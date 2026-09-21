Nemzeti Sportrádió

Budapest a tizenötödik a sportvárosok rangsorában

2026.09.21. 12:01
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A Bajnokok Ligája-döntőjének is köszönhető, hogy Budapest hatalmasat lépett előre tavalyhoz képest (Fotó: Árvai Károly)
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Budapest sportvárosok ranglista Bajnokok Ligája-döntő
Budapest a tizenötödik helyen áll a sportvárosok rangsorában a New York-i székhelyű Burson globális PR és kommunikációs cég értékelése alapján.

A magyar főváros előtt Chicago, mögötte Tokió található. Az elmúlt két évben harmadik New York leszorította az élről az utóbbi három évben első Párizst. A következő olimpia házigazdája, Los Angeles harmadik a friss rangsorban. A legjobb tizenöt közé öt város került az Egyesült Államokból, egy Ázsiából, a további kilenc pedig Európából – Budapest a tavalyi 42. helyről lépett előre.

A Burson 15. alkalommal rangsorolta a sportvárosokat, elemzésében figyelembe vette sportvezetők, a sportmédia képviselőinek, iparági szakértőknek a véleményét, valamint a hagyományos és közösségi médiában való megjelenést. Négy fő szempont alapján osztályozták a városokat: nagy világversenyek, multisportesemények (pl. Milánó, Cortina d'Ampezzo) vagy népszerű sportágak világbajnokságának (pl. Vancouver, Atlanta, San Francisco, Houston) megrendezése; erős láthatóság és befolyás, utóbbi a sportpolitikai jelenlétre utal és jellemzően a nemzetközi szervezeteket irányító testületek székhelyeit (pl. Lausanne, Monaco) jellemzi; milyen lehetőségeket biztosítanak a női sportnak és a kisebb, sokszor újszerű, de dinamikusan fejlődő sportágaknak (pl. Zürich, Genf, Innsbruck, Sanghaj); illetve folyamatos jelenlétüknek köszönhetően mennyire tartják folyamatosan a kapcsolatot a világ sportközösségeivel (pl. Madrid, Barcelona, Manchester).

A százas lista utolsó öt helyezettje (ezúttal Perth, Belgrád, Dzsidda, Szapporo és Santiago de Chile) automatikusan lekerül a listáról, és az már a mostani értékelés alapján eldőlt, hogy 2027-ben Asztanát, Helsinkit, Nizzát, Valenciát és Varsót minősítik.

A 2026-os lista élcsoportja
1. New York (Egyesült Államok, 2025-ben: 3.)
2. Párizs (Franciaország, 1.)
3. Los Angeles (Egyesült Államok, 2.)
4. London (Nagy-Britannia, 4.)
5. Madrid (Spanyolország, 5.)
6. Barcelona (Spanyolország, 6.)
7. Milánó (Olaszország, 9.)
8. Lausanne (Svájc, 11.)
9. München (Németország, 7.)
10. Manchester (Nagy-Britannia, 10.)
11. Washington (Egyesült Államok, 12.)
12. Miami (Egyesült Államok, 8.)
13. Peking (Kína, 14.)
14. Chicago (Egyesült Államok, 15.)
15. Budapest (42.)
16. Tokió (Japán, 13.)
17. Toronto (Kanada, 24.)
18. Mexikóváros (Mexikó, 18.)
19. Boston (Egyesült Államok, 17.)
20. Las Vegas (Egyesült Államok, 16.)

 

Budapest sportvárosok ranglista Bajnokok Ligája-döntő
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