Nemzeti Sportrádió

A Szeged tizenegy góllal győzte le a svéd bajnokot a BL-nyitányon

2026.09.10. 20:15
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A szegediek magabiztos győzelemmel kezdtek a Bajnokok Ligájában (Fotó: Török Attila)
Címkék
IFK Kristianstad Szeged OTP Bank-Pick Szeged Férfi kézi BL férfi kézilabda Bajnokok Ligája Kristianstad
Az OTP Bank-Pick Szeged hazai pályán 42–31-re legyőzte a svéd IFK Kristianstadot a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában.

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
ELSŐ CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
D-CSOPORT
OTP Bank-Pick Szeged–IFK Kristianstad (svéd) 42–31 (22–13)
Jegyzőkönyv hamarosan!

ÖSSZEFOGLALÓ

A Szeged férfi kézilabdacsapatának szurkolói csak csettinthettek csütörtök este a svéd bajnok és kupagyőztes Kristianstad elleni csoportkörös nyitányon. Pedig az előjelek nem voltak jók hazai részről, Bánhidi Bence, Fazekas Máté, a szerb Lazar Kukics és az egyik nyári igazolás, a svéd válogatott jobbátlövő, Lukas Sandell sem állhatott Michael Apelgren rendelkezésére. Irányítóposzton így nagy teher hárult a hazatérő Lukács Péterre és Csörgő Kristófra (hamar meg is szerezte pályafutása első BL-találatát) – nem is vallottak szégyent.

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fotó 2026.09.10.

Ilyen egy sima csata – Szeged–Kristianstad (Fotók: Török Attila)

Már az első percektől kezdve magas fordulatszámon pörögtek és haraptak a szegediek, akik felszabadult játékkal végig kézben tartották a küzdelmet az inkább Európa-liga-szintű riválissal szemben. Az első játékrészben főleg a gólszerzésben és a gólpasszokban is jeleskedő Lukács, a nagy kedvvel kézilabdázó norvég Magnus Röd és a szokás szerint ellenállhatatlan horvát Mario Sostaric vitte a prímet, de a komplett csapat (a pályán és a kispadon is) láthatóan nagyon együtt volt, úgyhogy a félidő végéhez közeledve már tízre nőtt a különbség.

 A fesztiválhangulat a végén sem hagyott alább, egyrészt mert az előny nem csökkent (nem volt egy szinten a két együttes ezen az estén), másrészt az utolsó percekben összesen hat magyar játékos szerepelt szegedi részről, a klublegenda Vladan Matics 18 éves fia, Dávid is góllal mutatkozott be az elitsorozatban. 42–31

 

PERCRŐL PERCRE

IFK Kristianstad Szeged OTP Bank-Pick Szeged Férfi kézi BL férfi kézilabda Bajnokok Ligája Kristianstad
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