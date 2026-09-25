Országúti kerékpáros vb: kizárták a junior mezőnyversenyen száguldozó spanyol edzőt

A csütörtöki mezőnyversenyen a közösségi médiában terjedő videofelvétel tanúsága szerint Eleuterio Anguita akkora sebességgel száguldott egy egyenes szakaszon, hogy a nézők megdöbbenésére az autó egy kisebbet ugratott is. A korábbi profi kerékpárost – aki az 1997-es Vuelta a Espanán szakaszt nyert – ezért kizárta a vb-ről a versenybíróság, egyúttal ezer svájci frank (388 ezer forint) befizetésére kötelezte.

Flying cars and flying cyclists during World Championships in Montreal🌈 pic.twitter.com/jVmowh5vQX — Cycling Today (@CyclingTodayEn) September 25, 2026

A spanyoloknak ugyanakkor volt okuk az ünneplésre, hiszen a vb-n a korosztályos időfutamon korábban már győztes Benjamín Noval 27 kilométeres szólóval aranyérmes lett. A jövőre már a Netcompany INEOS World Tour-csapatát erősítő 17 éves Noval mögött másodikként a francia Simon Defrance ért célba, a bronzért pedig négyen sprinteltek és a svéd Elias Wändel állhatott a dobogó alsó fokára.

A két magyar induló közül Berencsi Benedek teljesítette a 134 kilométeres távot és a 72. helyen ért célba. Tóth Márk Martin nyolc kört fejezett be a tízkörös megmérettetésből.