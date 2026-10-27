Nagy vesztesből aranylabdás; Szabó István csapat helyett házat épít

A Nemzeti Sport

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Egészen tavalyig semmit sem nyert csapatszinten, azért is évekig küzdött, hogy beverekedje magát a Tottenhambe. Igaz, közben egyéni szinten voltak kimagasló teljesítményei. A Premier League-ben háromszor volt a legeredményesebb góllövő (2016, 2017, 2021), 2024-ben a Bajnokok Ligájában és az Eb-n társgólkirály lett, és ahogy két éve, úgy az idén is kiérdemelte az európai Aranycipőt. Karrierjében jelentős fordulópontot jelentett, amikor 2023 nyarán a Bayern Münchenbe igazolt. Hétfő este pedig aranylabdás lett minden idők egyik legjobb angol futballistája, a kitartásával példát mutató Harry Kane. A szavazás szempontjából releváns időszakban, 2025. augusztus 3. és 2026. július 19. között 65 tétmeccsen 73 gólt szerzett, 61-et a Bayern Münchenben, 12-t a válogatottban.

„Mindenhol sokat várnak el az első és a második ligában a vezetőedzőktől, ezzel tisztában vagyok, így természetesen vállalom a felelősséget a gyenge szereplésért, nem keresek kifogásokat” – mondta lapunknak Szabó István, aki júniusban ült le a román élvonalbeli FK Csíkszereda kispadjára, de a halovány kezdés után szeptember végén közös megegyezéssel távozott a klubtól. A szakember arról is beszélt, hogy egyelőre nem tudja, hol találja meg olyan munka, amit szívesen elvállalna. Januárban lesz 60 éves, legtöbben a kecskeméti sikereire emlékeznek, de neki „ugyanolyan édes és szép emlék például a Kiskunfélegyházával szerzett megye egyes bajnoki aranyérmünk 2016-ban, vagy a két évvel később a Tiszakécskével megkaparintott első hely az NB III Közép-csoportjában”.

Edzőt váltott az NB II tabelláján épphogy a vonal fölött álló Nagykanizsa, a tapasztalt Csertői Aurélnak kell benn tartania az együttest. A nyáron érkezett vezetőedző, Jeney Gyula a Kazincbarcikától elszenvedett szombati vereséget (1–2) követően közös megegyezéssel távozott a klubtól. Az előző idényben Mezőkövesden dolgozó Csertői Aurélnak trénerként a kanizsai a 14. csapata. „Ilyen az edzők élete, aki nem dolgozik, azt előbb-utóbb megtalálja egy felkérés, bár kevés a csapat és sok az edző. Ez nagy kihívás, jóllehet több potenciált látok a gárdában, mint amennyit az eddigi meccseken kihozott magából” – mondta lapunk megkeresésére a 61 esztendős szakember. A rutinos trénernek nem ismeretlen feladat, hogy „tűzoltóként” beugorva kell megmentenie egy klubot a kieséstől.

Továbbjutást ünnepelhetett a nemzetközi porondra tíz év után visszatérő Szeged vízilabdacsapata a Konferenciakupa első selejtezőkörében. A 2009-ben LEN-kupa-győztes Tisza-partiak legutóbb a 2015–2016-os idényben szerepeltek nemzetközi sorozatban, akkor az Eurokupában az elődöntőig jutottak, amelyben a későbbi győztes olasz Brescia búcsúztatta őket. Ezúttal második lett az ötcsapatos D-csoport házigazdája, viszont a legtöbb gólt Kiss Csaba együttese szerezte a kvintettben: 80-at, ami eggyel több az élen záró Vasas termésénél (79). A vezetőedző lapunknak elégedetten értékelt, és bízik benne, hogy együttese erőt merít a jobb bajnoki folytatásra (öt fordulót követően csak egy győzelemmel áll a Szeged) a múlt hét végi kupasikerekből.

Közepes média- és csekély szurkolói érdeklődéstől övezve közeledett a Ferencvárosi Torna Club tisztújító közgyűlése, amelynek az Elek Gyula Aréna adott helyet kedd délután. Az elnökségitag-jelöltek a hírek szerint a Népligetben ebédeltek, tehát előzetes villáminterjúkra már nem volt lehetőség az érintettekkel. Már a kezdés előtt kiszivárgott az az információ, hogy Sas Sándor paralimpikon visszalépett az elnökségi posztra kandidálók közül, így tíz ember maradt a kilenc helyre. Ez még mindig azt vetítette előre, hogy titkos szavazásra lesz szükség. Helyszíni beszámolónk az FTC közgyűléséről, ahol csak a késő esti órákban derült ki, milyen összetételben folytatja a munkát az egyesület vezérkara.

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