Nemzeti Sportrádió

Elképesztő tempó, Haaland már Ronaldo és Ibrahimovic előtt

2026.09.25. 09:56
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Erling Haaland a Nemzetek Ligájában (is) szenzációs (Fotó: Getty Images)
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Nemzetek Ligája Erling Haaland norvég labdarúgó-válogatott
Továbbra is elképesztő tempóban termeli a gólokat Erling Haaland, a norvég labdarúgó-válogatott támadója, aki csütörtökön, a Dánia elleni Nemzetek Ligája-nyitányon duplázott, és nagy részben ennek köszönhetően csapata 3–2-re diadalmaskodott.

A Manchester City 26 éves csatára 56. alkalommal lépett pályára hazája nemzeti együttesében és jelenleg 64 gólnál jár. A futballtörténelem klasszisai közül maga mögé utasította a brazil Ronaldót és a svéd Zlatan Ibrahimovicot, akik mindketten 62 válogatottban szerzett góllal fejezték be pályafutásukat – a TNT Sports összeállítása szerint. Ugyanakkor a dél-amerikai szupersztár 42, míg a svédek klasszisa 66 meccsel többet játszott a nemzeti csapatban, mint Haaland, akinek a Nemzetek Ligájában 17 fellépésén 20 gól a mérlege.

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Hiába a negyedik percben szerzett gól, a topligás játékosok vezette hellének mindhárom pontot elvitték Belgrádból.

Haaland 1.14-es gól/meccs átlaggal rendelkezik a válogatottban. Az örökrangsor élén a portugál Cristiano Ronaldo található 146 találattal (224 mérkőzésen), a második az argentin Lionel Messi 125-tel (207). A norvég jelenleg 35. ezen a listán, közvetlenül előtte a már visszavonult elefántcsontparti Didier Drogba (65) áll, majd a francia Kylian Mbappé (66), akit néhány hellyel előz meg az egyiptomi Mohamed Szalah (68).

Nemzetek Ligája Erling Haaland norvég labdarúgó-válogatott
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