Öttusa: minden magyar döntős az U19-es Eb-n
Négy magyar fiú és három lány jutott a Portugáliában zajló U19-es öttusa Európa-bajnokság döntőjébe.
Hibátlanül vette a selejtezőket a magyar küldöttség a portugáliai Caldas de Rainhában zajló U19-es öttusa Európa-bajnokságon, ugyanis szerdán mind a négy fiú-, Szécsi Nemere, Gyepessy Domonkos, Bognár Levente és Kiss Tibor, csütörtökön pedig mind a három leányversenyző Darányi Zora, Balzsay Jázmin és Herbák Hanna bejutott az egyéni szám döntőjébe.
(Kiemelt képünk forrása: UIPM)
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