Cristiano Ronaldo is reagált Messi búcsúposztjára

A 39 éves legenda a családjának, barátainak, csapattársainak és edzőinek (itt külön, név szerint említette Diego Maradonát), klubjainak és Istennek is köszönetet mondott a világoskék-fehér mezben átélt élményekért. Messi kortársa, egyben riválisa, Cristiano Ronaldo a kommentekben rótta le tiszteletét a búcsúzó ikon előtt.

„Leo, annyi éven képviselted az országodat, a történeted örök időkre szól. Minden tiszteletem azért, amit elértél Argentínával. Ölellek!” – írta a portugál.