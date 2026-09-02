Csütörtöki sportműsor: ETO–Ferencváros rangadó az NB I-ben
SZEPTEMBER 3., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
NB I
A 3. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
19.30: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
FRANCIA LIGUE 1
3. FORDULÓ
20.45: Toulouse–Lille OSC
OLASZ KUPA
2. FORDULÓ (A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
18.00: Palermo–Mantova (Tv: Arena4)
21.00: Cagliari–Hellas Verona (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
21.00: Real Sociedad–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
SZAÚDI BAJNOKSÁG
5. FORDULÓ
20.00: Al-Dirijah–Al-Kadiszija (Tv: Spíler2)
SOCCA
VILÁGBAJNOKSÁG, ESSEN
F-CSOPORT, 3. FORDULÓ
21.00: Magyarország–Albánia
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, alapszakasz
18.30: Pittsburgh Pirates–San Francisco Giants (Tv: Sport2)
JÉGKORONG
Felkészülési mérkőzés
18.30: FTC-Telekom–HC Nové Zámky (szlovák), Tüskecsarnok
Bajnokok Ligája, ligaszakasz
17.30: Plzen–Rögle (Tv: Sport 1)
KAJAK-KENU
Duna Life Medical országos bajnokság, Szolnok
10.00: előfutamok
12.40: döntők
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny
13.07: 12. szakasz, Vera–Calar Alto, 166.6 km, hegyi befutó (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Eszterházy SC–DVSC Skyline
NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA
20.00: Magbedurg–Füchse Berlin (Tv: Sport 1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1132 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Női Európa-bajnokság, Isztambul, negyeddöntő
15.00: Lengyelország–Hollandia (Tv: M4 Sport)
18.00: Németország–Törökország
STRANDRÖPLABDA
9.00: Futures-verseny, Budapest Garden
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: férfi és női egyes, 2. forduló; női páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
Benne: Madison Keys (amarikai, 22.)–Bondár Anna (magyar)
Marta Kosztyuk, Elena Ruse (ukrán, román)–Udvardy Panna, Laura Pigossi (magyar, brazil)
Asia Muhammad, Stollár Fanny (amerikai, magyar, 16.)–Alycia Parks, Irina Szimanovics (amerikai, fehérorosz)
Alina Kornyejeva, Darja Vidmanova (fehérorosz, cseh)–Bondár Anna, Anhelina Kalinyina (magyar, ukrán)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Depressziós, mert nem engedi el a klubja – lehet ilyen?
8.00: A vonalban Holczer Ádám
9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a verhetetlen 13 Athénban
12.00: Bajnokok
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 – kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Vitorlázás, vendégünk a világbajnok Vadnai Jonatán
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Gyenge Balázs, L. Pap István, Somogyi Zsolt
17.00: Kosárlabda, rajt előtt a női világbajnokság: Báder Márton, Károlyi Andrea; berlini interjúk Fazekas Zoltántól. Formula–1, Olasz Nagydíj előtt Zsoldos Barnával
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: Nagy magyar sikerek és nézőcsúcs a Hungarian Darts Trophyn, vendégünk a szervező, Ziegenhám Medárd
18.30: Beszélgetés Tajti-Márton Anitával, a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökével
19.00: Közös meccstörténelem: a Győr–Ferencváros mérkőzések krónikája
19.30: Közvetítés az ETO FC–Ferencváros NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs és Regős László, szakértő: Bene Ferenc
21.30: Interjú az úszó Eb-n aranyérmet szerző Szabó Szebasztiánnal
22.15: Sportvilág Tóth Bélával