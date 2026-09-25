A mieink csoportjában Grúzia és Észak-Írország is megteszi az első lépést

Hogy a FIFA világranglistája időnként mennyire csalóka, jól példázza Grúzia 72. helye, amely kettővel rosszabb, mint a pénteki ellenfél Észak-Írországé. Pedig ha vetünk egy pillantást a két csapat játékos­állományára, a különbség ordító.

A Magyarország és Ukrajna mellett a B-liga 2. csoportjába tartozó grúzok pénteken 18 órakor fogadják az északíreket, és olyan futballistákat vonultatnak fel, mint az Aranylabdára jelölt, a Bajnokok Ligáját a PSG játékosaként egymás után kétszer megnyerő Hvicsa Kvarachelia; az ugyancsak különlegesen technikás támadó, a Villarrealt az előző idényben 13 bajnoki góllal dobogóra segítő, kétszer már idén is betaláló villámgyors Giorgi Mikautadze; a szintén a La Ligában játszó két középpályás, a klubjában egyaránt meghatározó Giorgi Kocsorasvili (Sevilla) és Giorgi Citaisvili (Rayo), vagy épp a Liverpool második számú kapusa, Giorgi Mamardasvili.

Grúzia akkor is egyértelmű esélyese az összecsapásnak, ha az északírek szövetségi kapitánya, Michael O’Neill igencsak kiegyenlítettnek véli a kvartettet: „Vannak persze válogatottak a csoportban, amelyek jóval előkelőbb helyet foglalnak el nálunk a világranglistán, ettől még nem hiszem, hogy meg kellene ijednünk. Elképesztően kemény meccsek várnak a csapatokra, ránk is, de állunk a kihívás elé.”

Az északírek roppant fiatal együttest kezdtek el építeni a Nemzetek Ligájára, illetve a közelgő Eb-selejtezőre, a most összetrombitált keret átlagéletkora huszonnégy év, közülük is a legígéretesebb tehetség a Tottenhamből Lutonba kikölcsönzött Jamie Donley, valamint a Fulham középpályáját erősítő Shea Charles.

NEMZETEK LIGÁJA

1. FORDULÓ

B-LIGA, 2. CSOPORT

18.00: Grúzia–Észak-Írország, Tbiliszi (Tv: Spíler2)

20.45: MAGYARORSZÁG–Ukrajna, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!