„Az utolsó tangó” – nemzetközi lapszemle Lionel Messi búcsúmeccséről

A Marca így harangozta be Messi utolsó találkozóját: „a 47 másodperc után kapott piros laptól a világbajnoki trófeáig: Messi hihetetlen története, amely örökre megváltoztatta az argentin labdarúgást.” A spanyol oldal megemlíti az argentin támadó Magyarország elleni bemutatkozó meccsét, amikor Messi egy perc alatt piros lapot kapott a Vanczák Vilmos elleni szabálytalanságért. A Marca cikke végigviszi az argentin támadó válogatott pályafutását, a cikk így zárul: „ezúttal nem lesz több világbajnokság, amiért küzdeni kellene, nem lesz több visszavágás, amire várni kellene, és nem marad befejezetlen döntő sem.”

Se cumplen 17 años del debut de Lionel Messi en la Selección Argentina. 🇦🇷🔙 https://t.co/f6sI5mZmHm — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 17, 2022

Az AS is hosszú cikkben taglalja Messi pályafutását. Természetesen ebből sem maradhatott ki a magyarok elleni bemutatkozó debütálás, míg búcsúmeccséről „Felejthetetlen Messi” címmel ír a spanyol portál. „Leo könnyes szemmel és békésen vette le utoljára az argentin válogatott mezét. Békében élt elhunyt apjával, Jorge-val, és önmagával is. Békében, mert végre élvezhette azt az országot, amelyet kapott, és amelyet olyan határozottan választott magának, hiszen korai spanyolországi távozása miatt hosszú ideig idegen volt mind itt, mind ott. Ma már senki sem kételkedik benne: Messi egyenrangú a történelem legnagyobb argentinjaival: Gardellel, Maradonával, Borges-szel, Perónnal.”

Messi utolsó válogatottbeli góljáról így írt az AS: „A 10-es számú játékos lövése a felső sarokba repült, ezzel végleg lezárva egy legendás pályafutást: 208 mérkőzés, 126 gól, 70 gólpassz és négy nemzetközi cím a válogatottban – egy zseni pályafutása, akinek a példáját nehéz lesz utánozni, és aki mától űrt hagy maga után Argentínában és a válogatott labdarúgásban.”

„Messi stílusosan búcsúzik: egy utolsó tánc gólokkal, gólpasszokkal és érzelmekkel – olvasható a Mundo Deportivo oldalán. – Így hát Messi távozott: egy győzelemmel, egy góllal, két gólpasszal és olyan ovációval, amely összefoglalta az égkék-fehér mezben eltöltött életét. Azért távozik, mert ő úgy akarja, nem azért, mert a futball kiszorította volna: még mindig van varázsa, ereje és futballtudása, amivel még rengeteget adhatna. De talán éppen ezért búcsúja még meghatóbb. Argentína nem csupán attól a játékostól búcsúzik, aki örökre megváltoztatta a történelmét, hanem attól a futballistától is, akitől évekig minden mérkőzés rendkívülinek tűnt.”

„Hálás, büszke és békében – az érzelmekkel teli Messi lejátszotta utolsó mérkőzését az argentin válogatottban” – írja tudósításában a BBC. Az angolok megemlítik, hogy „miután a felhajtás alábbhagyott, Messi – szokásához híven – az argentin támadások középpontjában állt: két szabadrúgását remekül hárította a kapus, kétszer is elszalasztott egy-egy remek gólszerzési lehetőséget az ötösön belülről, majd a mérkőzés végső szakaszában a kapufát találta el.”

A Guardian így számolt be a hajnali meccsről: „Lionel Messi könnyes búcsút vett Argentínától, miután gólt szerzett a Benin elleni 3–0-s győzelem során.”

Michael Jordan utolsó NBA-bajnoki címét hozó szezonját Last Dance-nek, azaz Utolsó táncnak nevezték. Ennek alapján Lionel Messi utolsó válogatott mérkőzését „Az utolsó tangónak” – hívta az ESPN. „A forgatókönyv szerint Messinek még legalább egy gólt kellett szereznie, és a 39 éves játékos nem is okozott csalódást. A 71. percben bal lábával határozott mozdulattal a kapu felső sarkába lőtte a tizenegyeset, mire az Estadio Monumental teltházas közönsége „Messi, Messi” skandálással ünnepelte a gólt” – írja a portál.

„Messi örökre: egy varázslatos este krónikája, amikor a labda sírt, Leo pedig legendává vált” – olvasható a rosariói La Capital oldalán.

Az argentin clarin.com oldalán így írnak a történtekről: „Lionel Messi, örökre megmaradó nyomot hagyott: az az este, amikor az egész országot magához ölelte, és búcsút intett az argentin válogatottnak”

„A lehetetlen ember legendája. Messi bekopogott az örökkévalóság kapuján azon az estén, amikor a futball örökre „köszönömöt” mondott” – fogalmaz a szintén argentin La Nacion.

Az Ole nem bonyolította túl, csak köszönötet mond címében: „Örök hála, Lionel Andrés Messi!”