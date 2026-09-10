Exkluzív interjú Usain Bolttal; Sallói Dánielt már nem igazán vonzza az európai folytatás

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A Kansas Cityben töltött kilenc idénye után új életet kezdett Kanadában Sallói Dániel, aki többek között beszélt a felhőkarcolók világáról, a klubváltás nehézségeiről, a Toronto FC ambícióiról, valamint arról is, miért nem vonzza már igazán az európai folytatás. A 30 éves, négyszeres magyar válogatott szélső arról is beszélt, hogy előző és új lakhelye között „ég és föld a különbség. Kansas Cityben szép, nyugodt kertvárosi életünk volt, Torontóban viszont beköltöztünk a sűrűjébe; egy felhőkarcoló 57. emeletén lakunk”. Ami a céljait illeti, nem kertelt: „Azért futballozunk, hogy bajnokok legyünk – egyszer én is meg akarom nyerni az MLS-t. Harmincéves vagyok, remélhetőleg még van néhány jó idényem, és szeretnék olyan csapat tagja lenni, amely felérhet a csúcsra.”

Interjút adott lapunknak Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója, aki Borbély Balázs vezetőedző eddigi munkáját is értékelte. „Komplex edzői munkát végez, és amit eddig tapasztaltunk, az megerősít bennünket abban, hogy jó döntést hoztunk. Szakmailag is jó úton járunk, ennyi idő elteltével már felismerhető a csapat játéka, látható az a stílus, amelyet meg akarunk valósítani. Természetesen még sok mindent lehet és kell csiszolni, de azt érzem, a labdarúgók értik és élvezik, amit Borbély Balázs és a stáb kér tőlük.” Beszélt arról is, hogy „az idény elején a klub konkrét gazdasági keretet határozott meg, amelyen belül kellett maradnunk, illetve amelyhez igazítanunk kellett a költségvetést”.

A hétvégi budapesti atlétikai világdöntő „abszolút bajnokaként”, azaz nagyköveteként hazánkba érkezett a nyolcszoros olimpiai és tizenegyszeres világbajnok, a legendás jamaicai sprinter, Usain Bolt, a 100 és 200 méteres síkfutás világcsúcstartója, s exkluzív interjút adott lapunknak. Beszélt Debrecenről, a szénsavas vízről, a világrekordjairól, hogy milyen nézőként izgulni a lelátón, és háromgyerekes apaként arról, hogy milyen szülő. A 100 és 200 méteres világrekordja kapcsán úgy fogalmazott, nem lát senkit, aki képes lenne ezeket megdönteni. „Volt, aki közel került hozzá, például az amerikai Noah Lyles, de szerintem már neki is elszállt az esélye erre. Legalábbis én így gondolom, aztán majd meglátjuk.”

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