Nemzeti Sportrádió

Lemondott a Fenerbahce vezetőedzője a BL-döntetlen után

2026.09.10. 23:53
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Ismail Kartal (Fotó: Getty Images)
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Fenerbahce BL Ismail Kartal
Az AS Roma elleni, 1–1-es döntetlenre végződő Bajnokok Ligája-mérkőzés után Ismail Kartal lemondott a Fenerbahce labdarúgócsapatának vezetőedzői posztjáról, de Aziz Yildirim klubelnök nem fogadta el a döntését.

A június közepén kinevezett szakvezető szerződése egy szezonra szólt. Mérlege hat győzelem, három döntetlen és két vereség volt az isztambuli csapattal. Kartal hetedik alkalommal dolgozott a klubnál – volt az akadémia vezetője, másodedző és vezetőedző –, de csütörtök este kijelentette, hogy soha többé nem tér vissza.

Hozzátette, ezúttal is csodálatos napokat töltött a csapat élén, az elnök és a vezetőség tagjai pedig mindenben igyekezték segíteni őket, ugyanakkor titokzatosan megjegyezte: „még időben nyújtottam be a lemondásomat”, újságírói kérdésekre pedig nem válaszolt.

A sajtótájékoztató után néhány perccel Aziz Yildirim klubelnök elmagyarázta Kartal döntésének okát, és rögtön leszögezte, hogy nem fogadja el a lemondását, vagyis továbbra is ő irányítja a csapatot.

„Szomorú, de ma este vizespalackot dobtak Ismail fejéhez. Ez az oka a lemondásának, de amíg én vagyok az elnök, ő marad a Fenerbahce edzője. A családon belül előfordulnak ilyen dolgok, de amíg én nem engedem el, Ismail Kartal nem mehet el innen” – hangsúlyozta.

A Fenerbahce a 2008–2009-es idényt követően tért vissza a BL-be.

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Két 1–1-es eredménnyel indult a nem túl megszokott, csütörtöki játéknap a legrangosabb európai kupasorozatban.

 

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