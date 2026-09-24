Nemzeti Sportrádió

Az írek kikaptak Koszovóban, az osztrákok hajrábeli gólokkal legyőzték Izraelt a B-ligában

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.09.24. 23:06
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Koszovó Vedat Muriqi (kékben) góljával győzte le az íreket (Fotó: Getty Images)
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Ausztria 3–1-re legyőzte Izraelt, Koszovó 1–0-ra felülmúlta Írországot a labdarúgó Nemzetek Ligája B-ligájának csütörtöki játéknapján.

Az osztrákok Linzben Romano Schmid tizenegyesgóljával került előnybe, de Szaed Abu Farhi a második félidő elején egyenlített, aki a gólöröm közben kivette a szögletzászlót a helyéről, és úgy csinált vele, mintha elsütne egy fegyvert, amiért megkapta a második sárga lapját. Izrael emberhátrányban nem bírta ki a hajrát, a végjátékban Ausztria két gólt szerezve (Phillipp Mwene és Sasa Kalajdzic talált be) nyert 3–1-re.

Az írek nagyon veszélytelenek voltak Koszovóban, három lövéssel próbálkoztak, egyszer találták el a kaput, így 0.29-es xG-t hoztak össze. A hazaiak viszont a kapufát is eltalálták, majd végül megszerezték a győztes gólt, a 83. percben Vedat Muriqi fejjel volt eredményes. 1–0

NEMZETEK LIGÁJA 
1. FORDULÓ
B-LIGA
3. CSOPORT
Ausztria–Izrael 3–1 (Schmid 43. – 11-esből, Mwene 90., Kalajdzic 90+3., ill. Abu Farhi 55.)
Kiállítva: Abu Farhi (56.)
Koszovó–Írország 1–0 (Muriqi 83.)

 

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