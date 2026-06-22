Statisztikák: Messi vb-gólrekorder lett – és ez csak az egyik csúcsdöntése a sok közül

Lionel Messi a mérkőzés elején a kapu mellé lőtt tizenegyesből, ehhez két rekord is kapcsolódik. A nyolcszoros aranylabdás végezhette el a legtöbb büntetőt (7) világbajnoki mérkőzéseken, illetve ő is hagyta ki a legtöbbet (3).

Lionel Messi has both taken (7) and missed (3) the most penalties in World Cup history. pic.twitter.com/ITNcvsFsJw — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 22, 2026

Lionel Messi lett az első játékos a 2026-os világbajnokságon, aki tizenegyest hibázott.

Lionel Messi is the first player to miss a penalty at the 2026 FIFA World Cup. ❌ pic.twitter.com/e0L3vESVqM — Squawka (@Squawka) June 22, 2026

Lionel Messi még az első félidőben javított, és a világbajnokságok gólrekordere lett. Sőt a hajrában újra betalált, ezzel már 18 gólos, így maga mögé utasította a 16 vb-találatot számláló, 2014 óta rekorder Miroslav Klosét.

Most goals scored in World Cup history:



◉ 18 - Lionel Messi 🔺

◎ 16 - Miroslav Klose

◎ 15 - Ronaldo Nazário

◎ 14 - Gerd Müller

◎ 14 - Kylian Mbappé



Messi goes two clear at the top. 👏 https://t.co/CTWF6ogoro pic.twitter.com/B1q6wRE6gz — Squawka (@Squawka) June 22, 2026

Lionel Messi tehát eddig három büntetőt hagyott ki vb-n, mindet csoportmérkőzésen, mindet európai válogatott ellen – Ausztria előtt Izland és Lengyelország úszta meg a Messi-tizenegyesgólt.

Lionel Messi has now taken (7) and missed (3) the most penalties in World Cup history (excluding shootouts).



❌ vs. Iceland (2018)

⚽ vs. Saudi Arabia (2022)

❌ vs. Poland (2022)

⚽ vs. Netherlands (2022)

⚽ vs. Croatia (2022)

⚽ vs. France (2022)

❌ vs. Austria (2026)



He is… https://t.co/Xq2D3cJgXM pic.twitter.com/luKkUaWcJE — Squawka (@Squawka) June 22, 2026

Lionel Messi a második labdarúgó lett, aki három világbajnokságon is eljutott minimum négy gólig – a másik játékos, akinek ez eddig sikerült, az Miroslav Klose.

Lionel Messi has now scored 4+ goals in three different men's World Cups (2014, 2022, 2026).



The only other player to do it? 🇩🇪 Miroslav Klose. pic.twitter.com/91lgTXvfqM — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 22, 2026

Lionel Messi a harmadik játékos, aki hat egymást követő vb-meccsén is be tudott találni. Először ez a francia Just Fontaine-nek sikerült 1958-ban, majd a brazil Jairzinhónak 1970-ben.

6 - Lionel Messi is the third player to score in six successive appearances at the FIFA World Cup after Just Fontaine in 1958 and Jairzinho in 1970.



Super. pic.twitter.com/DambEr9Lxi — OptaJoe (@OptaJoe) June 22, 2026

Mindössze négy játékos van Lionel Messin kívül, aki legalább öt góllal indította a világbajnokságot az adott torna első két mérkőzésén. Ebben a csúcstartó Kocsis Sándor (1954) hét góllal, míg a Messi-honfitárs Guillermo Stábile (1930), valamint Just Fontaine (1958) és Harry Kane (2018) szintén öt gólt szerzett az első két meccsen.

Players who started a World Cup with 5+ goals after their first two matches:



🇦🇷 1930: Stábile (5)

🇭🇺 1954: Kocsis (7)

🇫🇷 1958: Fontaine (5)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2018: Harry Kane (5)

🇦🇷 2026: LEO MESSI (5) — MisterChip (English) (@MisterChiping) June 22, 2026

Lionel Messi csupán a második játékos, aki csapata első öt gólját egymaga szerezte a világbajnokságon. A másik az orosz Oleg Szalenko, aki 1994-ben csapata első hat gólját vállalta magára.

⌚️ FT: ARGENTINA 2-0 AUSTRIA 🇦🇹



⚽️ Messi has now scored Argentina’s FIRST FIVE goals of the 2026 World Cup



🌟 Only one other player in history has done this:

🇷🇺 1994: Salenko

🇦🇷 2026: Lionel Messi



And get this…



🔟 On June 22, 1986, Maradona scored a double vs England.



🗓️… pic.twitter.com/OCmIZdxFNV — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 22, 2026

Lionel Messi 13. alkalommal lett vb-meccs legjobbja, ami rekordnak számít.

🐐 Lionel Messi is UNSTOPPABLE!



⚽️⚽️ Two goals against Austria and another Man of the Match award!



🏆 The GOAT now owns the all-time record with 13 World Cup Man of the Match titles



🏅 He also extends his historic tally to 18 World Cup wins



👑 Football royalty at its finest. pic.twitter.com/7SAa6hvFFH — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 22, 2026

Argentína 15. alkalommal jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba világbajnokságon.

🇦🇷 OFFICIAL: Argentina are THROUGH to the Round of 32 at the 2026 FIFA World Cup!



🏟️ La Albiceleste have now reached the knockout stages for the 15th time in their storied history.



🌟 This team just keeps delivering. pic.twitter.com/NbwotMoluO — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 22, 2026

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

J-CSOPORT

ARGENTÍNA–AUSZTRIA 2–0 (1–0)

Dallas, Dallas Stadion, 70 649 néző. Vezette: Omar (egyiptomi)

ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina, Romero (Otamendi, 57.), Lisandro Martínez, Medina (Tagliafico, 82.) – De Paul (Paredes, 82.), A. Mac Allister, E. Fernández, Almada (N. González, 64.) – Messi, Lautaro Martínez (J. Álvarez, 64.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

AUSZTRIA: A. Schlager – Posch (Prass, 67.), Danso, Alaba (Friedl, 67.), Laimer – Seiwald, X. Schlager – Schmid (Wimmer, 78.), Wanner (Arnautovic, 67.), Sabitzer – Gregoritsch (Chukwuemeka, 85.). Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick

Gólszerző: Messi (38., 90+5.)