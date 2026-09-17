Messi megszerezte 100. gólját az Inter Miamiban, újabb trófeát nyert

Az MLS-kupa címvédője és a mexikói szuperkupagyőztes hagyományos összecsapásán Luis Suárez jobb oldali ívelése után fejjel volt eredményes a 24. percben a nyolcszoros aranylabdás, világbajnok argentin játékos, aki az összes sorozatot figyelembe véve 115 mérkőzésen érte el a 100 gólos határt a floridai csapat színeiben. Az első találatát ugyancsak a Cruz Azul ellen szerezte szabadrúgásból 2023 júliusában.

A Miamiban rendezett szerdai mérkőzésen a második találatot ő készítette elő azzal, hogy remekül tekert be a 81. percben egy szögletet, melyre Casemiro érkezett jó ütemben.

„Ki kell élvezni ezt a helyzetet, mert nem tudjuk, meddig fog még tartani – mondta a mérkőzés után a brazil futballista. – Amit a futballért tett és továbbra is tesz, az egyszerűen hihetetlen. Továbbra is ő a legjobb, ezt a világbajnokságon is bebizonyította és az MLS-ben is folyamatosan bizonyítja.”

Pintér Dániel kispados volt, nem lépett pályára a mérkőzésen.

Lionel Messinek az egyéni díjakat leszámítva ez a 49. trófeája.

🚨✨ OFFICIAL: Lionel Messi adds Campeones Cup to his trophy cabinet, 49th trophy of his career.



10× La Liga 🏆

8× Spanish Super Cup 🏆

7× Copa del Rey 🏆

4× Champions League 🏆

3× UEFA Super Cup 🏆

3× Club World Cup 🏆

2× Ligue 1 🏆

2× Copa América 🏆

1× World Cup 🏆

1×… pic.twitter.com/gaIYkf4b94 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2026

A 39 éves Messi az argentin válogatottól – mellyel a 2022-es vb-cím mellett két vb-ezüstöt is nyert, illetve Copa América-győztes – augusztus végén köszönt el. Búcsúmeccse október 6-án lesz Buenos Airesben.