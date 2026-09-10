Öttusa: minden magyar döntős az U19-es Eb-n

Hibátlanül vette a selejtezőket a magyar küldöttség a portugáliai Caldas de Rainhában zajló U19-es öttusa Európa-bajnokságon, ugyanis szerdán mind a négy fiú-, Szécsi Nemere, Gyepessy Domonkos, Bognár Levente és Kiss Tibor, csütörtökön pedig mind a három leányversenyző Darányi Zora, Balzsay Jázmin és Herbák Hanna bejutott az egyéni szám döntőjébe.

(Kiemelt képünk forrása: UIPM)