Russell folytatja a menetelést Bakiban? A McLaren előrébb lép? – Azeri Nagydíj, 3. szabadedzés
George Russell zárt az élen a Formula–1-es Azeri Nagydíj nyitó napján. A brit több mint fél másodperccel előzte meg a problémába ütköző Andrea Kimi Antonellit, miközben mindkét alkalommal Max Verstappen került a legközelebb a Mercedeshez. A Ferrari és a McLaren előrelépésben bízik. Arról, hogy miként alakul a harmadik tréning, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
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