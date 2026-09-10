Nemzeti Sportrádió

Isztambuli döntetlennel tért vissza a Roma a BL-be; iksz a PSV–Sahtaron is

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.10. 20:45
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Az isztambuli meccs két gólszerzője, Bryan Cristante és Archie Brown (Fotó: Getty Images)
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Bajnokok Ligája Fenerbahce Roma PSV Eindhoven alapszakasz Sahtar Doneck
Az elmúlt idényekhez hasonlóan az Európa-liga és a Konferencialiga híján csütörtökön is rendeznek mérkőzéseket a labdarúgó Bajnokok Ligája első fordulójában. A játéknap első két találkozója 1–1-es döntetlennel ért véget.

A Roma több mint hét év után tért vissza a Bajnokok Ligájába, amelynek nyitó körében vezetést is szerzett a Fenerbahce otthonában: a 39. percben Bryan Cristante lőtte ki az alsó sarkot Donyell Malen előkészítése után. A fordulást követően a védelem mögé befutó Archie Brown egyenlített, Mason Greenwood remekül hozta helyzetbe őt. 1–1

A PSV Eindhoven és a Sahtar Doneck összecsapásán rendkívül hasonló volt a forgatókönyv: a vendégek Gleiker Mendoza góljával jutottak vezetéshez, majd a második játékrész elején Sergino Dest egyenlített. 1–1

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ, csütörtöki mérkőzések
PSV (holland)–Sahtar Doneck (ukrán) 1–1 (Dest 48., ill. Mendoza 24.)
Fenerbahce (török)–Roma (olasz) 1–1 (A. Brown 48., ill. Cristante 39.)
Később
21.00: Bayern München (német)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2, RTL+) – élőben az NSO-n!
21.00: Manchester United (angol)–Sabah (azeri) (Tv: Sport1, RTL+)
21.00: Slavia Praha (cseh)–Lens (francia) (Tv: RTL+)
21.00: Como (olasz)–RB Leipzig (német) (Tv: RTL+)

 

Bajnokok Ligája Fenerbahce Roma PSV Eindhoven alapszakasz Sahtar Doneck
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