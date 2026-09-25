Nemzeti Sportrádió

Russell folytatja a menetelést Bakiban? A McLaren előrébb lép? – Azeri Nagydíj, 3. szabadedzés

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.09.25. 10:07
Fotó: AFP
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szabadedzés F1 Azeri Nagydíj Formula–1
George Russell zárt az élen a Formula–1-es Azeri Nagydíj nyitó napján. A brit több mint fél másodperccel előzte meg a problémába ütköző Andrea Kimi Antonellit, miközben mindkét alkalommal Max Verstappen került a legközelebb a Mercedeshez. A Ferrari és a McLaren előrelépésben bízik. Arról, hogy miként alakul a harmadik tréning, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

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szabadedzés F1 Azeri Nagydíj Formula–1
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