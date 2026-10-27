Aranyba borult az Allianz Aréna Harry Kane győzelme után – kép
Hétfőn tartották meg a 70. Aranylabda-gálát, amelyen a férfiaknál a Bayern München angol válogatott klasszisa, Harry Kane kapta meg a legjobb játékosnak járó díjat. Klubjának azóta nemcsak a közösségimédia-felületei szólnak teljes egészében a támadóról, hanem este még a bajorok stadionja, az Allianz Aréna is aranyba borult.
Emellett nemcsak Kane klubcsapata, hanem az angol válogatott, és annak otthona, a Wembley Stadion is őelőtte tiszteleg.
FÉRFI ARANYLABDA
AZ ELSŐ 10 HELYEZETT
1. Harry Kane (angol, Bayern München)
2. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
3. Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)
4. Rodri (spanyol, FC Barcelona/Manchester City)
5. Lionel Messi (argentin, Inter Miami)
6. Hvicsa Kvarachelia (grúz, PSG)
7. Ousmane Dembélé (francia, PSG)
8. Erling Haaland (norvég, Manchester City)
9. Michael Olise (francia, Bayern München)
10. Fabián Ruiz (spanyol, PSG)