„Messi mellett bezzeg nagy a pofád” – Bellingham és Romero alaposan kiosztotta egymást

Igencsak paprikás hangulatú meccset vívott egymással múlt vasárnap az Atlético Madrid és Real Madrid, a mérkőzést 2–1-re a „matracosok” nyerték meg, ám nem emiatt lesz leginkább emlékezetes az összecsapás, hanem a sok alattomos szabálytalanság, a játékvezetői tévedések és a rengeteg szövegelés miatt – a csontzenéből és a gyalázkodásból a „királyiak” angol sztárja, Jude Bellingham, és az atléticós Cristian Romero is kivette a részét.

A pároshoz köthető a meglehetősen eseménydúsra sikeredett madridi derbi legtöbbet vitatott momentuma, amikor a 39. percben a játékvezető Romerónak a Bellinghammel szemben elkövetett szabálytalansága miatt sárga lapot mutatott fel az argentin védőnek.

Az azóta nyilvánosságra került felvételek tanúsága szerint a két futballista az eset után éles szóváltásba keveredett, amelyben a nyári világbajnokságon játszott rossz hangulatú argentin–angol elődöntőn történtek is előkerültek.

A TNT Sports beszámolójában megjegyzi: a szócsata azután robbant ki, hogy Romero a később kiállított Real-hátvédnek, Dean Huijsennek a következőképp panaszkodott: „Lehetetlen ellenetek játszani. Mindent lefújnak.”

„Tudod, Cuti...” – válaszolt volna társa helyett Bellingham, de Romero egyből riposztozott: „Fejezzétek be a sírást. Pofa be.”

Erre Bellingham is elővette a legjobb modorát: „B...ódj meg. Gyáva féreg vagy” – reagált az angol. „Sírjál csak, sírjál” – jött a felelet.

„Akkor bezzeg nagy a pofád, amikor Messi is ott van, de most nem vagy senki. Messi mellett könnyű ugatni” – vágott vissza a felpaprikázott Belligham. Az eszmecserét végül Romero zárta le a „bőgőmasina” kifejezéssel.