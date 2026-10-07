Asztalilabdarúgó-vb: Budapesten címvédésre tör a magyar csapat szektorlabdában

A budapesti Ludovika Arénában vasárnapig tartó esemény szerdai sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy az 1910-es években született magyar eredetű „futballutánzó” játék, a gombfoci, az idők során szektorlabda néven szellemi-ügyességi sportággá tudott válni, és világbajnokságot is rendeznek belőle. Bár a kiindulási mintaként szolgáló labdarúgásban nem, szektorlabdában Magyarország a világbajnoki címvédő, és vb-nek is otthont adott már: 1996-ban az elsőnek Budapest, később aztán Tiszavasváriban, illetve legutóbb Debrecenben.

Mártonfi István, a Nemzetközi Asztali Labdarúgó-konföderáció elnöke elmondta, hogy a 10. asztali labdarúgó-világbajnokságon három szakágban – szektorlabdában, 12 érintéses asztali labdarúgásban és chapasban – mérik össze tudásukat a világ legjobb játékosai. A versenyre 13 ország közel száz játékosa nevezett, ami rekordnak számít.

A magyar válogatottnak a szektorlabda szakágban – ami a magyar népi gombfoci sportváltozata, és a Hungarikum minősítésre vár – van a legnagyobb esélye az aranyéremre. A brazil eredetű, 12 érintéses asztali labdarúgásban a brazilok, míg a spanyol chapasban a spanyolok és a portugálok az esélyesek, a magyaroktól a bronzérem bravúros lenne. Mindhárom szakágban rendeznek egyéni és csapatversenyt, a csapatokat 4-4 versenyző alkotja.

Magyarország képviselői amatőr versenyzők, de munka mellett profi szinten űzik a sportágat. A vb állami támogatás nélkül, a szövetség, a gombfoci-társadalom, valamint a szponzorok összefogásával valósul meg.

A vezetők nem titkolt célja, hogy a sportág visszakerüljön a Diákolimpiák műsorára – ahol az 1990-es években volt –, mert fejleszti a gyerekek készségeit, koncentráló képességét.

Lukács Viktor, a legutóbbi két vb (2018, 2022) egyéni győztese, 2025-ös Európa-bajnok szerint egy magyarországi vb mezőnye a legerősebb, itt valóban mindenki asztalhoz áll, aki „számít a szakmában”. Ő speciel általában heti két edzéssel és hétvégi versenyekkel készült, ugyanakkor a mentális felkészülést is nagyon fontosnak tartja.

A világbajnokság nemcsak a versenyről szól: a rendezvény célja, hogy bemutassa a nagyközönségnek a magyar eredetű gombfoci modern, nemzetközi sportváltozatait, és megmutassa, hogy ez a több mint százéves hagyomány napjainkban is élő, fejlődő sportág. A rendezvény mellett gombfoci-kiállítás is nyílik, bemutatva Magyarország szerepét a sportág kialakulásában, valamint a játékból sporttá való átalakulásában.

A világbajnokság ünnepélyes megnyitójára csütörtökön 10 órakor kerül sor, a kezdőrúgás pedig 11 órakor lesz. A világbajnokság záróeseménye és díjátadó ünnepsége vasárnap 15.30-kor kezdődik. Az eseményre ingyenes a belépés.