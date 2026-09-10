Pénteki sportműsor: kezdődik az atlétikai világdöntő Budapesten

SZEPTEMBER 11., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

17.00: FC Sopron (NB III)–Szegedi VSE (NB III)

FRANCIA LIGUE 1

4. FORDULÓ

20.45: Rennes–Olympique Marseille

NÉMET BUNDESLIGA

3. FORDULÓ

20.30: Union Berlin–Schalke (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

5. FORDULÓ

18.30: Nürnberg–Hannover (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ

20.45: Venezia–Fiorentina (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

21.00: Sevilla–Valencia (Tv: Spíler2)

SZAÚDI PRO LEAGUE

7. FORDULÓ

17.25: Al-Kvadszija–Al-Ittifak (Tv: Spíler1)

20.00: Al-Ahli–Al-Hazem (Tv: Spíler1)

FUTSAL

FÉRFI NB I, 5. FORDULÓ

18.30: Magyar Futsal Akadémia–Aramis SE

18.30: DEAC–Nyírbátor

20.45: H.O.P.E. Futsal–MVFC Berettyóújfalu

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

VILÁGDÖNTŐ, BUDAPEST (ZSIVOTZKY GYULA NEMZETI ATLÉTIKAI KÖZPONT)

1. NAP (Tv: M4 Sport)

19.08: mix 4x100 m váltó, döntő (Magyarország)

19.13: női magasugrás, döntő

19.19: férfi 400 m, elődöntő (Enyingi Patrik, Molnár Attila)

19.23: férfi kalapácsvetés, döntő (Halász Bence)

19.38: női 400 m, elődöntő

20.04: női 100 m gát, elődöntő (Kozák Luca)

20.08: férfi rúdugrás, döntő

20.21: férfi 110 m gát, elődöntő

20.36: férfi 5000 m, döntő

20.53: női távolugrás, döntő

20.57: női 800 m, elődöntő

21.20: női 100 m gát, döntő

21.49: férfi 110 m gát, döntő

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

20.15: Chicago Cubs–Pittsburgh Pirates (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS

GRAND SLAM, BUDAPEST (PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA)

Férfi 60 kg (Andrási Márton, Feczkó Csanád, Naji Dávid, Galó Bence) és 66 kg (Pongrácz Bence, Máthé Bence, Kollár Sebestyén, Major Ádám), női 48 kg (Szeleczki Szabina, Kőszegi Rebeka), 52 kg (Gyertyás Róza, Pupp Réka, Jüttner Janka) és 57 kg (Igaz Laura, Váradi Noémi, Vég Luca, Kovács Kitti)

9.00: selejtezők

17.00: a 3. helyért, döntők (Tv: Sport2)

DARTS

EUROPEAN TOUR, ANTWERPEN

13.00 és 19.00: 1. nap (Tv: Max4)

FORMULA–1

SPANYOL NAGYDÍJ, MADRID

13.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FORMULA–2

SPANYOL NAGYDÍJ, MADRID

15.00: időmérő (Tv: M4 Sport)

JÉGKORONG

IFJ. OCSKAY GÁBOR-EMLÉKTORNA, SZÉKESFEHÉRVÁR (MET ARÉNA)

15.30: FEHA19–KAC II (osztrák)

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Vienna Capitals (osztrák)

KARATE

15.00: Budapest Open, Dr. Koltai Jenő Sportközpont

KERÉKPÁR

VUELTA A ESPANA

12.06: 19. szakasz, Vélez-Málaga–Estepona, 210 km, hegyi befutó (Valter Attila) (Tv: Eurosport1, 13.15)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 2. FORDULÓ

18.00: ETO University HT–Ferencvárosi TC (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: One Veszprém HC–Bepelog Dabas

KOSÁRLABDA

3X3-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTWERPEN

NŐK, B-CSOPORT

1. FORDULÓ

15.35: Magyarország–Szlovénia

2. FORDULÓ

19.45: Magyarország–Spanyolország

SZNÚKER

HOME NATIONS SERIES

14.00 és 20.00: English Open (Tv: Eurosport2)

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

NŐI EGYES, ELŐDÖNTŐ

1.00: Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Pegula (amerikai, 3.) (Tv: Eurosport1)

2.30: Gauff (amerikai, 4.)–Ribakina (kazah, 2.) (Tv: Eurosport1)

FÉRFI EGYES, ELŐDÖNTŐ

20.30: Zverev (német, 1.)–Hacsanov (orosz) (Tv: Eurosport1)

Szombat, 0.30: Tiafoe (amerikai, 11.)–Shelton (amerikai, 8.) (Tv: Eurosport1)

NŐI PÁROS, DÖNTŐ

18.00: Siniaková, Townsend (cseh, amerikai, 1.)–Krueger, Montgomery (amerikaiak) (Tv: Eurosport1)

VITORLÁZÁS

ILCA 6-világbajnokság (Érdi Mária), Dún Laoghaire

VÍZILABDA

NŐI OB I, 2. FORDULÓ

19.00: UVSE Helia-D–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Megvan az első paralimpiai kvótánk – Szabó Lászlót, a paralimpiai bizottság elnökét kérdezzük

8.00: A vonalban Kemény Dénes, majd Bánki József

9.00: Károlyi Andreát hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: atlétikai világbajnokságok Magyarországon

12.00: Bajnokok

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is

14.00: Karfiolfül

14.35: Hárompontos – kosárlabda-magazin

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szabó Szilvia

15.00: Interjúk a vb-ről hazatérő női kosárlabda-válogatott tagjaival

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Göbölyös Gábor, Kovács Erika, Thury Gábor

17.00: Atlétika, a világdöntő beharangozója

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Közvetítés az ETO–Ferencváros NB I-es férfi kézilabda-bajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Marosán György

19.00: Interjúk az atlétikai világdöntőről, benne többek között: Halász Bence, Molnár Attila, Enyingi Patrik, Kozák Luca és a magyar vegyes 4x100 méteres váltó. Riporter: Kreisz Bálint és Somogyi Zsófia

19.40: A hétvégén már az NB I-es csapatok is bekapcsolódnak a labdarúgó Magyar Kupa küzdelmeibe

20.40: A hétvégén Madridban versenyez az F1 mezőnye

21.00: Interjúk a női kosárlabda-világbajnokságon negyeddöntőbe jutó magyar válogatott tagjaival

21.40: Mi történt a budapesti cselgáncs Grand Slam első napján?

22.15: Sportvilág Tóth Bélával

22.30: Sporthely Bera Emesével