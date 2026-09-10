Pénteki sportműsor: kezdődik az atlétikai világdöntő Budapesten
SZEPTEMBER 11., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
17.00: FC Sopron (NB III)–Szegedi VSE (NB III)
FRANCIA LIGUE 1
4. FORDULÓ
20.45: Rennes–Olympique Marseille
NÉMET BUNDESLIGA
3. FORDULÓ
20.30: Union Berlin–Schalke (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
5. FORDULÓ
18.30: Nürnberg–Hannover (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ
20.45: Venezia–Fiorentina (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
21.00: Sevilla–Valencia (Tv: Spíler2)
SZAÚDI PRO LEAGUE
7. FORDULÓ
17.25: Al-Kvadszija–Al-Ittifak (Tv: Spíler1)
20.00: Al-Ahli–Al-Hazem (Tv: Spíler1)
FUTSAL
FÉRFI NB I, 5. FORDULÓ
18.30: Magyar Futsal Akadémia–Aramis SE
18.30: DEAC–Nyírbátor
20.45: H.O.P.E. Futsal–MVFC Berettyóújfalu
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
VILÁGDÖNTŐ, BUDAPEST (ZSIVOTZKY GYULA NEMZETI ATLÉTIKAI KÖZPONT)
1. NAP (Tv: M4 Sport)
19.08: mix 4x100 m váltó, döntő (Magyarország)
19.13: női magasugrás, döntő
19.19: férfi 400 m, elődöntő (Enyingi Patrik, Molnár Attila)
19.23: férfi kalapácsvetés, döntő (Halász Bence)
19.38: női 400 m, elődöntő
20.04: női 100 m gát, elődöntő (Kozák Luca)
20.08: férfi rúdugrás, döntő
20.21: férfi 110 m gát, elődöntő
20.36: férfi 5000 m, döntő
20.53: női távolugrás, döntő
20.57: női 800 m, elődöntő
21.20: női 100 m gát, döntő
21.49: férfi 110 m gát, döntő
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
20.15: Chicago Cubs–Pittsburgh Pirates (Tv: Sport2)
CSELGÁNCS
GRAND SLAM, BUDAPEST (PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA)
Férfi 60 kg (Andrási Márton, Feczkó Csanád, Naji Dávid, Galó Bence) és 66 kg (Pongrácz Bence, Máthé Bence, Kollár Sebestyén, Major Ádám), női 48 kg (Szeleczki Szabina, Kőszegi Rebeka), 52 kg (Gyertyás Róza, Pupp Réka, Jüttner Janka) és 57 kg (Igaz Laura, Váradi Noémi, Vég Luca, Kovács Kitti)
9.00: selejtezők
17.00: a 3. helyért, döntők (Tv: Sport2)
DARTS
EUROPEAN TOUR, ANTWERPEN
13.00 és 19.00: 1. nap (Tv: Max4)
FORMULA–1
SPANYOL NAGYDÍJ, MADRID
13.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FORMULA–2
SPANYOL NAGYDÍJ, MADRID
15.00: időmérő (Tv: M4 Sport)
JÉGKORONG
IFJ. OCSKAY GÁBOR-EMLÉKTORNA, SZÉKESFEHÉRVÁR (MET ARÉNA)
15.30: FEHA19–KAC II (osztrák)
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Vienna Capitals (osztrák)
KARATE
15.00: Budapest Open, Dr. Koltai Jenő Sportközpont
KERÉKPÁR
VUELTA A ESPANA
12.06: 19. szakasz, Vélez-Málaga–Estepona, 210 km, hegyi befutó (Valter Attila) (Tv: Eurosport1, 13.15)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I, 2. FORDULÓ
18.00: ETO University HT–Ferencvárosi TC (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: One Veszprém HC–Bepelog Dabas
KOSÁRLABDA
3X3-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTWERPEN
NŐK, B-CSOPORT
1. FORDULÓ
15.35: Magyarország–Szlovénia
2. FORDULÓ
19.45: Magyarország–Spanyolország
SZNÚKER
HOME NATIONS SERIES
14.00 és 20.00: English Open (Tv: Eurosport2)
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
NŐI EGYES, ELŐDÖNTŐ
1.00: Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Pegula (amerikai, 3.) (Tv: Eurosport1)
2.30: Gauff (amerikai, 4.)–Ribakina (kazah, 2.) (Tv: Eurosport1)
FÉRFI EGYES, ELŐDÖNTŐ
20.30: Zverev (német, 1.)–Hacsanov (orosz) (Tv: Eurosport1)
Szombat, 0.30: Tiafoe (amerikai, 11.)–Shelton (amerikai, 8.) (Tv: Eurosport1)
NŐI PÁROS, DÖNTŐ
18.00: Siniaková, Townsend (cseh, amerikai, 1.)–Krueger, Montgomery (amerikaiak) (Tv: Eurosport1)
VITORLÁZÁS
ILCA 6-világbajnokság (Érdi Mária), Dún Laoghaire
VÍZILABDA
NŐI OB I, 2. FORDULÓ
19.00: UVSE Helia-D–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Megvan az első paralimpiai kvótánk – Szabó Lászlót, a paralimpiai bizottság elnökét kérdezzük
8.00: A vonalban Kemény Dénes, majd Bánki József
9.00: Károlyi Andreát hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: atlétikai világbajnokságok Magyarországon
12.00: Bajnokok
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is
14.00: Karfiolfül
14.35: Hárompontos – kosárlabda-magazin
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Szabó Szilvia
15.00: Interjúk a vb-ről hazatérő női kosárlabda-válogatott tagjaival
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Göbölyös Gábor, Kovács Erika, Thury Gábor
17.00: Atlétika, a világdöntő beharangozója
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Közvetítés az ETO–Ferencváros NB I-es férfi kézilabda-bajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Marosán György
19.00: Interjúk az atlétikai világdöntőről, benne többek között: Halász Bence, Molnár Attila, Enyingi Patrik, Kozák Luca és a magyar vegyes 4x100 méteres váltó. Riporter: Kreisz Bálint és Somogyi Zsófia
19.40: A hétvégén már az NB I-es csapatok is bekapcsolódnak a labdarúgó Magyar Kupa küzdelmeibe
20.40: A hétvégén Madridban versenyez az F1 mezőnye
21.00: Interjúk a női kosárlabda-világbajnokságon negyeddöntőbe jutó magyar válogatott tagjaival
21.40: Mi történt a budapesti cselgáncs Grand Slam első napján?
22.15: Sportvilág Tóth Bélával
22.30: Sporthely Bera Emesével