Palasics védései is kellettek a Melsungen sikeréhez a férfi kézi BL-ben
A németek az első perceket leszámítva végig vezettek, s az öt-öt gólt szerző Johannes Golla, Florian Drosten páros vezérletével két vállra fektették északmacedón ellenfelüket, amelyben Vukasin Vorkapics kilenc, míg Leon Ljevar hét találatot jegyzett. A Melsungenben Sipos Adrián nem szerzett gólt, míg Palasics Kristóf 36 százalékos védési mutatóval zárt, 11 lövésből négyet fogott.
A csütörtökön pályára lépő másik német csapat, a Füchse Berlin magabiztos győzelmet aratott a Partizan Beograd vendégeként, a Montpellier a Dinamo Bucuresti otthonában nyert, míg a portugál Sporting tíz góllal páholta el a dán GOG gárdáját.
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
ELSŐ CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
Partizan (szerb)–Füchse Berlin (német) 33–44 (15–23)
B-CSOPORT
Melsungen (német)–Vardar 1961 (északmacedón) 33–31 (16–15)
D-CSOPORT
OTP Bank-Pick Szeged–IFK Kristianstad (svéd) 42–31
Sporting CP (portugál)–GOG (dán) 43–33 (21–13)
E-CSOPORT
Dinamo Bucuresti (román)–Montpellier (francia) 23–27 (9–11)