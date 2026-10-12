Bahrein az Ázsia-kupa előtt váltott szövetségi kapitányt

A korábban a katari és az ecuadori nemzeti csapatot is irányító ötvenéves tréner a novemberi válogatott szünetben kezdi meg munkáját – közölte a Bahreini Labdarúgó-szövetség. Sánchez a horvát Dragan Talajicot váltotta, miután Bahrein három vereséggel már a csoportmérkőzéseit követően kiesett a szeptemberben és október elején rendezett Öböl-kupán.

Sánchez 2019-ben Ázsia-kupát nyert Katarral, majd irányíthatta a közel-keleti válogatottat a 2022-es, hazai rendezésű világbajnokságon.

A következő Ázsia-kupára január 7. és február 5. között kerül sor Szaúd-Arábiában. A bahreini csapat a B-csoportban Jordániával, Észak-Koreával és Üzbegisztánnal játszik.