kane-ről

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.10.27. 09:15
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A kétszeres aranylabdás Ronaldo adta át Harry Kane-nek a 2026-os díjat (Fotó: Getty Images)
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Aranylabda nemzetközi lapszemle Harry Kane
Harry Kane Aranylabda-győzelme nemcsak Németországban, hanem egész Európában nagy visszhangot váltott ki. Az angol sajtó a 25 éve tartó várakozás végét, a spanyol lapok Lamine Yamal és Kylian Mbappé legyőzését, a franciák pedig a Bayern München támadójának kiteljesedését emelték ki. A Daily Mail „hódítónak”, a L'Équipe pedig „Harry királynak” nevezte a 33 éves futballistát.

A német sajtó az ország saját sikereként is ünnepli a Bayern München csatárának elismerését. A Bild a „futballvilág királyának” nevezte Harry Kane-t, míg a Kicker arra hívta fel a figyelmet, hogy Matthias Sammer 1996-os győzelme óta először kapta meg Bundesliga-játékos az Aranylabdát. A Spox az angol támadó „végső megkoronázásáról” írt, míg a Sky Sport a díjátadó egyik legfontosabb pillanatát, a győztes nevének bejelentését emelte ki.

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Harry Kane kapta az Aranylabdát 2026-ban!

Kylian Mbappé lett a második, Lamine Yamal a harmadik; a nőknél Alexia Putellas pályafutása során harmadszor nyert.

Angliában elsősorban a történelmi jelentőségét hangsúlyozzák a sikernek. A BBC szerint Kane véget vetett az ország 25 éves Aranylabda-ínségének, hiszen legutóbb Michael Owen részesült az elismerésben 2001-ben. A The Telegraph szintén ezt emelte ki, míg a The Sun az angol csatár meghatottságáról írt: a támadó hangja is elcsuklott, amikor átvette a díjat.

A Daily Mail találó jelzőt választott: „Kane, a hódító”. A lap szerint a győzelem annak a játékosnak az elismerése, aki a lehető legtöbbet tette azért, hogy kibontakoztassa a tehetségét és teljes mértékben a futballnak szentelje magát. A The Guardian úgy fogalmazott, Kane teljesen megérdemelten nyerte el a sportág legrangosabb egyéni díját, ráadásul a szavazáson a két nagy favoritot, a Barcelona fiatalját, Lamine Yamalt és a Real Madrid klasszisát, Kylian Mbappét is megelőzte.

Spanyolországban már jóval keserűbb hangvételű reakciók is születtek. Az AS a „Sem Lamine, sem Mbappé – Kane!” címmel számolt be az eredményről, hozzátéve, hogy az angolt korábban sokan elátkozottnak tartották, amiért képtelen volt trófeákat nyerni. „Már nem átkozott” – vonta le a következtetést a lap.

A Marca röviden és tömören fogalmazott: „Harry Kane. Ez a nap és az év neve.” A Mundo Deportivo ezzel szemben elsősorban a Barcelona szempontjából értékelte a végeredményt. A katalán újság szerint Lamine Yamalnak a góljai hiányoztak az Aranylabdához, és különösen fájó lehet a klub számára, hogy a fiatal szélső és Mbappé is Kane mögött végzett. A lap úgy vélte, a góloknak továbbra is óriási súlyuk van a szavazásnál.

Az El País egészen más oldalról közelítette meg a győzelmet. A spanyol újság szerint a 33 éves Kane a világfutball egyik leginkább alulértékelt személyisége volt az elmúlt évtizedben. Olyan játékosként jellemezte, aki a labdarúgás körüli állandó médiacirkuszban szinte észrevétlen marad, és igazán csak a pályán mutatja meg, milyen klasszis.

Olaszországban a Corriere della Sera egy minden szempontból nagyszerű csatárként méltatta az angolt, hozzátéve, hogy a bizonytalan kimenetelű szavazásnál pályafutásának elismerése is szerepet játszhatott. A La Gazzetta dello Sport kiemelte Kane gólerősségét, játéképítő képességét és pályán kívüli szerénységét is. A lap szerint a Bayern támadója képes megőrizni hétköznapi személyiségét egy olyan világban, amelyet szupersztárok és hatalmas egók uralnak. Ha volt megfelelő pillanat Kane számára az Aranylabda elnyerésére, akkor ez volt az.

Franciaországban a L'Équipe a „Harry király!” címmel ünnepelte a támadót. A Le Parisien szerint az elismerés egy céltudatos góllövő és egy folyamatosan fejlődő futballista megkoronázása. A lap úgy véli, Kane-t sokáig kizárólag a gólszerző képességei alapján ítélték meg, a Bayern Münchenhez igazolása után azonban újraértelmezte saját játékát, és 33 évesen jutott fel a futball csúcsára.

A Le Monde pedig arra emlékeztetett, 25 év telt el azóta, hogy Anglia legutóbb Aranylabda-győztest adott a sportágnak. A történelmi várakozást Michael Owen 2001-es sikere után most Harry Kane törte meg.

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