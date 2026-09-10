Nemzeti Sportrádió

Palasics védései is kellettek a Melsungen sikeréhez a férfi kézi BL-ben

M. B.M. B.
2026.09.10. 22:38
Palasics Kristóf 36 százalékkal védett (Fotó: Getty Images)
Címkék
Sipos Adrián Partizan Beograd Sporting CP MT Melsungen Palasics Kristóf Montpellier HB Vardar 1961 Dinamo Bucuresti Füchse Berlin férfi kézilabda Bajnokok Ligája GOG
Az MT Melsungen 33–31-re nyert odahaza a Vardar 1961 ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligája első fordulójában.

A németek az első perceket leszámítva végig vezettek, s az öt-öt gólt szerző Johannes Golla, Florian Drosten páros vezérletével két vállra fektették északmacedón ellenfelüket, amelyben Vukasin Vorkapics kilenc, míg Leon Ljevar hét találatot jegyzett. A Melsungenben Sipos Adrián nem szerzett gólt, míg Palasics Kristóf 36 százalékos védési mutatóval zárt, 11 lövésből négyet fogott. 

A csütörtökön pályára lépő másik német csapat, a Füchse Berlin magabiztos győzelmet aratott a Partizan Beograd vendégeként, a Montpellier a Dinamo Bucuresti otthonában nyert, míg a portugál Sporting tíz góllal páholta el a dán GOG gárdáját.

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
ELSŐ CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
Partizan (szerb)–Füchse Berlin (német) 33–44 (15–23)
B-CSOPORT
Melsungen (német)–Vardar 1961 (északmacedón) 33–31 (16–15)
D-CSOPORT
OTP Bank-Pick Szeged–IFK Kristianstad (svéd) 42–31
Sporting CP (portugál)–GOG (dán) 43–33 (21–13)
E-CSOPORT
Dinamo Bucuresti (román)–Montpellier (francia) 23–27 (9–11)

 

Sipos Adrián Partizan Beograd Sporting CP MT Melsungen Palasics Kristóf Montpellier HB Vardar 1961 Dinamo Bucuresti Füchse Berlin férfi kézilabda Bajnokok Ligája GOG
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