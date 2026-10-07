Nemzeti Sportrádió

Cristiano Ronaldo is reagált Messi búcsúposztjára

M. B.M. B.
2026.10.07. 21:19
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Fotók: Getty Images
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Lionel Messi Cristiano Ronaldo argentin válogatott Argentína
Lionel Messi a válogatottbeli búcsúmeccse másnapján, az Instagram-oldalára feltöltött posztban mondott köszönetet a mellette állóknak a nemzeti csapatban eltöltött évekért. A posztra Cristiano Ronaldo is reagált.

A 39 éves legenda a családjának, barátainak, csapattársainak és edzőinek (itt külön, név szerint említette Diego Maradonát), klubjainak és Istennek is köszönetet mondott a világoskék-fehér mezben átélt élményekért. Messi kortársa, egyben riválisa, Cristiano Ronaldo a kommentekben rótta le tiszteletét a búcsúzó ikon előtt.

„Leo, annyi éven képviselted az országodat, a történeted örök időkre szól. Minden tiszteletem azért, amit elértél Argentínával. Ölellek!” – írta a portugál.

 

Lionel Messi Cristiano Ronaldo argentin válogatott Argentína
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