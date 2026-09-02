Csütörtöki sportműsor: ETO–Ferencváros rangadó az NB I-ben

SZEPTEMBER 3., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

NB I

A 3. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

19.30: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

FRANCIA LIGUE 1

3. FORDULÓ

20.45: Toulouse–Lille OSC

OLASZ KUPA

2. FORDULÓ (A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

18.00: Palermo–Mantova (Tv: Arena4)

21.00: Cagliari–Hellas Verona (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ

21.00: Real Sociedad–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

SZAÚDI BAJNOKSÁG

5. FORDULÓ

20.00: Al-Dirijah–Al-Kadiszija (Tv: Spíler2)

SOCCA

VILÁGBAJNOKSÁG, ESSEN

F-CSOPORT, 3. FORDULÓ

21.00: Magyarország–Albánia

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, alapszakasz

18.30: Pittsburgh Pirates–San Francisco Giants (Tv: Sport2)

JÉGKORONG

Felkészülési mérkőzés

18.30: FTC-Telekom–HC Nové Zámky (szlovák), Tüskecsarnok

Bajnokok Ligája, ligaszakasz

17.30: Plzen–Rögle (Tv: Sport 1)

KAJAK-KENU

Duna Life Medical országos bajnokság, Szolnok

10.00: előfutamok

12.40: döntők

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny

13.07: 12. szakasz, Vera–Calar Alto, 166.6 km, hegyi befutó (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Eszterházy SC–DVSC Skyline

NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA

20.00: Magbedurg–Füchse Berlin (Tv: Sport 1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1132 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Női Európa-bajnokság, Isztambul, negyeddöntő

15.00: Lengyelország–Hollandia (Tv: M4 Sport)

18.00: Németország–Törökország

STRANDRÖPLABDA

9.00: Futures-verseny, Budapest Garden

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: férfi és női egyes, 2. forduló; női páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

Benne: Madison Keys (amarikai, 22.)–Bondár Anna (magyar)

Marta Kosztyuk, Elena Ruse (ukrán, román)–Udvardy Panna, Laura Pigossi (magyar, brazil)

Asia Muhammad, Stollár Fanny (amerikai, magyar, 16.)–Alycia Parks, Irina Szimanovics (amerikai, fehérorosz)

Alina Kornyejeva, Darja Vidmanova (fehérorosz, cseh)–Bondár Anna, Anhelina Kalinyina (magyar, ukrán)



A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Depressziós, mert nem engedi el a klubja – lehet ilyen?

8.00: A vonalban Holczer Ádám

9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a verhetetlen 13 Athénban

12.00: Bajnokok

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 – kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Vitorlázás, vendégünk a világbajnok Vadnai Jonatán

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Gyenge Balázs, L. Pap István, Somogyi Zsolt

17.00: Kosárlabda, rajt előtt a női világbajnokság: Báder Márton, Károlyi Andrea; berlini interjúk Fazekas Zoltántól. Formula–1, Olasz Nagydíj előtt Zsoldos Barnával

Körkapcsolás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.00: Nagy magyar sikerek és nézőcsúcs a Hungarian Darts Trophyn, vendégünk a szervező, Ziegenhám Medárd

18.30: Beszélgetés Tajti-Márton Anitával, a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökével

19.00: Közös meccstörténelem: a Győr–Ferencváros mérkőzések krónikája

19.30: Közvetítés az ETO FC–Ferencváros NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs és Regős László, szakértő: Bene Ferenc

21.30: Interjú az úszó Eb-n aranyérmet szerző Szabó Szebasztiánnal

22.15: Sportvilág Tóth Bélával

