Az írek kikaptak Koszovóban, az osztrákok hajrábeli gólokkal legyőzték Izraelt a B-ligában

Az osztrákok Linzben Romano Schmid tizenegyesgóljával került előnybe, de Szaed Abu Farhi a második félidő elején egyenlített, aki a gólöröm közben kivette a szögletzászlót a helyéről, és úgy csinált vele, mintha elsütne egy fegyvert, amiért megkapta a második sárga lapját. Izrael emberhátrányban nem bírta ki a hajrát, a végjátékban Ausztria két gólt szerezve (Phillipp Mwene és Sasa Kalajdzic talált be) nyert 3–1-re.

Az írek nagyon veszélytelenek voltak Koszovóban, három lövéssel próbálkoztak, egyszer találták el a kaput, így 0.29-es xG-t hoztak össze. A hazaiak viszont a kapufát is eltalálták, majd végül megszerezték a győztes gólt, a 83. percben Vedat Muriqi fejjel volt eredményes. 1–0

NEMZETEK LIGÁJA

1. FORDULÓ

B-LIGA

3. CSOPORT

Ausztria–Izrael 3–1 (Schmid 43. – 11-esből, Mwene 90., Kalajdzic 90+3., ill. Abu Farhi 55.)

Kiállítva: Abu Farhi (56.)

Koszovó–Írország 1–0 (Muriqi 83.)