David Beckham: Messinek kellene megnyernie az Aranylabdát, nem Kane-nek

Ahogy arról beszámoltunk, Lionel Messi megszerezte 100. gólját az Inter Miami színeiben, csapata 2–0-ra győzött a mexikói Cruz Azul ellen, ezzel megnyerte az amerikai és mexikói csapatok számára kiírt labdarúgó Bajnokok Kupáját.

Az Inter Miami társtulajdonosa, David Beckham a mérkőzés után az Aranylabdáról beszélt az argentin kapcsán. A fogadóirodáknál Harry Kane a favorit a díj elnyerésére. A Bayern München támadója 61 mérkőzésen 73 gólig jutott klubjában és a válogatottban. Beckham szerint ennek ellenére mégsem honfitársa érdemli meg, hanem Messi.

„Úgy gondolom, ha látjuk, hogy ilyen dolgokra képes, mint ma este, és ha látjuk, milyen teljesítményt nyújtott a világbajnokságon, akkor nem véletlen, hogy ismét esélyes az Aranylabdára. Ő volt a vb legjobb játékosa, hihetetlen évet zárt” – idézi Beckham Apple Tv-nek adott nyilatkozatát az ESPN.

A 115-szörös angol válogatott játékos így folytatta: „Harminckilenc évesen olyan hatást gyakorolt a világbajnokságon minden meccsre, ami igazán különleges. Nincs senki, aki harminckilenc évesen ilyet csinálna, ráadásul ilyen szinten. Ezért megérdemli, hogy jelöljék az Aranylabdára. Véleményem szerint neki kellene megnyernie. Vannak jó játékos, mint Harry Kane, Kylian Mbappé, Jude Bellingham vagy mások, de én Leo legnagyobb támogatója vagyok.”

Beckham mellett Casemiro is méltatta az argentint: „Továbbra is ő a legjobb. Ezt bizonyította a világbajnokságon, és az MLS-ben is folyamatosan bizonyítja. Tudjuk, hogy esélyes az Aranylabdára, és ezt a világbajnokságon is bizonyította. De nem nekem kell erről beszélnem. Amikor egy csapattárssal játszol, mindig azt akarod, hogy ő nyerjen, de ezt a szavazók döntik el. Csak sok szerencsét kívánok neki.”

