Nemzeti Sportrádió

A viszály dacára Cristiano Ronaldo neve is szerepel a bő portugál keretben – sajtóhír

K. Zs.K. Zs.
2026.10.27. 12:53
Cristiano Ronaldo az eddigi utolsó válogatott meccsét Wales ellen játszotta szeptemberben (Fotó: Getty Images)
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Cristiano Ronaldo portugál válogatott Jorge Jesus
Cristiano Ronaldo neve is ott van a portugál labdarúgó-válogatott novemberi NL-mérkőzéseket célzó előzetes keretnévsorában – írja az AFP hírügynökség.

A pletyka már hétfőn lábra kapott, az új információ az, hogy az AFP hírügynökség kedden a portugál szövetségtől kapott megerősítésre hivatkozva írt arról, hogy Jorge Jesus szövetségi kapitány előzetes listáján Cristiano Ronaldo neve is szerepel.

A hivatalos kerethirdetés november 6-án lesz; a csoportjában egyelőre százszázalékos, a negyeddöntős helyét már lefoglaló Portugália november 14-én Dániát fogadja, majd három nappal később Walesben zárja a Nemzetek Ligája csoportkörét.

Mint ismert, a 234 mérkőzésével és a 146 góljával egyaránt portugál rekorder Cristiano Ronaldo a mellőzésre, a szövetségi kapitány szószegésére hivatkozva szeptember 30-án, a Dánia elleni koppenhágai mérkőzés előtt elhagyta a válogatott edzőtáborát, majd a nyilvánosság előtt zajló közlemény- és nyilatkozatháború során egyértelművé tette: befejezettnek tekinti az együttműködést Jorge Jesussal.

A portugál szövetség – csekély pénzbüntetés kíséretében – 30 napra eltiltotta CR-t a válogatottól, ám a szankció visszamenőleges hatályú, a „dezertálás” napjától érvényes, azaz október végén lejár, és nem lehet akadálya annak, hogy Ronaldo a szövetségi óhajnak megfelelően novemberben újra a nemzeti csapat rendelkezésére álljon.

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