Isztambuli döntetlennel tért vissza a Roma a BL-be; iksz a PSV–Sahtaron is

A Roma több mint hét év után tért vissza a Bajnokok Ligájába, amelynek nyitó körében vezetést is szerzett a Fenerbahce otthonában: a 39. percben Bryan Cristante lőtte ki az alsó sarkot Donyell Malen előkészítése után. A fordulást követően a védelem mögé befutó Archie Brown egyenlített, Mason Greenwood remekül hozta helyzetbe őt. 1–1

A PSV Eindhoven és a Sahtar Doneck összecsapásán rendkívül hasonló volt a forgatókönyv: a vendégek Gleiker Mendoza góljával jutottak vezetéshez, majd a második játékrész elején Sergino Dest egyenlített. 1–1

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ, csütörtöki mérkőzések

PSV (holland)–Sahtar Doneck (ukrán) 1–1 (Dest 48., ill. Mendoza 24.)

Fenerbahce (török)–Roma (olasz) 1–1 (A. Brown 48., ill. Cristante 39.)

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