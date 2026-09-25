Simon Petra: Nem vagyunk olyan messze a norvégoktól

A magyar női kézilabda-válogatott irányítója, Simon Petra szerint a nemzeti csapat készen áll arra, hogy szembeszálljon a világ élvonalával. Simont a női EHF Eurokupa bukaresti négyes döntőjének Norvégia elleni elődöntője előtt kérdeztük a szakmai felkészülésről.

NŐI KÉZILABDA EUROKUPA

NÉGYES DÖNTŐ, BUKAREST

ELŐDÖNTŐ, SZOMBAT

13.15: Norvégia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.00: Dánia–Románia

HELYOSZTÓ, VASÁRNAP

13.15: a 3. helyért (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

16.00: döntő (Tv: M4 Sport) A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC-Toyota Kovács), Bukovszky Anna (Mol Esztergom), Szemerey Zsófi (Győri Audi ETO KC)

Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC-Toyota Kovács), Petrus Mirtill (DVSC Skyline)

Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC, német), Faragó Lea (Mol Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti, román)

Irányítók: Kajdon Blanka (Váci NKSE), Simon Petra (FTC-Toyota Kovács), Vámos Petra (Metz Handball, francia)

Beállók: Juhász Kata (DVSC Skyline), Szmolek Apollónia (Mol Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC Skyline)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC-Toyota Kovács), Papp Nikoletta (CSM Slatina, román)

Jobbszélsők: Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti, román), Kovács Anett (Mol Esztergom)

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir