Nemzeti Sportrádió

Messi megszerezte 100. gólját az Inter Miamiban, újabb trófeát nyert

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.09.17. 08:53
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Lionel Messi újabb trófeát szerzett (Fotó: AFP)
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Lionel Messi Bajnokok Kupája Inter Miami Cruz Azul
Lionel Messi megszerezte 100. gólját az Inter Miami színeiben, csapata 2–0-ra győzött a mexikói Cruz Azul ellen, ezzel megnyerte az amerikai és mexikói csapatok számára kiírt labdarúgó Bajnokok Kupáját.

Az MLS-kupa címvédője és a mexikói szuperkupagyőztes hagyományos összecsapásán Luis Suárez jobb oldali ívelése után fejjel volt eredményes a 24. percben a nyolcszoros aranylabdás, világbajnok argentin játékos, aki az összes sorozatot figyelembe véve 115 mérkőzésen érte el a 100 gólos határt a floridai csapat színeiben. Az első találatát ugyancsak a Cruz Azul ellen szerezte szabadrúgásból 2023 júliusában.

A Miamiban rendezett szerdai mérkőzésen a második találatot ő készítette elő azzal, hogy remekül tekert be a 81. percben egy szögletet, melyre Casemiro érkezett jó ütemben.

„Ki kell élvezni ezt a helyzetet, mert nem tudjuk, meddig fog még tartani – mondta a mérkőzés után a brazil futballista. – Amit a futballért tett és továbbra is tesz, az egyszerűen hihetetlen. Továbbra is ő a legjobb, ezt a világbajnokságon is bebizonyította és az MLS-ben is folyamatosan bizonyítja.”

Pintér Dániel kispados volt, nem lépett pályára a mérkőzésen.

Lionel Messinek az egyéni díjakat leszámítva ez a 49. trófeája.

A 39 éves Messi az argentin válogatottól – mellyel a 2022-es vb-cím mellett két vb-ezüstöt is nyert, illetve Copa América-győztes – augusztus végén köszönt el. Búcsúmeccse október 6-án lesz Buenos Airesben.

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