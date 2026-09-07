Nemzeti Sportrádió

Hétfői sportműsor: Videoton–DVTK az NB II-ben, Magyarország–Dél-Korea a női kosár-vb-n

V. B.V. B.
2026.09.07. 00:13
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Hétfőn a labdarúgó NB II aktuális fordulójának záró mérkőzésén a Videoton és a Diósgyőr csap össze, emellett lesz angol, olasz, spanyol és szaúdi foci, valami futsal NB I is. Véget érnek a csoportkör küzdelmei a női kosárlabda-világbajnokságon, a magyar válogatott Dél-Koreával mérkőzik meg a kvartett második helyéért. Folytatódik a US Open, s szerepel még a kiemelt sportprogramban baseball, sznúker és vitorlázás is.

 SZEPTEMBER 7., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

NB II
7. FORDULÓ
19.30: Videoton FC Fehérvár–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL LEAGUE ONE
5. FORDULÓ
20.45: Bromley–Wimbledon (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A
3. FORDULÓ
18.00: Cagliari–Lecce (Tv: Match4)
20.45: Udinese–Lazio (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
19.00: Getafe–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.30: Elche–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

SZAÚDI PRO LEAGUE
6. FORDULÓ
20.00: Al-Hilal–Neom SC (Tv: Spíler1)

FUTSAL
FÉRFI NB I, 4. FORDULÓ
20.30: Airnergy FC–Magyar Futsal Akadémia
20.45: Újpest FC–H.O.P.E. Futsal

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: Atlanta Braves–Philadelphia Phillies (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
3. FORDULÓ
A-CSOPORT
17.50: Japán–Spanyolország
17.50: Németország–Mali
B-CSOPORT
14.30: MAGYARORSZÁG–Dél-Korea (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
14.30: Nigéria–Franciaország
C-CSOPORT
11.30: Belgium–Ausztrália
11.30: Puerto Rico–Törökország
D-CSOPORT
20.45: Egyesült Államok–Csehország
20.45: Olaszország–Kína

SZNÚKER
HOME NATIONS SERIES
14.00: English Open (Tv: Eurosport2)

TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: férfi és női egyes, nyolcaddöntő; férfi és női páros, nyolcaddöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
Benne: Bondár Anna, Anhelina Kalinyina (magyar, ukrán)–Erin Routliffe, Aldila Sutjiadi (ausztrál, indonéz, 9.)

VITORLÁZÁS
ILCA 6-világbajnokság (Érdi Mária), Dun Laoghaire

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szalai Kristóf, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Labdarúgás, NB I-es összefoglaló
  8.00: Somogyi Zsolt a vonalban. Régi csibészek Bánki Józseffel
  9.00: Fazekas Zoltán jelentkezik a női kosárlabda-vb-ről. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Túl az első hét fordulón a labdarúgó OTP Bank Liga
12.00: Bajnokok. A nemrég 80. születésnapját ünneplő Pécsi Gáborral idézünk fel egy 2015-ös portrét. Riporter: Virányi Zsolt
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi
14.00: Boxutca
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
14.30: Kosárlabda, élő közvetítés a Magyarország–Dél-Korea női vb-mérkőzésről. Kommentátor: Nyáguly Gergely. Szakértő: Károlyi Andrea
16.15: Nemzeti sportkör, vendég: Bobory Balázs, Csisztu Zsuzsa, L. Pap István
17.00: Kézilabda, vendég: Bartha Csaba, a Veszprém Handball Zrt. vezérigazgatója
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Interjúk a Testnevelési Egyetem tanévnyitójáról
19.30: Labdarúgás, élő közvetítés a Videoton–Diósgyőr NB II-es mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, Marosréti Ervin. Szakértő: Bene Ferenc
21.30: Visszatekintés a hétvége sporteseményeire. Hét hősei rovat
22.15: Sportvilág

 

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