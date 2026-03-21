Szenegál nem adja vissza az Afrika-kupa-győzelemért járó kupát

2026.03.21. 13:34
Szenegál nem kívánja visszaadni az Afrikai Nemzetek Kupáját azután, hogy futballválogatottját utólag technikai vereséggel sújtották és megfosztották kontinentális bajnoki címétől.

Ezt Kalidou Koulibaly, a csapat oszlopos tagja tudatta Instagram-oldalán.

„Tiszteld a bajnokokat, a trófea itt van. És sehova sem megy. Mindenki láthatja, hogy a kezemben van” – írta a 34 éves védő.

Állásfoglalása előtt a Szenegáli Labdarúgó-szövetség (FSF) igazságtalannak nevezte, hogy válogatottjától elvették a bajnoki címet, és a döntést követően bejelentette, hogy fellebbezést nyújt be a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz.

Szánalmas döntés Szenegál trónfosztása az afrikai szövetség vezető tagja szerint

A korábbi szenegáli futballszövetségi elnök szerint a Sportdöntőbíróság visszaállítja a pályán elért eredményt.

Szenegált megfosztották az Afrika-kupa-győzelemtől, Marokkó lett a bajnok – hivatalos

A szenegáli játékosok a döntőben levonultak a pályáról, ami miatt jó negyedóráig állt a játék.

Mint arról többször is írtunk, az afrikai kontinentális szövetség (CAF) fellebbviteli bizottsága kedden megsemmisítette az Afrikai Nemzetek Kupája január 18-i döntőjének végeredményét, és a pályát tiltakozásul csaknem negyedórára elhagyó Szenegál helyett Marokkót hirdette ki győztesnek. A kaotikus körülmények között befejeződő rabati finálét hosszabbításban 1–0-ra a szenegáli válogatott nyerte, a friss döntéssel azonban Marokkó együttese győzött 3–0-ra.

Az elsőfokú ítélet még helybenhagyta az 1-0-s végeredményt, de a döntéshozók több mint egymillió dolláros büntetést és eltiltásokat szabtak ki a két csapat játékosaira és tisztviselőire. A szenegáli szövetség szerint igazságtalan, példátlan és elfogadhatatlan döntés született, amely „rossz hírbe hozza az afrikai labdarúgást”.

 

