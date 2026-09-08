Szerdai sportműsor: labdarúgó és kézilabda BL a Liverpoollal és a Veszprémmel
SZEPTEMBER 9., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.45: FC Barcelona (spanyol)–Feyenoord (holland) (Tv: Sport2, RTL+) – élőben az NSO-n!
18.45: VfB Stuttgart (német)–Viking Stavanger (norvég) (Tv: RTL+)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Slovan Bratislava (szlovák) (Tv: Sport1, RTL+)
21.00: Liverpool FC (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!
21.00: Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török) (Tv: RTL+)
21.00: Napoli (olasz)–Arsenal (angol) (Tv: Sport2, RTL+)
ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
21.00: Chelsea–Leeds United (Tv: Match4)
SZAÚDI PRO LEAGUE
6. FORDULÓ
20.00: Al-Naszr–Abha (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
1. FORDULÓ
Csütörtök, 2.20: Seattle Seahawks–New England Patriots (Tv: Arena4)
KERÉKPÁR
VUELTA A ESPANA
14.45: 17. szakasz, Dos Hermanas–Sevilla, 185 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
ELSŐ CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: One Veszprém HC–FC Porto (portugál) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
B-CSOPORT
20.45: Nantes (francia)–Wisla Plock (lengyel)
C-CSOPORT
18.45: Aalborg (dán)–PSG (francia)
18.45: RK Zagreb (horvát)–Celje (szlovén)
E-CSOPORT
20.45: Barcelona–Skanderborg (dán)
F-CSOPORT
18.45: Kielce (lengyel)–Kriens (svájci)
20.45: Magdeburg (német)–Kolstad (norvég)
NŐI NB I
2. FORDULÓ
17.00: NEKA–FTC-Toyota Kovács
18.00: MTK Budapest–Győri Audi ETO KC
KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
17.45: Puerto Rico–Kína
20.45: Ausztrália–Olaszország
SZNÚKER
HOME NATIONS SERIES
14.00 és 20.00: English Open (Tv: Eurosport2)
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: férfi és női egyes, negyeddöntő; férfi páros, negyeddöntő; női páros, elődöntő (Tv: Eurosport1)
VITORLÁZÁS
ILCA 6-világbajnokság (Érdi Mária), Dún Laoghaire
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.00: Vasas-Plaket–FTC Telekom Waterpolo (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Szolnoki Dózsa–DVSE-Master Good
18.45: UVSE–Semmelweis OSC
19.00: Metalcom Szentes–One Eger
19.00: EPS-Honvéd–Szegedi VE
19.30: Kaposvári VK–BVSC-Manna ABC
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szalai Kristóf, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Hova szállnak még el az átigazolási díjak? Dénes Ferenc sportközgazdász a vonalban
8.00: Károlyi Andrea és Nyáguly Gergely a vonalban – a női kosárlabda-vb-ről
9.00: László Csaba a vonalban, napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 1973-ban ezen a napon ért véget magyar aranyéremmel, Belgrádban az 1. vízilabda-világbajnokság
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Csónakház – kajak-kenu magazin
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Cselgáncs, vendég: Bor Barna szövetségi kapitány és Karakas Hedvig, a nemzetközi szövetség versenyigazgatója – a hétvégén Grand Slam-versenynek ad otthont Budapest
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Gergelics József, Gyenge Balázs, Szűcs Miklós
17.00: Röplabda, beszélgetés Nyári Sándorral, a férfiválogatott korábbi szövetségi kapitányával
17.35: Kézilabda, magyar csapatokkal rajtol a férfi Bajnokok Ligája
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: Vízilabda, élő közvetítés a Vasas–FTC férfi ob I-es mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál
18.45: Kézilabda, élő közvetítés a Veszprém–Porto férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András, Bera Emese. Szakértő: Marosán György
20.30: Jégkorong, csütörtökön rendezik a Ferencváros–BJA szuperdöntőt
21.00: Napi aktualitások
21.30: Labdarúgás, beszélgetés a 37-szeres válogatott Hajszán Gyulával
22.15: Sportvilág