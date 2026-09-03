Pénteki sportműsor: NB I; Liverpool- és Real Madrid-meccs; kezd a magyar válogatott a női kosár-vb-n

SZEPTEMBER 4., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

7. FORDULÓ

18.30: Vasas FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

PREMIER LEAGUE

3. FORDULÓ

21.00: Ipswich Town–Liverpool FC (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

3. FORDULÓ

19.00: Lyon–Auxerre

21.05: PSG–Monaco

NÉMET BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

20.30: VfB Stuttgart–1. FC Köln (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

4. FORDULÓ

18.30: Hannover–Karlsruher SC (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

3. FORDULÓ

20.45: Genoa–Como

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

5. FORDULÓ

21.15: FC Porto–Moreirense (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

21.00: Real Betis–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

SZAÚDI PRO LEAGUE

5. FORDULÓ

20.00: Al-Sabab–Al-Hilal (Tv: Spíler1)

TÖRÖK SÜPER LIG

4. FORDULÓ

19.00: Istanbul Basaksehir–Galatasaray (Tv: Sport2)

FUTSAL

FÉRFI NB I, 4. FORDULÓ

18.30: Berettyóújfalu–DEAC

18.30: Veszprém–TFSE

19.00: Nyírbátor–Nyíregyháza

19.50: Aramis SE–Kincsem Lovaspark Futsal

SOCCA

VILÁGBAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

NYOLCADDÖNTŐ

14.10: Dánia–Németország (Tv: Sport1)

19.40: Magyarország–Kazahsztán

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

GYÉMÁNT LIGA-DÖNTŐ, BRÜSSZEL

18.30: 1. nap (Tv: Duna World, 20.00)

AUTÓSPORT

NASCAR

Szombat, 1.30: O’Reilly Auto Parts Series, Fleetio 200 (Tv: Max4)

DARTS

EUROPEAN TOUR, PRÁGA

12.30: 1. nap, délutáni program (Tv: Max4)

18.30: 1. nap, esti program (Tv: Max4)

FORMULA–1

OLASZ NAGYDÍJ, MONZA

12.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FORMULA–2

OLASZ NAGYDÍJ, MONZA

14.45: időmérő (Tv: M4 Sport)

FORMULA–3

OLASZ NAGYDÍJ, MONZA

14.00: időmérő (Tv: M4 Sport)

JÉGKORONG

BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ

19.45: Servette–Eisbären Berlin (Tv: Sport1)

KAJAK-KENU

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, SZOLNOK

9.00: előfutamok

13.15: döntők

KERÉKPÁR

VUELTA A ESPANA

12.41: 13. szakasz, Almunecar–Loja, 192.8 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1, 14.45)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 1. FORDULÓ

18.00: PLER-Budapest–Szigetszentmiklós KSK

18.00: Ferencvárosi TC–Bepelog Dabas

18.00: One Veszprém HC–Liqui Moly NEKA (Tv: Sport1)

18.30: Budai Farkasok-Rév–Balatonfüredi KSE

NŐI NB I, 1. FORDULÓ

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Kisvárda Master Good SE

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

1. FORDULÓ

A-CSOPORT

11.30: Japán–Mali

17.45: Spanyolország–Németország

B-CSOPORT

14.30: Dél-Korea–Nigéria

21.00: Magyarország–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

C-CSOPORT

11.30: Ausztrália–Puerto Rico

17.30: Belgium–Törökország

D-CSOPORT

14.15: Egyesült Államok–Kína (Tv: Duna World)

20.15: Csehország–Olaszország

KÜZDŐSPORT

15.30: ONE 169, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)

Szombat, 3.00: ONE Fight Night 47, Stamp Fairtex–Selina Flores (Tv: Sport2)

STRANDRÖPLABDA

9.00: Futures-verseny, Budapest Garden

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: férfi és női egyes, 3. forduló; férfi és női páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

Benne: Sebastián Báez, Marozsán Fábián (argentin, magyar)–Alekszandr Bublik, Sang Csün-cseng (kazah, kínai)

Asia Muhammad, Stollár Fanny (amerikai, magyar, 16.)–Alycia Parks, Irina Simanovics (amerikai, fehérorosz)

Alina Kornyejeva, Darja Vidmanova (orosz, cseh)–Bondár Anna, Anhelina Kalinyina (magyar, ukrán)

VÍZILABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

18.00: Szolnoki Dózsa–Kaposvári VK

19.00: Endo Plus Service-Honvéd–FTC-Telekom

20.30: Semmelweis OSC–BVSC-Manna ABC

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Kiss Péter Pál

8.00: Kemény Dénes, majd Bánki József a vonalban

9.00: Fazekas Zoltán jelentkezik a női kosárlabda-vb-ről. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: kajak-kenu Eb és vb 2026-ban

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Olasz Gergő

15.00: A hét mérkőzésére, a vasárnapi Ferencváros–Újpest rangadóra hangolunk. Lezárult a nemzetközi és a hazai labdarúgó átigazolási időszak

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Bittmann Emil, Gergelics József, Thury Gábor

17:00: Vendég: Battai Sugár Katinka háromszoros világbajnok kardvívó és edzője, Dávid László

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: A Vasas–Nyíregyháza NB I-es labdarúgó-mérkőzés felvezetése

18.30: Közvetítés a Vasas–Nyíregyháza NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs, Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László

20.15: Mi történt a Formula–1-es Olasz Nagydíj pénteki napján?

20.40: 28 év után ismét vb-mérkőzésre készül női kosárlabda-válogatottunk – múltidézés Károlyi Andreával

21.00: Közvetítés a Magyarország–Franciaország női kosárlabda-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Nyáguly Gergely. Szakértő: Károlyi Andrea