Bravúros pontszerzése ellenére búcsúzik a futsal BL-től az Újpest

Az európai szövetség honlapja szerint a – brazil, portugál, argentin, spanyol és francia légiósokkal teletűzdelt – hazaiak már 2–0-ra vezettek, de a magyar bajnoki címvédő Suscsák Máté és Szalmás Zoltán révén 63 másodperc alatt egyenlített.

Mivel a bosnyák MNK Bubamara Cazin meglepetésre legyőzte az azeri Araz-Naxcivant, az esti döntetlennel megpecsételődött az Újpest sorsa a pénteki, utolsó forduló előtt.

A legjobb 32 között a nyolc csoportból 16 együttes jut tovább a kieséses szakaszba: az A-ágról minden csoportból a legjobb három, míg a B-ágról – ahol Németh Péter vezetőedző együttese is szerepel – csak a csoportgyőztesek folytathatják a sorozatot.

FÉRFI FUTSAL BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, ELITKÖR, 2. FORDULÓ

5. CSOPORT, GLIWICE

Piast Gliwice (lengyel)–Újpest FC 2–2 (1–0)

MNK Bubamara Cazin (bosnyák)–Araz-Naxcivan (azeri) 5–3 (1–1)

Az állás: 1. Piast Gliwice 4 pont, 2. MNK Bubamara Cazin 3 (7–7), 3. Araz-Naxcivan 3 (8–9), 4. Újpest FC 1