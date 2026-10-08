Budapesten állt asztalhoz a gombfocivilág krémje

A régóta dédelgetett terv szerint Scherer Péter, a Lepattanó című 2024-es mozifilmben főszerepet játszó színész végezte volna el a 10. asztalilabdarúgó-világbajnokság szimbolikus kezdőrúgását, a Jászai Mari-díjas művész májusi halála azonban fájdalmasan közbeszólt. Aláírt gombfocijátékos formában mégis jelen volt a nagy hiányzó a Ludovika Aréna tematikus kiállításán, amely a csütörtöktől vasárnapig tartó nemzetközi eseményt gazdagítja, a magyar gombfocikultúra számos más érdekes megmutatkozása mellett.

Ami pedig a fő attrakciót illeti: a csarnokban asztalok tucatjain zajlik párhuzamosan a verseny három szakágban (szektorlabda, tizenkétérintéses asztali-labdarúgás, illetve a „söröskupak”-verziónak is becézett chapas), 93 játékos mérkőzik meg 13 ország képviseletében, Brazíliától Spanyolországon át Grúziáig. A Magyarországon legnépszerűbb szektorlabdát becslések szerint 200–250 ember űzi, az úgynevezett retrógombfoci versenyváltozata 100–150 fős kört mozgat, az otthon, apukákkal, nagypapákkal gombozók száma azonban a főszervező Mártonfi István szerint több tízezerre tehető.

„A gombfocit a magyarok találták ki az 1910-es, 1920-as években – rögzítette a Nemzetközi Asztalilabdarúgó-konföderáció elnöke. – Az 1950-es években, Puskás Ferenc és az Aranycsapat időszakában kezdte felváltani a gombokat a trafikban kapható, előre gyártott, műanyagból készült, fényképes változat. Sokan kezdtek el ekkor játszani, később, az 1960-as évek elején egy pécsi gombmester kiadott egy szabálykönyvet, ebből indult el a versenyszerűen űzött játék. Bajnokságokat már az 1960-as évektől rendeznek, de sportként csak 1989 óta működik a szektorlabda Magyarországon. A nemzetközi szövetség 1993-ban alakult, 2023-tól része a konföderációnak mindhárom szakág.”

A világbajnokság egyik legnagyobb esélyese szektorlabda szakágban Lukács Viktor, az egyéniben kétszeres vb-győztes, egyszeres Európa-bajnok versenyző, aki elmondása szerint hetente hat–nyolc órát tölt a játékkal. Bankban dolgozik jelzáloghitel-döntéshozóként, „…de amint véget ér a munka, irány a gombfociasztal!”. Nem titkolja, a hazai környezet különleges ösztönzésül szolgál neki: „Főként mentálisan kell felkészülnöm a feladatra, eddig volt idő formába hoznom magam, most már az összpontosítás a kulcskérdés. Arra figyelek, hogy amikor elkezdődik az első mérkőzés, ki tudjam zárni, hogy mi történik körülöttem, mi volt tegnap, mi lesz holnap.”