Kerékpársportok: hetvenkettedik hely, kiesés
A montreali U19-es országúti vb mezőnyversenyében két magyar állt rajhoz.
A 134 kilométeres távon Berencsi Benedek a 72. lett a junior fiúk között, Tóth Márk nem ért célba.
A Bringasport beszámolója szerint a 157 kerékpárosra 13,4 kilométeres körpálya várt, melyet tízszer kellett teljesíteni. Két rövidebb kaptató mellett 1,6 kilométer hosszú, 7,6 százalék átlagmeredekségű emelkedő nehezítette a versenyzők dolgát.
(Kiemelt képünkön: Berencsi Benedek és Tóth Márk Forrás: Bringasport)
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