Nemzeti Sportrádió

„Messi mellett bezzeg nagy a pofád” – Bellingham és Romero alaposan kiosztotta egymást

V. H. L.V. H. L.
2026.09.23. 21:16
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Romero és Bellingham nem csak szóban „aprította” egymást (Fotó: Getty Images)
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Real Madrid Jude Bellingham balhé madridi derbi Atlético Madrid Cristian Romero La Liga
Napvilágra került, mi hangzott el Cristian Romero és Jude Bellingham között a vasárnapi Atlético Madrid–Real Madrid spanyol bajnoki mérkőzésen: az angol többek között „gyáva féregnek”, az argentin pedig „bőgőmasinának” titulálta kollégáját, de durvább szavak is elhangzottak.

Igencsak paprikás hangulatú meccset vívott egymással múlt vasárnap az Atlético Madrid és Real Madrid, a mérkőzést 2–1-re a „matracosok” nyerték meg, ám nem emiatt lesz leginkább emlékezetes az összecsapás, hanem a sok alattomos szabálytalanság, a játékvezetői tévedések és a rengeteg szövegelés miatt – a csontzenéből és a gyalázkodásból a „királyiak” angol sztárja, Jude Bellingham, és az atléticós Cristian Romero is kivette a részét.

A pároshoz köthető a meglehetősen eseménydúsra sikeredett madridi derbi legtöbbet vitatott momentuma, amikor a 39. percben a játékvezető Romerónak a Bellinghammel szemben elkövetett szabálytalansága miatt sárga lapot mutatott fel az argentin védőnek.

Az azóta nyilvánosságra került felvételek tanúsága szerint a két futballista az eset után éles szóváltásba keveredett, amelyben a nyári világbajnokságon játszott rossz hangulatú argentin–angol elődöntőn történtek is előkerültek.

A TNT Sports beszámolójában megjegyzi: a szócsata azután robbant ki, hogy Romero a később kiállított Real-hátvédnek, Dean Huijsennek a következőképp panaszkodott: „Lehetetlen ellenetek játszani. Mindent lefújnak.”

„Tudod, Cuti...” – válaszolt volna társa helyett Bellingham, de Romero egyből riposztozott: „Fejezzétek be a sírást. Pofa be.” 

Erre Bellingham is elővette a legjobb modorát: „B...ódj meg. Gyáva féreg vagy” – reagált az angol. „Sírjál csak, sírjál” – jött a felelet.

„Akkor bezzeg nagy a pofád, amikor Messi is ott van, de most nem vagy senki. Messi mellett könnyű ugatni” – vágott vissza a felpaprikázott Belligham. Az eszmecserét végül Romero zárta le a „bőgőmasina” kifejezéssel.

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SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ
ATLÉTICO MADRID–REAL MADRID 2–1 (0–0)
Madrid, Metropolitano Stadion, 70 514 néző. Vezette: Ortíz
ATLÉTICO: Oblak – M. Llorente, Pubill, Cr. Romero (Le Normand, 89.), Hancko – Giuliano Simeone, Baena (Lookman, 67.), J. Cardoso, Grimaldo – Li Kang In (Hjulmand, 89.), J. David (J. Álvarez, 62.). Vezetőedző: Diego Simeone
REAL: Courtois – Dumfries, I. Konaté, Huijsen, Cucurella – Valverde, Tchouaméni (Camavinga, 71.) – Güler (Rüdiger, 54.), Jude Bellingham (B. Silva, 82.), Vinícius Júnior (Y. Diomandé, 54.) – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho
Gólszerző: Grimaldo (53. – 11-esből), J. David (59.), ill. Rüdiger (90.)
Kiállítva: Huijsen (52.)

 

 

Real Madrid Jude Bellingham balhé madridi derbi Atlético Madrid Cristian Romero La Liga
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