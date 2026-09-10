Nemzeti Sportrádió

Öttusa: minden magyar döntős az U19-es Eb-n

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2026.09.10. 20:13
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Öttusa utánpótlás utánpótlássport
Négy magyar fiú és három lány jutott a Portugáliában zajló U19-es öttusa Európa-bajnokság döntőjébe.

Hibátlanül vette a selejtezőket a magyar küldöttség a portugáliai Caldas de Rainhában zajló U19-es öttusa Európa-bajnokságon, ugyanis szerdán mind a négy fiú-, Szécsi Nemere, Gyepessy Domonkos, Bognár Levente és Kiss Tibor, csütörtökön pedig mind a három leányversenyző Darányi Zora, Balzsay Jázmin és Herbák Hanna bejutott az egyéni szám döntőjébe.

(Kiemelt képünk forrása: UIPM)

Öttusa utánpótlás utánpótlássport
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