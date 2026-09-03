Pénteki sportműsor: NB I; Liverpool- és Real Madrid-meccs; kezd a magyar válogatott a női kosár-vb-n
SZEPTEMBER 4., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
7. FORDULÓ
18.30: Vasas FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
21.00: Ipswich Town–Liverpool FC (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
3. FORDULÓ
19.00: Lyon–Auxerre
21.05: PSG–Monaco
NÉMET BUNDESLIGA
2. FORDULÓ
20.30: VfB Stuttgart–1. FC Köln (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
4. FORDULÓ
18.30: Hannover–Karlsruher SC (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
3. FORDULÓ
20.45: Genoa–Como
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
5. FORDULÓ
21.15: FC Porto–Moreirense (Tv: Sport2)
SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
21.00: Real Betis–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
SZAÚDI PRO LEAGUE
5. FORDULÓ
20.00: Al-Sabab–Al-Hilal (Tv: Spíler1)
TÖRÖK SÜPER LIG
4. FORDULÓ
19.00: Istanbul Basaksehir–Galatasaray (Tv: Sport2)
FUTSAL
FÉRFI NB I, 4. FORDULÓ
18.30: Berettyóújfalu–DEAC
18.30: Veszprém–TFSE
19.00: Nyírbátor–Nyíregyháza
19.50: Aramis SE–Kincsem Lovaspark Futsal
SOCCA
VILÁGBAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG
NYOLCADDÖNTŐ
14.10: Dánia–Németország (Tv: Sport1)
19.40: Magyarország–Kazahsztán
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
GYÉMÁNT LIGA-DÖNTŐ, BRÜSSZEL
18.30: 1. nap (Tv: Duna World, 20.00)
AUTÓSPORT
NASCAR
Szombat, 1.30: O’Reilly Auto Parts Series, Fleetio 200 (Tv: Max4)
DARTS
EUROPEAN TOUR, PRÁGA
12.30: 1. nap, délutáni program (Tv: Max4)
18.30: 1. nap, esti program (Tv: Max4)
FORMULA–1
OLASZ NAGYDÍJ, MONZA
12.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FORMULA–2
OLASZ NAGYDÍJ, MONZA
14.45: időmérő (Tv: M4 Sport)
FORMULA–3
OLASZ NAGYDÍJ, MONZA
14.00: időmérő (Tv: M4 Sport)
JÉGKORONG
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ
19.45: Servette–Eisbären Berlin (Tv: Sport1)
KAJAK-KENU
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, SZOLNOK
9.00: előfutamok
13.15: döntők
KERÉKPÁR
VUELTA A ESPANA
12.41: 13. szakasz, Almunecar–Loja, 192.8 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1, 14.45)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I, 1. FORDULÓ
18.00: PLER-Budapest–Szigetszentmiklós KSK
18.00: Ferencvárosi TC–Bepelog Dabas
18.00: One Veszprém HC–Liqui Moly NEKA (Tv: Sport1)
18.30: Budai Farkasok-Rév–Balatonfüredi KSE
NŐI NB I, 1. FORDULÓ
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Kisvárda Master Good SE
KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
1. FORDULÓ
A-CSOPORT
11.30: Japán–Mali
17.45: Spanyolország–Németország
B-CSOPORT
14.30: Dél-Korea–Nigéria
21.00: Magyarország–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
C-CSOPORT
11.30: Ausztrália–Puerto Rico
17.30: Belgium–Törökország
D-CSOPORT
14.15: Egyesült Államok–Kína (Tv: Duna World)
20.15: Csehország–Olaszország
KÜZDŐSPORT
15.30: ONE 169, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)
Szombat, 3.00: ONE Fight Night 47, Stamp Fairtex–Selina Flores (Tv: Sport2)
STRANDRÖPLABDA
9.00: Futures-verseny, Budapest Garden
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: férfi és női egyes, 3. forduló; férfi és női páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
Benne: Sebastián Báez, Marozsán Fábián (argentin, magyar)–Alekszandr Bublik, Sang Csün-cseng (kazah, kínai)
Asia Muhammad, Stollár Fanny (amerikai, magyar, 16.)–Alycia Parks, Irina Simanovics (amerikai, fehérorosz)
Alina Kornyejeva, Darja Vidmanova (orosz, cseh)–Bondár Anna, Anhelina Kalinyina (magyar, ukrán)
VÍZILABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
18.00: Szolnoki Dózsa–Kaposvári VK
19.00: Endo Plus Service-Honvéd–FTC-Telekom
20.30: Semmelweis OSC–BVSC-Manna ABC
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendégünk Kiss Péter Pál
8.00: Kemény Dénes, majd Bánki József a vonalban
9.00: Fazekas Zoltán jelentkezik a női kosárlabda-vb-ről. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: kajak-kenu Eb és vb 2026-ban
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Olasz Gergő
15.00: A hét mérkőzésére, a vasárnapi Ferencváros–Újpest rangadóra hangolunk. Lezárult a nemzetközi és a hazai labdarúgó átigazolási időszak
16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Bittmann Emil, Gergelics József, Thury Gábor
17:00: Vendég: Battai Sugár Katinka háromszoros világbajnok kardvívó és edzője, Dávid László
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: A Vasas–Nyíregyháza NB I-es labdarúgó-mérkőzés felvezetése
18.30: Közvetítés a Vasas–Nyíregyháza NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs, Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László
20.15: Mi történt a Formula–1-es Olasz Nagydíj pénteki napján?
20.40: 28 év után ismét vb-mérkőzésre készül női kosárlabda-válogatottunk – múltidézés Károlyi Andreával
21.00: Közvetítés a Magyarország–Franciaország női kosárlabda-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Nyáguly Gergely. Szakértő: Károlyi Andrea