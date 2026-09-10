Három sorozatban szerzett tapasztalatokat az idény első felében Lukács Tamás

Egy fiatal sportoló minél több versenyen indul, annál nagyobb rutint és tapasztalatot szed össze, ezáltal pedig felgyorsul a fejlődése. A technikai sportágaknál talán ez hatványozottan igaz, a motorsportban például a különböző szériákban különböző motorokkal versenyeznek a pilóták, valamint a mezőny is más mindegyik bajnokságban.

Lukács Tamás a honi motorsport egyik ígérete, nem hiába vette szárnyai alá Talmácsi Gábor is. Az elmúlt években számtalan sorozatban próbára tette magát, és ebben az évben sem lassított. Az évadot alapvetően Ducati V2-ben kezdte meg Lukács, de rajthoz állt a CIV Junior sorozatban, valamint a magyarországi fordulótól kezdve a Moto4 Northern Cupban is.

„Jó lehetőség volt itthon, bár nem sikerült úgy, ahogy szerettük volna, de mindig jó érzés itthon rajthoz állni – mondta a Nemzeti Sportnak Lukács Tamás. – Szinte minden hétvégén versenyeztünk, általában úgy jött ki, hogy kisebb motorról a nagyobbra ültem, majd ezt követően ismét a kisebbre. Nehéz volt alkalmazkodni ehhez, de sose volt ebből problémám. Fontos, hogy az ember könnyen tudjon alkalmazkodni és különböző nemzetközi mezőnyökben kipróbálhassa magát, ezzel pedig fontos tapasztalatokat lehet gyűjteni.”

A Ducati fémjelezte sorozatban korábban nem indult Lukács, ám a Moto4-ben már szerepelt 2025-ben, így maga a bajnokság nem volt teljesen ismeretlen a magyar versenyző számára. A nyári szünet előtti versenyeken egyre jobb formába lendült Lukács, a Duvati V2-ben a legjobb tízet ostromolta, míg a CIV Juniorban a legjobb háromban zárt mindkét futamon.

„A magyarországi beugrás nehéz volt a Moto4-ben, de később más helyszíneken is rajthoz álltam, és egyre jobban javultunk. A Ducati-sorozatban minden új volt az év elején, a motor és a bajnokság is, de folyamatosan tudtunk előre lépni, a CIV juniorban két hétvégén indultam, és mindegyik alkalommal ott tudtam lenni az elejében, ami szintén jó bemutatkozás volt. Az év hátralevő részében még versenyzem a Ducati-sorozatban, az eddigi eredményekhez mérten továbbra is fejlődni szeretnék, a legutóbb már a legjobb tízbe végeztem, szeretnék még előrébb lépni, fel akarjuk venni a versenyt a legjobbakkal.”