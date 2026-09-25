Kilenc újonccal és új játékrendszerrel készül az U21-es válogatott

Horvátország ellen folytatja Európa-bajnoki selejtezős szereplését a magyar U21-es válogatott, amely csoportjában három ponttal a negyedik helyen áll. Németh Antal szövetségi edző az eredmény mellett a játék minőségében is előrelépést vár.

Németh Antal (Fotó: Szabó Miklós)

„Az eredmény nagyon fontos, nem szeretnék kibújni ez alól, hiszen én is mindig nyerni szeretnék, ugyanakkor azt is szeretném látni, hogy abból, amit márciusban Izrael és Ukrajna ellen elkezdtünk, minél több megmaradjon – mondta lapunknak Németh Antal. – Akkor hullámzott a teljesítményünk, több volt a rossz periódus és teljesítmény, mint a jó, de akadtak biztató jelek is. Azt várom, hogy ez az arány átbillenjen, több legyen a jó időszakunk akár védekezésben, akár támadásban. Remélem, ez eredménnyel is párosul.”

A keret ezúttal hosszabb ideig készül együtt, mivel hétfőtől együtt dolgozik a stábbal, ez taktikai változtatást is lehetővé tesz.

„A horvát mérkőzésre készülünk szinte száz százalékban, de néhány olyan elemet is gyakorolunk, amelyet később, például a litvánok ellen elő tudunk venni. Játékrendszert is váltunk, amit azért lépünk meg, mert ezúttal több az időnk a két mérkőzés között. Szeretnénk meglepni a horvátokat, és jó lenne, ha ez az eredményben is visszaköszönne. Ehhez magas szinten kell végrehajtanunk azt, amit elterveztünk.”

A januárban kinevezett szakember hangsúlyozta, az MLSZ az eredmény mellett azt is nézi, hány játékos jut el idővel a felnőttválogatottig.

„A szövetség elvárja, hogy eredményesek legyünk, és egy ötcsapatos csoportban legalább a harmadik helyet megcsípjük, még ha a továbbjutás nem is sikerül. Ugyanilyen fontos, hogy minél több játékos kerüljön fel az A-válogatottba, hiszen az U21-nél folyamatos felfelé áramoltatásról beszélünk. A futballisták innen lépnek tovább a felnőttekhez, közben az U19-ből és a fiatalabb korosztályokból is érkeznek hozzánk. Most azért tagja kilenc új játékos a keretnek, mert többen feljebb léptek, a helyükre olyanokat választottunk, akik rendszeresen játszanak a bajnokságban és jól teljesítenek. Többeket már márciusban is meghívtunk volna, csakhogy akkor még az U19-es elit körben voltak érdekelve. A kétezernégyes-kétezerötös korosztályból az elmúlt időszakban többen is eljutottak az A-válogatottig, elég Szűcs Tamásra, Tóth Alexre, Tóth Rajmundra vagy Markgráf Ákosra utalni. A játékrendszernek nem kell feltétlenül ugyanolyannak lennie, mint a felnőtteknél, a játékstílusban és az alapelvekben viszont igyekszünk közelíteni ahhoz, amit odafent kérnek. Az is a feladatunk, hogy amikor valaki felkerül, a közeg, a mérések, a protokollok és a hosszabb összetartások se jelentsenek neki újdonságot. Ha már itt megszokja ezt a légkört, később sokkal komfortosabban mozoghat a felnőttek között is.”

A horvátok után Litvánia, majd Törökország következik, három eltérő karakterű ellenfél vár tehát az U21-esekre.

„A litvánokat nehéz megverni, mert mélyen védekeznek és kontrákra építenek – ezt az ukránok ellen is megmutatták. Az lesz a feladat, hogy a képességbeli fölényünket érvényre juttassuk. A törökök más típusú futballisták, náluk kevésbé a szervezettség, inkább az egyéni képességek dominálnak. Ami a motivációt illeti, azzal nincs probléma: azok is megfelelően dolgoznak, akik már jártak a felnőttválogatottnál, hiszen tudják, hogy még van idejük stabil helyet kiharcolni maguknak a felnőttek között.”

U21-ES EB-SELEJTEZŐ

H-CSOPORT

Szombat, 17.00: Horvátország–Magyarország, Varasd (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

Az állás: 1. Horvátország 13 pont (5 mérkőzés), 2. Törökország 11 (6), 3. Ukrajna 8 (6), 4. Magyarország 3 (5), 5. Litvánia 2 (6)