Simon Petra: Nem vagyunk olyan messze a norvégoktól

NŐI KÉZILABDA EUROKUPA
NÉGYES DÖNTŐ, BUKAREST
ELŐDÖNTŐ, SZOMBAT
13.15: Norvégia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: Dánia–Románia
HELYOSZTÓ, VASÁRNAP
13.15: a 3. helyért (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: döntő (Tv: M4 Sport)
A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC-Toyota Kovács), Bukovszky Anna (Mol Esztergom), Szemerey Zsófi (Győri Audi ETO KC)
Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC-Toyota Kovács), Petrus Mirtill (DVSC Skyline)
Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC, német), Faragó Lea (Mol Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti, román)
Irányítók: Kajdon Blanka (Váci NKSE), Simon Petra (FTC-Toyota Kovács), Vámos Petra (Metz Handball, francia)
Beállók: Juhász Kata (DVSC Skyline), Szmolek Apollónia (Mol Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC Skyline)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC-Toyota Kovács), Papp Nikoletta (CSM Slatina, román)
Jobbszélsők: Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti, román), Kovács Anett (Mol Esztergom)
Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir