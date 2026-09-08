Szerdai sportműsor: labdarúgó és kézilabda BL a Liverpoollal és a Veszprémmel

SZEPTEMBER 9., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

18.45: FC Barcelona (spanyol)–Feyenoord (holland) (Tv: Sport2, RTL+) – élőben az NSO-n!

18.45: VfB Stuttgart (német)–Viking Stavanger (norvég) (Tv: RTL+)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Slovan Bratislava (szlovák) (Tv: Sport1, RTL+)

21.00: Liverpool FC (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török) (Tv: RTL+)

21.00: Napoli (olasz)–Arsenal (angol) (Tv: Sport2, RTL+)

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

21.00: Chelsea–Leeds United (Tv: Match4)

SZAÚDI PRO LEAGUE

6. FORDULÓ

20.00: Al-Naszr–Abha (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

Csütörtök, 2.20: Seattle Seahawks–New England Patriots (Tv: Arena4)

KERÉKPÁR

VUELTA A ESPANA

14.45: 17. szakasz, Dos Hermanas–Sevilla, 185 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

ELSŐ CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: One Veszprém HC–FC Porto (portugál) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

B-CSOPORT

20.45: Nantes (francia)–Wisla Plock (lengyel)

C-CSOPORT

18.45: Aalborg (dán)–PSG (francia)

18.45: RK Zagreb (horvát)–Celje (szlovén)

E-CSOPORT

20.45: Barcelona–Skanderborg (dán)

F-CSOPORT

18.45: Kielce (lengyel)–Kriens (svájci)

20.45: Magdeburg (német)–Kolstad (norvég)

NŐI NB I

2. FORDULÓ

17.00: NEKA–FTC-Toyota Kovács

18.00: MTK Budapest–Győri Audi ETO KC

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT

17.45: Puerto Rico–Kína

20.45: Ausztrália–Olaszország

SZNÚKER

HOME NATIONS SERIES

14.00 és 20.00: English Open (Tv: Eurosport2)

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: férfi és női egyes, negyeddöntő; férfi páros, negyeddöntő; női páros, elődöntő (Tv: Eurosport1)

VITORLÁZÁS

ILCA 6-világbajnokság (Érdi Mária), Dún Laoghaire

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

18.00: Vasas-Plaket–FTC Telekom Waterpolo (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Szolnoki Dózsa–DVSE-Master Good

18.45: UVSE–Semmelweis OSC

19.00: Metalcom Szentes–One Eger

19.00: EPS-Honvéd–Szegedi VE

19.30: Kaposvári VK–BVSC-Manna ABC

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Szalai Kristóf, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Hova szállnak még el az átigazolási díjak? Dénes Ferenc sportközgazdász a vonalban

8.00: Károlyi Andrea és Nyáguly Gergely a vonalban – a női kosárlabda-vb-ről

9.00: László Csaba a vonalban, napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 1973-ban ezen a napon ért véget magyar aranyéremmel, Belgrádban az 1. vízilabda-világbajnokság

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral

14.00: Csónakház – kajak-kenu magazin

Hazafutás

Műsorvezető: Keszi Dóra

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Cselgáncs, vendég: Bor Barna szövetségi kapitány és Karakas Hedvig, a nemzetközi szövetség versenyigazgatója – a hétvégén Grand Slam-versenynek ad otthont Budapest

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Gergelics József, Gyenge Balázs, Szűcs Miklós

17.00: Röplabda, beszélgetés Nyári Sándorral, a férfiválogatott korábbi szövetségi kapitányával

17.35: Kézilabda, magyar csapatokkal rajtol a férfi Bajnokok Ligája

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.00: Vízilabda, élő közvetítés a Vasas–FTC férfi ob I-es mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál

18.45: Kézilabda, élő közvetítés a Veszprém–Porto férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András, Bera Emese. Szakértő: Marosán György

20.30: Jégkorong, csütörtökön rendezik a Ferencváros–BJA szuperdöntőt

21.00: Napi aktualitások

21.30: Labdarúgás, beszélgetés a 37-szeres válogatott Hajszán Gyulával

22.15: Sportvilág