Az Újpest 21 gólt szerezve nyert a futsal NB I-ben

A címvédő Újpest 21–3-ra kiütötte az újonc Kincsem Lovasparkot a férfi futsal NB I alapszakaszának 5. fordulójában, míg a Veszprém 5–2-re legyőzte idegenben a Nyíregyházát, a TFSE pedig 2–2-es döntetlent játszott az Airnergyvel csütörtök este.

Az újpestieknél Suscsák Máté hat, Pál Patrik négy gólt szerzett, így előbbi már 10 találatnál jár a bajnokságban, utóbbi játékos viszont először talált be az NB I 2026–2027-es idényében. FÉRFI FUTSAL NB I

5. FORDULÓ

Á Stúdió Futsal Nyíregyháza–Vehir.hu Futsal Veszprém 2–5

Kincsem Lovaspark Futsal–Újpest FC 3–21

TFSE Tent-Team–Airnergy FC 2–2

Pénteken játsszák

18.30: Magyar Futsal Akadémia–Aramis SE

18.30: DEAC–Nyírbátor

20.45: H.O.P.E. Futsal–MVFC Berettyóújfalu Forrás: adatbank.mlsz.hu