Jelen állás szerint jövőre a második körben kezdhet a magyar bajnok a BL-selejtezőben

Az európai szövetség (UEFA) erősorrendjében a magyar bajnokság a 22. helyén szerepel, ami azt jelenti, hogy jelen állás szerint az OTP Bank Liga 2026–2027-es győztesének az eddigi első helyett csak a második körben kell bekapcsolódnia a legrangosabb sorozat kvalifikációjába.

Ennek következtében a bajnok legrosszabb esetben is az Európa-liga selejtezőjében folytathatná szereplését, nem úgy, mint idén a Győr, amely az elsőkörös búcsúját követően a Konferencialigába került át.

Ami a többi kupasorozatot illeti, az Európa-ligában – amelyben a kupagyőztes Ferencváros négy párharcot megnyerve az alapszakaszba jutott – az MK-első továbbra is az első fordulóban kezdi a selejtezőt, míg a Konferencialigában a második körben kapcsolódik be a bajnoki második és harmadik.

A 2027–2028-as idényre vonatkozó végleges erősorrendet még a mostani szezon vége előtt közzé teszi az UEFA, amely a selejtezősorozatok dátumait is meghatározta. Eszerint a BL és az El selejtezője július 6. és 8. között kezdődik, a második kör dátumai – akárcsak a Kl esetében – július 20–22. és 27–29. lesznek.

Újdonság lesz, hogy a Bajnokok Ligája alapszakasza – 2027. szeptember 7-én – egyetlen mérkőzéssel rajtol majd, amelyet a címvédő játszik. Másnap kilenc, csütörtökön pedig további nyolc összecsapást rendeznek.

Az európai Szuperkupáért kiírt mérkőzés augusztus 11-én lesz, a Konferencialiga 2028. május 24-én, az Európa-liga május 17-én, a Bajnokok Ligája pedig május 27-én zárul a döntőkkel, amelyeket júniusban az Európa-bajnokság követ.