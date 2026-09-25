Nagyapja és apja után Ruben van Bommel is bemutatkozott a holland válogatottban

Van Bommel teljesítményét a hollandok új szövetségi kapitánya, Xavi Hernández is dicsérte a találkozó után.

„Nagyon örülök Rubennek. Az első válogatottsága alkalmával ő jelentette a különbséget. Megérdemelte! Kiváló játékos, pont ilyenre van szükségünk. A megmozdulása nagyon magas színvonalú volt, hiszen visszaszerezte a labdát, majd ő maga adta a gólpasszt” – magyarázta a spanyol edző.

A hollandoknál először fordult elő, hogy egy család harmadik generációjának képviselője is szerepelt a válogatottban. Ruben van Bommel nagyapja, Bert van Marwijk 1975-ben egyszer lépett pályára nemzeti színekben, később viszont szövetségi kapitányként a 2010-es világbajnokság döntőjébe vezette a hollandokat. Édesapja, Mark van Bommel 2000 és 2012 között 79-szer volt válogatott, pénteken (ma) pedig bemutatkozik a belga válogatott szakvezetőjeként Rómában, az olaszok elleni Nemzetek Ligája-meccsen.

Mark van Bommel és Bert van Marwijk (Fotó: Getty Images)

„Ez igazán csodálatos érzés, hiszen egy játékos számára a lehető legnagyobb dicsőség, ha Hollandiát képviselheti. Csereként beállni nehéz feladat, az ember teljesen kimerül abban a rövid időszakban, de ez természetes” – nyilatkozta Ruben van Bommel.

Elárulta, a csütörtökön viselt mezét megtartja magának, mert ő is szeretne egy olyan hatalmas mezgyűjteményt kialakítani, amilyen az édesapjának van.

Hozzátette, a folytatásban több játékidőben reménykedik. A hollandok vasárnap Szerbia, jövő csütörtökön Görögország vendégeként lépnek pályára, jövő vasárnap pedig Szerbiát fogadják Eindhovenben.