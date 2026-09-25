Nagyapja és apja után Ruben van Bommel is bemutatkozott a holland válogatottban

A PSV 22 éves csatára a 83. percben lépett pályára csütörtök este, a Németország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen, majd a 92. percben labdát szerzett, lendületesen elfutott a pálya bal oldalán, és külsővel ívelt keresztpasszt adott Cody Gakpónak, aki beállította az 1–1-es végeredményt.
Van Bommel teljesítményét a hollandok új szövetségi kapitánya, Xavi Hernández is dicsérte a találkozó után.
„Nagyon örülök Rubennek. Az első válogatottsága alkalmával ő jelentette a különbséget. Megérdemelte! Kiváló játékos, pont ilyenre van szükségünk. A megmozdulása nagyon magas színvonalú volt, hiszen visszaszerezte a labdát, majd ő maga adta a gólpasszt” – magyarázta a spanyol edző.
A hollandoknál először fordult elő, hogy egy család harmadik generációjának képviselője is szerepelt a válogatottban. Ruben van Bommel nagyapja, Bert van Marwijk 1975-ben egyszer lépett pályára nemzeti színekben, később viszont szövetségi kapitányként a 2010-es világbajnokság döntőjébe vezette a hollandokat. Édesapja, Mark van Bommel 2000 és 2012 között 79-szer volt válogatott, pénteken (ma) pedig bemutatkozik a belga válogatott szakvezetőjeként Rómában, az olaszok elleni Nemzetek Ligája-meccsen.
„Ez igazán csodálatos érzés, hiszen egy játékos számára a lehető legnagyobb dicsőség, ha Hollandiát képviselheti. Csereként beállni nehéz feladat, az ember teljesen kimerül abban a rövid időszakban, de ez természetes” – nyilatkozta Ruben van Bommel.
Elárulta, a csütörtökön viselt mezét megtartja magának, mert ő is szeretne egy olyan hatalmas mezgyűjteményt kialakítani, amilyen az édesapjának van.
Hozzátette, a folytatásban több játékidőben reménykedik. A hollandok vasárnap Szerbia, jövő csütörtökön Görögország vendégeként lépnek pályára, jövő vasárnap pedig Szerbiát fogadják Eindhovenben.
NEMZETEK LIGÁJA
A-LIGA, 2. CSOPORT
1. FORDULÓ
HOLLANDIA–NÉMETORSZÁG 1–1 (0–1)
Amszterdam, Johan Cruijff Arena. Vezette: A. Hernández (spanyol)
HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, Q. Timber (Veerman, 57.), Reijnders (Til, 83.) – Summerville (R. van Bommel, 83.), Brobbey (Meerdink, 35.), Gakpo. Szövetségi kapitány: Xavi Hernández
NÉMETORSZÁG: Ter Stegen – Treu, N. Schlotterbeck, Tah, N. Brown – Kimmich, Amiri (Engelhardt, 80.), F. Nmecha (Stach, 64.) – Adeyemi (Gnabry, 80.), Havertz (Ebnoutalib, 30.), Schade (Führich, 64.). Szövetségi kapitány: Jürgen Klopp
Gólszerző: Gakpo (90+2.), ill. F. Nmecha (32.)