Nemzeti Sportrádió

Bahrein az Ázsia-kupa előtt váltott szövetségi kapitányt

2026.10.12. 17:56
Fotó: Getty Images
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Felix Sánchez bahreini válogatott Bahrein
A spanyol Félix Sánchez lett a januári Ázsia-kupára készülő bahreini labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

A korábban a katari és az ecuadori nemzeti csapatot is irányító ötvenéves tréner a novemberi válogatott szünetben kezdi meg munkáját – közölte a Bahreini Labdarúgó-szövetség. Sánchez a horvát Dragan Talajicot váltotta, miután Bahrein három vereséggel már a csoportmérkőzéseit követően kiesett a szeptemberben és október elején rendezett Öböl-kupán.

Sánchez 2019-ben Ázsia-kupát nyert Katarral, majd irányíthatta a közel-keleti válogatottat a 2022-es, hazai rendezésű világbajnokságon.

A következő Ázsia-kupára január 7. és február 5. között kerül sor Szaúd-Arábiában. A bahreini csapat a B-csoportban Jordániával, Észak-Koreával és Üzbegisztánnal játszik.

 

Felix Sánchez bahreini válogatott Bahrein
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