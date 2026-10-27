Nemzeti Sportrádió

Aranyba borult az Allianz Aréna Harry Kane győzelme után – kép

L. M.L. M.
2026.10.27. 08:37
Harry Kane neve is felkerült a Bayern München stadionjára (Fotó: X)
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Aranylabda Aranylabda 2026 Wembley Harry Kane Allianz Aréna
Aranyszínűre váltott az Allianz Aréna, a Bayern München stadionja, miután a klub csatára, Harry Kane nyerte a 2026-os Aranylabdát.

Hétfőn tartották meg a 70. Aranylabda-gálát, amelyen a férfiaknál a Bayern München angol válogatott klasszisa, Harry Kane kapta meg a legjobb játékosnak járó díjat. Klubjának azóta nemcsak a közösségimédia-felületei szólnak teljes egészében a támadóról, hanem este még a bajorok stadionja, az Allianz Aréna is aranyba borult.

Emellett nemcsak Kane klubcsapata, hanem az angol válogatott, és annak otthona, a Wembley Stadion is őelőtte tiszteleg.

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Harry Kane kapta az Aranylabdát 2026-ban!

Kylian Mbappé lett a második, Lamine Yamal a harmadik; a nőknél Alexia Putellas pályafutása során harmadszor nyert.

FÉRFI ARANYLABDA
AZ ELSŐ 10 HELYEZETT
1. Harry Kane (angol, Bayern München)
2. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
3. Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)
4. Rodri (spanyol, FC Barcelona/Manchester City)
5. Lionel Messi (argentin, Inter Miami)
6. Hvicsa Kvarachelia (grúz, PSG)
7. Ousmane Dembélé (francia, PSG)
8. Erling Haaland (norvég, Manchester City)
9. Michael Olise (francia, Bayern München)
10. Fabián Ruiz (spanyol, PSG)

Aranylabda Aranylabda 2026 Wembley Harry Kane Allianz Aréna
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