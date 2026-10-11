Nemzeti Sportrádió

Három magyar aranyérem a budapesti gombfoci-világbajnokságon

2026.10.11. 21:29
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Fotó: Török Attila, archív
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Három arany-, egy ezüst- és három bronzérmet szereztek a házigazda magyarok az X. asztalilabdarúgó-világbajnokságon.

A budapesti Ludovika Arénában rendezett négynapos viadal szervezőinek vasárnapi tájékoztatása szerint a hazaiak a hagyományos magyar gombfocinak is nevezett szektorlabdában valósággal taroltak: megnyerték az egyéni, a válogatott csapat- és a klubvilágbajnokságot is.

A szektorlabda-válogatott – Szathmáry Károly, Bottyán Zoltán, Koczor János, Fülöp Elemér, Farkas Gábor, Terjék Zsolt, Mártonfi István, Kovács Péter, Lukács Viktor összeállításban – a döntőben 3:1-re győzte le Romániát.

Az egyéni versenyben teljes magyar siker született. Győzött Szathmáry Károly, második lett Bottyán Zoltán, harmadik pedig Koczor János.

A klub-vb-n a Vasi Gombfoci Egyesület – Farkas Gábor, Debreczy István, Pákai György, Mártonfi István, Simon Ferenc és Benkő János összeállításban – az elődöntőben a brazil Vasco együttesét győzte le, a fináléban pedig 3:0-ra verte az Energofish Marosvásárhely csapatát.

A 12 érintéses szakág csapatversenyében a Kovács Nándor, Kiss Levente, Matkó Péter, Major Bence, Hicz András, Kondor Balázs, Puskás László, Koczor János felállású magyar válogatott a brazil és az olasz együttes mögött a harmadik helyet szerezte meg.

Az egyéni versenyben a brazil játékosok uralták a dobogót: Marcus Vinicius Constantino az arany-, Fernando Ferreira az ezüst-, Jefferson do Amaral Genta pedig a bronzérmet viheti haza.

A spanyol eredetű, úgynevezett chapas szakágban is dobogós helyezést értek el a magyarok (Juhász Leonárd, Mészáros Attila, Hicz András, Szathmáry Károly, Horváth Imre, Benkő János) a spanyolok és a portugálok mögött. Egyéniben a spanyol José Rodríguez nyert honfitársa, Ángelito Ruiz és a portugál André Gomes előtt.

A vb-n rekordnagyságú, 13 ország versenyzőit felvonultató mezőny indult három szakágban, szektorlabdában, 12 érintéses asztali labdarúgásban és chapasban.

 

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