A viszály dacára Cristiano Ronaldo neve is szerepel a bő portugál keretben – sajtóhír

A pletyka már hétfőn lábra kapott, az új információ az, hogy az AFP hírügynökség kedden a portugál szövetségtől kapott megerősítésre hivatkozva írt arról, hogy Jorge Jesus szövetségi kapitány előzetes listáján Cristiano Ronaldo neve is szerepel.



A hivatalos kerethirdetés november 6-án lesz; a csoportjában egyelőre százszázalékos, a negyeddöntős helyét már lefoglaló Portugália november 14-én Dániát fogadja, majd három nappal később Walesben zárja a Nemzetek Ligája csoportkörét.



Mint ismert, a 234 mérkőzésével és a 146 góljával egyaránt portugál rekorder Cristiano Ronaldo a mellőzésre, a szövetségi kapitány szószegésére hivatkozva szeptember 30-án, a Dánia elleni koppenhágai mérkőzés előtt elhagyta a válogatott edzőtáborát, majd a nyilvánosság előtt zajló közlemény- és nyilatkozatháború során egyértelművé tette: befejezettnek tekinti az együttműködést Jorge Jesussal.



A portugál szövetség – csekély pénzbüntetés kíséretében – 30 napra eltiltotta CR-t a válogatottól, ám a szankció visszamenőleges hatályú, a „dezertálás” napjától érvényes, azaz október végén lejár, és nem lehet akadálya annak, hogy Ronaldo a szövetségi óhajnak megfelelően novemberben újra a nemzeti csapat rendelkezésére álljon.



A labda tehát ismét a 41 éves labdarúgó térfelén pattog…