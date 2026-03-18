Afrika-kupa: Szenegál fellebbez a döntés ellen, amellyel megfosztották első helyétől

2026.03.18. 08:38
null
A Marokkó elleni döntőben Szenegál levonult a pályáról (Fotó: Getty Images)
A Szenegáli Labdarúgó-szövetség (FSF) „igazságtalannak” nevezte, hogy válogatottját megfosztották kontinentális bajnoki címétől, és a döntés után bejelentette, hogy fellebbezést nyújt be a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz.

Mint arról kedden már hírt adtunk, az afrikai szövetség fellebbviteli bizottsága kedden megsemmisítette az Afrikai Nemzetek Kupája január 18-i döntőjének végeredményét, és a pályát tiltakozásul közel negyedórára elhagyó Szenegál helyett Marokkót hirdette ki győztesnek. A kaotikus körülmények között befejeződött rabati finálét hosszabbítás után 1–0-ra a szenegáli válogatott nyerte, a friss döntéssel azonban Marokkó együttese győzött 3–0-ra.

A rendes játékidő ráadásában a játékvezető 0–0-s állásnál tizenegyest ítélt a házigazda Marokkónak, a szenegáli játékosok viszont tiltakozásul levonultak a pályáról. Mintegy negyedórás közjáték után lehetett elvégezni a büntetőt: a torna gólkirálya, Brahim Díaz Panenka-féle büntetője nyomán azonban a kapus kezében landolt a labda, a hosszabbításban pedig Szenegál Pape Gueye találatával megnyerte a döntőt.

Az elsőfokú ítélet még helyben hagyta az 1–0-s végeredményt, de a döntéshozók több mint egymillió dolláros büntetést és eltiltásokat szabtak ki a két csapat játékosaira és tisztviselőire.

A szenegáli szövetség (FSF) szerint – amint azt közleményben jelezte – „igazságtalan, példátlan és elfogadhatatlan” döntés született, amely „rossz hírbe hozza az afrikai labdarúgást.”

„Jogai és a szenegáli labdarúgás érdekei védelmében a szövetség a lehető legrövidebb időn belül fellebbezést nyújt be a lausanne-i Sportdöntőbíróságnál” – közölte az FSF.

 

