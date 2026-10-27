Aranyba borult az Allianz Aréna Harry Kane győzelme után – kép

Hétfőn tartották meg a 70. Aranylabda-gálát, amelyen a férfiaknál a Bayern München angol válogatott klasszisa, Harry Kane kapta meg a legjobb játékosnak járó díjat. Klubjának azóta nemcsak a közösségimédia-felületei szólnak teljes egészében a támadóról, hanem este még a bajorok stadionja, az Allianz Aréna is aranyba borult.

The Allianz Arena shines in gold for Ballon d'Or winner Harry Kane! 🏆✨ https://t.co/yIq4TEdE8R — FC Bayern (@FCBayernEN) October 27, 2026

Emellett nemcsak Kane klubcsapata, hanem az angol válogatott, és annak otthona, a Wembley Stadion is őelőtte tiszteleg.