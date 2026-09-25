A legutóbbi két meccset megnyertük, amikor Sallai és Varga egyszerre hiányzott

♦ A Nemzetek Ligája küzdelemsorozata továbbra is négy osztályban zajlik, a mieink a második vonalban, vagyis a B-ligában szerepelnek. A csoportunkból az első az A-ligába kerül, a második a feljutásért, a harmadik a bennmaradásért játszhat márciusban, a negyedik pedig a harmadik vonalba esik ki.

♦ Sérülés miatt két kulcsember hiányzik a magyar keretből, az eddig egyaránt 15 gólt szerző Sallai Roland és Varga Barnabás. Varga 2023. márciusi bemutatkozása óta összesen három olyan válogatottmérkőzés volt, amelyiken egyszerre hiányoztak a pályáról, és ezekből egyet sem veszítettünk el. 2023 novemberében Bulgáriában 2–2-t értünk el (az első gólunkat Ádám Martin szerezte, a második öngól volt) pár nappal később a Puskás Arénában 3–1-re megvertük Montenegrót (Szoboszlai Dominik duplájával és Nagy Ádám találatával), majd tavaly októberben ugyanott a most is kerettag Lukács Dániel, valamint az ezúttal kimaradt Gruber Zsombor góljával 2–0-ra nyertünk Örményország ellen.

♦ Azzal, hogy Sallai kiesett, jelenleg már egyetlen olyan játékos sem szerepel a keretben, aki ott lett volna a csapatban Marco Rossi szövetségi kapitány első, 2018-as, finnországi mérkőzésén.

♦ A jelenlegi keretből a 2018-ban, Rossi 3. meccsén, Görögországban bemutatkozott Willi Orbán lépett pályára legtöbbször a magyar nemzeti együttesben: 68-szor. Ha a soron következő két mérkőzésen szerepet kap, akkor Észak-Írországban a 70. válogatottságát ünnepelheti. Ezzel megelőzi az Aranycsapat hátravont középcsatárát – mai szóhasználattal élve hamis 9-esét –, a 69-szeres válogatott Hidegkuti Nándort, és feljön a válogatottsági örökranglista 21–24. helyére, korábbi csapattársa, Lang Ádám mellett olyan legendák társaságába kerül, mint Nyilasi Tibor és Kiprich József. Amennyiben az előttünk álló két mérkőzésen nem fog hiányozni, akkor Belfastban a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik 67-edszer, Nagy Zsolt pedig 40-edszer húzhatja magára a válogatott mezét.

♦ Hat olyan játékos található a keretben, aki korábban még nem lépett pályára a válogatottban: a kapus Gundel-Takács Bence; két védő, Doktorics Áron és Várkonyi Bence, továbbá három támadó, Jurek Gábor, Szalai József és Tóth Milán. (Így már összesen három Tóth van a keretben, Balázs, Alex és Milán.)

♦ Érdekesség, hogy a Vasast két újonca, Doktorics és Tóth Milán révén kilenc év elteltével képviseli újra két játékos a válogatott keretében. Legutóbb ugyanis 2017 júniusában – még a német Bernd Storck kapitánysága idején – fordult elő, hogy az angyalföldi piros-kékektől két játékos is szerepelt a nemzeti együttesben. Akkor az oroszok elleni hazai felkészülési találkozón (0–3) Hangya Szilveszter és a szünetben őt váltó Kleisz Márk kapott játéklehetőséget. Pár nappal később, az andorrai blama (0–1) alkalmával már csak Hangya játszott, Kleisz végig a kispadon ült.

♦ A legtöbb gólt a jelenlegi keretből Szoboszlai szerezte a válogatottban, 18-at, őt Willi Orbán követi 6 találattal, majd Schäfer András jön a rangsorban öttel.

♦ Megszakítás nélkül a leghosszabb ideje Szoboszlai tagja a magyar válogatottnak, hiszen legutóbb 2021. november 15-én, a Lengyelország ellen Varsóban 2–1-re megnyert vb-selejtezőről hiányzott, azóta sorozatban 47-szer volt kezdő.

♦ Marco Rossi az örökranglistán a második legtöbbet foglalkoztatott magyar szövetségi kapitány a 117 meccsen (62 győzelem, 27 döntetlen, 28 vereség) dirigáló Baróti Lajos után. Az olasz szakember eddigi mérlege a magyar válogatottal 86 mérkőzésen 40 győzelem, 20 döntetlen és 26 vereség, 118–102-es gólkülönbség mellett. A győzelmek örökrangsorában Rossi a harmadik Baróti és Sebes Gusztáv (69 meccs, 50 győzelem, 12 döntetlen, 7 vereség) után. Az irányításával eddig 26 ország válogatottját sikerült legyőzni, Ukrajna lehetne a 27.

PÉNTEK

MAGYARORSZÁG–UKRAJNA

♦ A két ország nemzeti csapata mindössze 2 barátságos mérkőzésen találkozott egymással és mindkétszer magyar győzelem született. 1992. április 29-én Ungváron Sallói István egy, valamint Kiprich József két góljával 3–1-re, majd az augusztusi nyíregyházi „visszavágón” 2–1-re nyert a Jenei Imre irányította együttes. Az utóbbi találkozón a 81. percig az ukránok vezettek, ekkor Kovács Kálmán fejjel egyenlített, majd a 92. percben Nagy Tibor szabadrúgásból lőtte be a győztes gólt. Az ungvári találkozó volt a Szovjetunió felbomlása után függetlenné vált ország futballválogatottjánal első, míg a nyíregyházi a harmadik hivatalos mérkőzése.

♦ Az ukrán válogatott a 33. a FIFA világranglisátáján, tehát hat hellyel van előrébb a magyartól. A keretének összértéke a Transfermarkt portál szerint 259.4 millió euró, ami közel 40 százalékkal több a magyarénál (186.6 millió euró), ráadásul utóbbiból Szoboszlaié egymaga 100 milliót tesz ki.

♦ Az ukránok szövetségi kapitánya az 55 éves olasz Andrea Maldera, akit május közepén neveztek ki, másfél hónappal azután, hogy keleti szomszédaink még a korábban a Ferencvárosnál is dolgozó Szerhij Rebrov irányításával elbuktak a svédek elleni vb-pótselejtezőn. Az új szakvezetővel eddig 50 százalékos a mérlegük, előbb legyőzték 2–0-ra a lengyeleket, majd 2–1-re kikaptak a dánoktól – mindkétszer idegenben.

A két csapat játékosainak becsült értékeiről, illetve az ukrán kerettagokról bővebben itt olvashatnak.

HÉTFŐ

ÉSZAK-ÍRORSZÁG–MAGYARORSZÁG

♦ Eddig hétszer találkozott a két nemzet válogatottja, a mérleg 5 magyar győzelem, 1 döntetlen, 1 északír siker. A gólkülönbség 9–4 a mieink javára. Háromnál több gól egyszer sem esett a két válogatott meccsén.

♦ Az első négy találkozót kivétel nélkül a magyar válogatott nyerte meg, ráadásul úgy, hogy a szigetországiak addig csupán egy találatra voltak képesek.

♦ Az egyetlen északír diadal kapitánybuktató mérkőzés lett: 2014. szeptember 7-én a Groupama Arénában Európa-bajnoki selejtezőn úgy győztek 2–1-re a vendégek, hogy Priskin Tamás 75. percben fejelt góljával a magyar csapat jutott vezetéshez. Miután az északírek Niall McGinn, majd Kyle Lafferty találatával fordítottak és elvitték mind a három pontot, menesztették Pintér Attila szövetségi kapitányt, akinek ez volt az első és egyben utolsó tétmérkőzése a válogatott kispadján.

♦ A belfasti Windsor Parkban eddig ötszer mérkőztek, és ott még nem kapott ki a magyar együttes (4 győzelem, 1 iksz). Döntetlent is csak egyszer játszott, a 2015. szeptember 7-i Európa-bajnoki selejtező visszavágóján, amikor Guzmics Richárd gólját Kyle Lafferty a 93. percben egyenlítette ki (1–1), pedig a házigazdák Chris Baird kiállítása miatt a 81. perctől emberhátrányban játszottak. Az északírek játékosa hét másodpercen (!) belül követett el két sárga lapot érő, ezért összességében kiállítást eredményező szabálytalanságot.

♦ Legutóbb 2022 tavaszán egy felkészülési mérkőzésen találkozott a két csapat, akkor a rossz hazaadást elcsípő Sallai Roland góljával 1–0-ra nyertünk, de a győzelemhez az is kellett, hogy Dibusz Dénes a hajrában több bravúros védést mutasson be. Az akkori kezdőcsapatból Willi Orbán, Schäfer András, Nagy Zsolt és Szoboszlai Dominik, a cserék közül pedig Bolla Bendegúz kerettag most is.

♦ Az északíreknél azon a meccsen a kapus Bailey Peacock-Farrell, a hátvéd Paddy McNair, Daniel Ballard, valamint csereként a középpályás Dion Charles szerepelt a maiak közül.

♦ Az északír válogatott a 70. a világranglistán, tehát 31 hellyel van hátrább a magyartól. A szigetországiak keretének összértéke 106.65 millió euró, vagyis 80 millióval marad el a magyarokétól. A legértékesebb játékosuk Trai Hume, a Sunderland 24 éves jobbhátvédje 22 millió euróval, ami alig több mint egyötöde Szoboszlai Dominikénak (100 millió).

♦ Az északírek szövetségi kapitánya az 57 esztendős Michael O'Neill, aki 2022 decemberétől a második időszakát tölti a válogatott élén. Először 2011 és 2020 között 72 mérkőzésen át dirigálta a nemzeti együttest, és közel 50 százalékos teljesítményt ért el vele (26 győzelem, 18 döntetlen, 28 vereség). Ez idő alatt kétszer vezette csapatát a magyar válogatott ellen és a 2016-os Eb selejtezőjében veretlen maradt vele szemben (1 győzelem, 1 döntetlen). Újbóli kinevezése óta 34 mérkőzésen 13 győzelem, 5 iksz és 16 vereség a mérlege. Az északírek a júniusi két felkészülési meccsükön előbb odahaza 1–0-ra megverték Guineát, majd 3–1-re alulmaradtak idegenben Franciaországgal szemben.

Az északírek keretéről bővebben itt olvashatnak.

A MAGYAR VÁLOGATOTT IDEI MÉRKŐZÉSEI

Magyarország–Szlovénia 1–0

G: Schön (79.)

Magyarország–Görögország 0–0

Magyarország–Finnország 2–1

G: Varga B. (25., 43.), ill. T. Miettinen (71.)

Magyarország–Kazahsztán 3–1

G: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)

NEMZETEK LIGÁJA, B-LIGA

Szeptember 25.

20.45: Magyarország–Ukrajna – élőben az NSO-n!

Szeptember 28.

20.45: Észak-Írország–Magyarország – élőben az NSO-n!

Október 2.

20.45: Magyarország–Grúzia

Október 5.

20.45: Ukrajna–Magyarország

November 14.

18.00: Grúzia–Magyarország

November 17.

20.45: Magyarország–Észak-Írország

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Tóth Milán (Vasas FC), Szalai József (Paksi FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)

AZ UKRÁN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Anatolij Trubin (Benfica – Portugália), Dmitro Riznik (Sahtar Doneck), Heorhij Jermakov (Harkiv)

Védők: Illja Zabarnij (Paris Saint-Germain – Franciaország), Mikola Matvijenko, Valerij Bondar (mindkettő Sahtar Doneck), Eduard Sarapij, Bohdan Mihajlicsenko (mindkettő Polisszja Zsitomir), Vitalij Mikolenko (Everton – Anglia), Tarasz Mihavko (Dinamo Kijev), Illja Krupszkij (Harkiv), Olekszandr Drambajev (LNZ Cserkaszi)

Középpályások: Oleh Ocseretyko, Jehor Nazarina (mindkettő Sahtar Doneck), Volodimir Brazsko, Mikola Saparenko, Andrij Jarmolenko, Olekszandr Pihaljonok (mindannyian Dinamo Kijev), Olekszandr Nazarenko (Polisszja Zsitomir), Ivan Varfolomejev (Lincoln – Anglia), Heorhij Szudakov (Benfica – Portugália), Makszim Hlany (Górnik Zabrze – Lengyelország), Olekszandr Zubkov (AEK Athén – Görögország), Viktor Cihankov (Ajax – Hollandia)

Támadók: Danilo Szikan (Anderlecht – Belgium), Vladiszlav Veleteny (Polisszja Zsitomir), Matvij Ponomarenko (Dinamo Kijev), Vladiszlav Vanat (Girona – Spanyolország), Roman Jaremcsuk (Olympiakosz – Görögország), Ihor Krasznopir (Polisszja Zsitomir)

Szövetségi kapitány: Andrea Maldera (olasz)

AZ ÉSZAKÍR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Bailey Peacock-Farrell (Blackpool), Conor Hazard (Wycombe Wanderers), Pierce Charles (Queens Park Rangers, kölcsönben Manchester Citytől)

Védők: Daniel Ballard, Trai Hume (mindkettő Sunderland), Ciaron Brown, Brodie Spencer (mindkettő Oxford United), Paddy McNair (Hull City), Ruairi McConville (Norwich City), Terry Devlin (Portsmouth), Tom Atcheson (Blackburn Rovers), Eoin Toal (Bolton Wanderers), Michael Forbes (Dundee United)

Középpályások: Ethan Galbraith, Justin Devenny (mindkettő Stoke City), Shea Charles (Fulham), Isaac Price (West Bromwich Albion), Paul Smyth (Queens Park Rangers), Jordan Thompson (Preston North End), Jamie McDonnell (Oxford United), Patrick Kelly (Barnsley), Kieran Morrison (Sheffield Wednesday, kölcsönben a Liverpooltól)

Támadók: Josh Magennis (Stevenage), Dion Charles (Blackpool, kölcsönben a Huddersfield Towntól), Callum Marshall (Luton Town), Jamie Donley (Luton Town, kölcsönben a Tottenham Hotspurtől), Braiden Graham (Everton), Ceadach O’Neill (Arsenal)

Szövetségi kapitány: Michael O'Neill