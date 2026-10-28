Bravúros pontszerzése ellenére búcsúzik a futsal BL-től az Újpest

2026.10.28. 21:18
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A pontszerzés kevés volt, hogy életben maradjanak az Újpest reményei (Fotó: Újpest FC/Jani Martin)
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Az Újpest FC szerdán 2–2-es döntetlent játszott a házigazda lengyel Piast Gliwicével a futsal Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában, ezzel eldőlt, hogy nem juthat tovább.

Az európai szövetség honlapja szerint a – brazil, portugál, argentin, spanyol és francia légiósokkal teletűzdelt – hazaiak már 2–0-ra vezettek, de a magyar bajnoki címvédő Suscsák Máté és Szalmás Zoltán révén 63 másodperc alatt egyenlített.

Mivel a bosnyák MNK Bubamara Cazin meglepetésre legyőzte az azeri Araz-Naxcivant, az esti döntetlennel megpecsételődött az Újpest sorsa a pénteki, utolsó forduló előtt.

A legjobb 32 között a nyolc csoportból 16 együttes jut tovább a kieséses szakaszba: az A-ágról minden csoportból a legjobb három, míg a B-ágról – ahol Németh Péter vezetőedző együttese is szerepel – csak a csoportgyőztesek folytathatják a sorozatot.

FÉRFI FUTSAL BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, ELITKÖR, 2. FORDULÓ
5. CSOPORT, GLIWICE
Piast Gliwice (lengyel)–Újpest FC 2–2 (1–0)
MNK Bubamara Cazin (bosnyák)–Araz-Naxcivan (azeri) 5–3 (1–1)
Az állás: 1. Piast Gliwice 4 pont, 2. MNK Bubamara Cazin 3 (7–7), 3. Araz-Naxcivan 3 (8–9), 4. Újpest FC 1

 

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