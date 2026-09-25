Nemzeti Sportrádió

Kerékpársportok: hetvenkettedik hely, kiesés

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2026.09.25. 10:53
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U19-es országúti vb utánpótlás kerékpársport Montreal utánpótlássport
A montreali U19-es országúti vb mezőnyversenyében két magyar állt rajhoz.

A 134 kilométeres távon Berencsi Benedek a 72. lett a junior fiúk között, Tóth Márk nem ért célba.

A Bringasport beszámolója szerint a 157 kerékpárosra 13,4 kilométeres körpálya várt, melyet tízszer kellett teljesíteni. Két rövidebb kaptató mellett 1,6 kilométer hosszú, 7,6 százalék átlagmeredekségű emelkedő nehezítette a versenyzők dolgát.

(Kiemelt képünkön: Berencsi Benedek és Tóth Márk Forrás: Bringasport)

 

U19-es országúti vb utánpótlás kerékpársport Montreal utánpótlássport
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