A BJA legyőzésével ismét az FTC nyerte meg a jégkorong Szuperkupát

Az idény első trófeája mindig különleges. Mire megrendezik a Szuperkupa-meccset, a hokirajongók már alig várják, hogy újra jégen láthassák kedvenceiket. Az új évadban tétmérkőzésen a magyar bajnok (BJA HC), valamint a kupagyőztes (FTC) szimpatizánsai szurkolhattak övéiknek először az augusztusi felkészülési időszak után. Ráadásul ezúttal mindkét csapat hazai pályán volt, hiszen öt év kihagyás után a Budapest Jégkorong Akadémia HC is visszatér a Tüskecsarnokba, itt játssza majd hazai meccseit a 2026–2027-es kiírásban. Lényeges különbség viszont, hogy míg a Fradi az osztrák bázisú ICEHL-ben, addig a BJA az Erste Ligában. A két bajnokság között nem elhanyagolható a különbség, így benne volt a pakliban, hogy az egy évvel ezelőttihez hasonló eredmény születik, amikor a Ferencváros 5–0-ra diadalmaskodott.

Ennek megfelelően a Fradi ütemesebben is kezdett, Kangya Balázs csapata leginkább arra koncentrált, hogy a korongot minél hamarabb, minél messzebb juttassa Farkas Roland kapujától. A kezdeti nyomást – Dobos Mihály jó centerezésével, és Rasmus Heljanko jó lövésével a rövidre – azonban átvészelte a magyar bajnok, aztán egy távoli BJA-lövés Hadobás Zétény korcsolyáján pattant meg, a pakkra Molnár Bálint csapott le a leggyorsabban, az ő találatával vezetett csapata. Az egyébként is kakaskodós meccsen a 10. percben az első kiállítást is befújták a bírók, a nyári BJA-szerzeményt, Matic Percicet küldték le két percre gáncsolásért. Két percre nem, csak 17 másodpercre volt szüksége a Fradinak emberelőnyben az egyenlítéshez, Aku Kestilä vágott be a center pozíciójából a kapuba egy kapu mögül érkező korongot.

A középső harmad megint Fradi-fölénnyel indult, és ismét BJA-góllal folytatódott. Először a zöld-fehérek rossz cseréjét használta ki Nádasy Márton, hogy elhúzzon a bal szélen, és tüzeljen – ekkor még Bálizs Bence résen volt –, majd kicsivel később Zimányi Dániel másolta le társa akcióját, azzal a különbséggel, hogy ő ellőtte Bálizs lába alatt a korongot, és ismét megszerezte a vezetést a BJA-nak. Mindkét csapat veszélyesen játszott, és a következő találat is kontratámadás után született, ezúttal viszont a Ferencváros lőtte a gólt. Létszámban ugyan megvolt az ellenfél, de rendeződni még nem tudott, és Heljanko bombájánál Farkas is tehetetlen volt. Negyven perc alatt semmi sem dőlt el, döntetlenről indult az utolsó húsz perc.

Hibázni természetesen egyik fél sem akart, a feszültség viszont egyre nőtt, Boros Dániel kapott is egy nagyot, ami után nem tért vissza a jégre. Amikor a szurkoló lélekben már kezdett készülni a hosszabbításra, a játékos még a jelenre figyelt, Galajda Zsombor mindenképp, hiszen megszerezte a Fradi harmadik gólját, és egyben a győzelmet a csapatának – az FTC 3–2-re győzött, és hazavihette az idény első trófeáját.

JÉGKORONG SZUPERKUPA

FTC-TELEKOM–BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 3–2 (1–1, 1–1, 1–0)

Budapest, Tüskecsarnok, 2065 néző. Vezette: Korbuly, Soós D., Kovács P., Dömötör

FTC: Bálizs – Bengtsson (1), Horváth M. / Tyni, Lindgren / Hadobás, Tóth G. / Farkas O., Bencze S. – Savoie, Silye (1), Laskawy / Dobos, Rönni, Tammela (1) / Mihalik A. (1), KESTILÄ 1 (1), HELJANKO 1 (1) / GALAJDA 1, Mattyasovszky, Schlekmann. Edző: Timo Saarikoski

BJA HC: Kiss D. – Varga A., Boros / Szabó B., Pozsgai / SZIVÁK (1), Seregély / Karjaleinen – Nádasy, Nagy G., Zapernick / Percic (1), Nagy K., Nádor / Szabó D., Keresztes, MOLNÁR B. 1 / ZIMÁNYI 1, Weidemann, Bóna. Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 31–24

Emberelőny-kihasználás: 1/1, ill. 1/0

Mestermérleg később.