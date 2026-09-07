Hétfői sportműsor: Videoton–DVTK az NB II-ben, Magyarország–Dél-Korea a női kosár-vb-n

SZEPTEMBER 7., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

7. FORDULÓ

19.30: Videoton FC Fehérvár–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL LEAGUE ONE

5. FORDULÓ

20.45: Bromley–Wimbledon (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

3. FORDULÓ

18.00: Cagliari–Lecce (Tv: Match4)

20.45: Udinese–Lazio (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

19.00: Getafe–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.30: Elche–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

SZAÚDI PRO LEAGUE

6. FORDULÓ

20.00: Al-Hilal–Neom SC (Tv: Spíler1)

FUTSAL

FÉRFI NB I, 4. FORDULÓ

20.30: Airnergy FC–Magyar Futsal Akadémia

20.45: Újpest FC–H.O.P.E. Futsal

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: Atlanta Braves–Philadelphia Phillies (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

3. FORDULÓ

A-CSOPORT

17.50: Japán–Spanyolország

17.50: Németország–Mali

B-CSOPORT

14.30: MAGYARORSZÁG–Dél-Korea (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

14.30: Nigéria–Franciaország

C-CSOPORT

11.30: Belgium–Ausztrália

11.30: Puerto Rico–Törökország

D-CSOPORT

20.45: Egyesült Államok–Csehország

20.45: Olaszország–Kína

SZNÚKER

HOME NATIONS SERIES

14.00: English Open (Tv: Eurosport2)

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: férfi és női egyes, nyolcaddöntő; férfi és női páros, nyolcaddöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

Benne: Bondár Anna, Anhelina Kalinyina (magyar, ukrán)–Erin Routliffe, Aldila Sutjiadi (ausztrál, indonéz, 9.)

VITORLÁZÁS

ILCA 6-világbajnokság (Érdi Mária), Dun Laoghaire

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Szalai Kristóf, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Labdarúgás, NB I-es összefoglaló

8.00: Somogyi Zsolt a vonalban. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Fazekas Zoltán jelentkezik a női kosárlabda-vb-ről. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Túl az első hét fordulón a labdarúgó OTP Bank Liga

12.00: Bajnokok. A nemrég 80. születésnapját ünneplő Pécsi Gáborral idézünk fel egy 2015-ös portrét. Riporter: Virányi Zsolt

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögető kocsi

14.00: Boxutca

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

14.30: Kosárlabda, élő közvetítés a Magyarország–Dél-Korea női vb-mérkőzésről. Kommentátor: Nyáguly Gergely. Szakértő: Károlyi Andrea

16.15: Nemzeti sportkör, vendég: Bobory Balázs, Csisztu Zsuzsa, L. Pap István

17.00: Kézilabda, vendég: Bartha Csaba, a Veszprém Handball Zrt. vezérigazgatója

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19.00: Interjúk a Testnevelési Egyetem tanévnyitójáról

19.30: Labdarúgás, élő közvetítés a Videoton–Diósgyőr NB II-es mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, Marosréti Ervin. Szakértő: Bene Ferenc

21.30: Visszatekintés a hétvége sporteseményeire. Hét hősei rovat

22.15: Sportvilág