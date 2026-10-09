Olimpia 2036: a kormány reagált Budapest rendezési szándékára

Mint arról beszámoltunk, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) keddi közleménye szerint hét ország jelezte szándékát a 2036-os nyári olimpia és paralimpia megrendezésére, beleértve Magyarországot.



Magyar Péter miniszterelnök pénteken hangsúlyozta, hogy olimpia rendezésére nem országok, hanem városok pályáznak, majd átadta a szót Vitézy Dávidnak.



A közlekedési és beruházási miniszter közölte: a főpolgármester 2024-ben bejelentette, hogy Budapest érdeklődik az olimpia megrendezése iránt, ennek a hivatalos visszaigazolása történt most meg, de várhatóan csak a 2028-as olimpiai játékok után lesz döntés a 2036-os helyszínről.



„A kérdések, hogy Magyarország, azon belül pályázóként Budapest, fog-e olimpiát rendezni 2036-ban, és a magyar közvélemény, illetve a magyar kormány az ehhez szükséges támogatást biztosítja-e, még nem aktuálisak. Ezek a következő két évben kell, hogy eldőljenek. Azt gondoljuk, hogy bőven van arra idő, hogy azok, akik emellett érvelnek, bemutassák azt, hogy mire alapozzák a terveiket, miért gondolják, hogy ez a magyar gazdaság és turizmus számára megtérül. Leegyszerűsítve fogalmazva: miért gondolják úgy, hogy ebből nem Athén lenne, hanem Barcelona” – utóbbi mondatával Vitézy arra utalt, hogy vannak kudarcok és sikertörténetek is olimpiai rendezést illetően.

Vitézy kiemelte, hogy nagy költségű, az olimpiához szükséges nagyberuházásokra biztosan nincs pénz, a kormány 2030-ig nem vesz részt a finanszírozásban. Stadionok és nagy sportlétesítmények építése nem szerepel a kormány tervei között.