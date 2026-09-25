Elképesztő tempó, Haaland már Ronaldo és Ibrahimovic előtt

A Manchester City 26 éves csatára 56. alkalommal lépett pályára hazája nemzeti együttesében és jelenleg 64 gólnál jár. A futballtörténelem klasszisai közül maga mögé utasította a brazil Ronaldót és a svéd Zlatan Ibrahimovicot, akik mindketten 62 válogatottban szerzett góllal fejezték be pályafutásukat – a TNT Sports összeállítása szerint. Ugyanakkor a dél-amerikai szupersztár 42, míg a svédek klasszisa 66 meccsel többet játszott a nemzeti csapatban, mint Haaland, akinek a Nemzetek Ligájában 17 fellépésén 20 gól a mérlege.