Palasics védései is kellettek a Melsungen sikeréhez a férfi kézi BL-ben

A németek az első perceket leszámítva végig vezettek, s az öt-öt gólt szerző Johannes Golla, Florian Drosten páros vezérletével két vállra fektették északmacedón ellenfelüket, amelyben Vukasin Vorkapics kilenc, míg Leon Ljevar hét találatot jegyzett. A Melsungenben Sipos Adrián nem szerzett gólt, míg Palasics Kristóf 36 százalékos védési mutatóval zárt, 11 lövésből négyet fogott.

A csütörtökön pályára lépő másik német csapat, a Füchse Berlin magabiztos győzelmet aratott a Partizan Beograd vendégeként, a Montpellier a Dinamo Bucuresti otthonában nyert, míg a portugál Sporting tíz góllal páholta el a dán GOG gárdáját.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

ELSŐ CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

Partizan (szerb)–Füchse Berlin (német) 33–44 (15–23)

B-CSOPORT

Melsungen (német)–Vardar 1961 (északmacedón) 33–31 (16–15)

D-CSOPORT

OTP Bank-Pick Szeged–IFK Kristianstad (svéd) 42–31

Sporting CP (portugál)–GOG (dán) 43–33 (21–13)

E-CSOPORT

Dinamo Bucuresti (román)–Montpellier (francia) 23–27 (9–11)