Nemzeti Sportrádió

Az Újpest 21 gólt szerezve nyert a futsal NB I-ben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.09.10. 23:16
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Suscsák Máté hatszor talált be (Fotó: ujpestfc.hu)
Címkék
futsal férfi futsal futsal NB I férfi futsal NB I
A címvédő Újpest 21–3-ra kiütötte az újonc Kincsem Lovasparkot a férfi futsal NB I alapszakaszának 5. fordulójában, míg a Veszprém 5–2-re legyőzte idegenben a Nyíregyházát, a TFSE pedig 2–2-es döntetlent játszott az Airnergyvel csütörtök este.

Az újpestieknél Suscsák Máté hat, Pál Patrik négy gólt szerzett, így előbbi már 10 találatnál jár a bajnokságban, utóbbi játékos viszont először talált be az NB I 2026–2027-es idényében.

FÉRFI FUTSAL NB I
5. FORDULÓ
Á Stúdió Futsal Nyíregyháza–Vehir.hu Futsal Veszprém 2–5
Kincsem Lovaspark Futsal–Újpest FC 3–21
TFSE Tent-Team–Airnergy FC 2–2
Pénteken játsszák
18.30: Magyar Futsal Akadémia–Aramis SE
18.30: DEAC–Nyírbátor
20.45: H.O.P.E. Futsal–MVFC Berettyóújfalu

Forrás: adatbank.mlsz.hu

 

 

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