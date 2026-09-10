A Manchester United a 300. BL-meccsén négygólos győzelmet aratott Dambrauskasék felett

Az MU három év után visszatért a Bajnokok Ligájába, a Sabah pedig megérkezett a BL-be, korábban ugyanis még sosem szerepelt a legrangosabb európai kupasorozat főtábláján (sőt, az El-ben és a Kl-ben sem járt még ilyen magasságokban). Egyértelműen a „vörös ördögök” voltak az esélyesek, és már az elejétől igyekeztek ezt átültetni a pályára is. Matheus Cunha és Bryan Mbeumo lövésénél Sztasz Pokatilovnak védenie kellett, míg Nusszair Mazraui az oldalhálót találta el. Aztán Matheus Cunha megtörte a jeget a 27. percben, Patrick Dorgu bal oldali centerezése után belsőzött a rövidbe.

Egy helyzete volt a korábbi DVTK-edző, Valdas Dambrauskas által irányított azeri csapatnak – amely az első együttes a Bajnokok Ligája történetében, amely 11 különböző nemzetiségű játékossal állt fel –, abból pedig könnyen gól is lehetett volna, de Joy-Lance Mickels közelről a jobb kapufa mellé csúsztatott. Ezt követően ismét a 300. BEK/BL-meccsüket játszó manchesteriek támadtak, és az első félidő végén eldöntötték a három pont sorsát. Előbb Youri Tielemans tette vissza a labdát, Bruno Fernandes a kapu közepébe gurított, majd Bryan Mbeumo adott gólpasszt, a kiugratása után Benjamin Sesko a labdát Sztasz Pokatilov mellett eltolva passzolt a kapuba.

A második félidő már kevésbé volt eseménydús, a vendégek szerettek volna szépíteni, de ezen a szinten a helyzetek kialakítása is nagy falatnak bizonyult. A United még lőtt egy gólt, a játékrész közepén Joshua Zirkzee sarkazása után Sztasz Pokatilov nem találta a lábánál pattogó labdát, így Lisandro Martínez közelről az üres kapuba pöcizett – a manchesteri csapat 2020 novembere után szerzett újra négy gólt a BL-ben, akkor az Istanbul Basaksehir kapuját vette be ennyiszer. A ráadásban majdnem összejött a gól a Sabahnak, de Orphé Mbina a lécre fejelt, így maradt a 4–0.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Manchester United (angol)–Sabah (azeri) 4–0 (Cunha 27., Bruno Fernandes 42., Sesko 45., Lisandro Martínez 68.)