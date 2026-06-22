Statisztikák: Messi vb-gólrekorder lett – és ez csak az egyik csúcsdöntése a sok közül
Lionel Messi a mérkőzés elején a kapu mellé lőtt tizenegyesből, ehhez két rekord is kapcsolódik. A nyolcszoros aranylabdás végezhette el a legtöbb büntetőt (7) világbajnoki mérkőzéseken, illetve ő is hagyta ki a legtöbbet (3).
Lionel Messi lett az első játékos a 2026-os világbajnokságon, aki tizenegyest hibázott.
Lionel Messi még az első félidőben javított, és a világbajnokságok gólrekordere lett. Sőt a hajrában újra betalált, ezzel már 18 gólos, így maga mögé utasította a 16 vb-találatot számláló, 2014 óta rekorder Miroslav Klosét.
Lionel Messi tehát eddig három büntetőt hagyott ki vb-n, mindet csoportmérkőzésen, mindet európai válogatott ellen – Ausztria előtt Izland és Lengyelország úszta meg a Messi-tizenegyesgólt.
Lionel Messi a második labdarúgó lett, aki három világbajnokságon is eljutott minimum négy gólig – a másik játékos, akinek ez eddig sikerült, az Miroslav Klose.
Lionel Messi a harmadik játékos, aki hat egymást követő vb-meccsén is be tudott találni. Először ez a francia Just Fontaine-nek sikerült 1958-ban, majd a brazil Jairzinhónak 1970-ben.
Mindössze négy játékos van Lionel Messin kívül, aki legalább öt góllal indította a világbajnokságot az adott torna első két mérkőzésén. Ebben a csúcstartó Kocsis Sándor (1954) hét góllal, míg a Messi-honfitárs Guillermo Stábile (1930), valamint Just Fontaine (1958) és Harry Kane (2018) szintén öt gólt szerzett az első két meccsen.
Lionel Messi csupán a második játékos, aki csapata első öt gólját egymaga szerezte a világbajnokságon. A másik az orosz Oleg Szalenko, aki 1994-ben csapata első hat gólját vállalta magára.
Lionel Messi 13. alkalommal lett vb-meccs legjobbja, ami rekordnak számít.
Argentína 15. alkalommal jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba világbajnokságon.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
J-CSOPORT
ARGENTÍNA–AUSZTRIA 2–0 (1–0)
Dallas, Dallas Stadion, 70 649 néző. Vezette: Omar (egyiptomi)
ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina, Romero (Otamendi, 57.), Lisandro Martínez, Medina (Tagliafico, 82.) – De Paul (Paredes, 82.), A. Mac Allister, E. Fernández, Almada (N. González, 64.) – Messi, Lautaro Martínez (J. Álvarez, 64.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
AUSZTRIA: A. Schlager – Posch (Prass, 67.), Danso, Alaba (Friedl, 67.), Laimer – Seiwald, X. Schlager – Schmid (Wimmer, 78.), Wanner (Arnautovic, 67.), Sabitzer – Gregoritsch (Chukwuemeka, 85.). Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick
Gólszerző: Messi (38., 90+5.)