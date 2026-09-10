A Szeged tizenegy góllal győzte le a svéd bajnokot a BL-nyitányon

Már az első percektől kezdve magas fordulatszámon pörögtek és haraptak a szegediek, akik felszabadult játékkal végig kézben tartották a küzdelmet az inkább Európa-liga-szintű riválissal szemben. Az első játékrészben főleg a gólszerzésben és a gólpasszokban is jeleskedő Lukács, a nagy kedvvel kézilabdázó norvég Magnus Röd és a szokás szerint ellenállhatatlan horvát Mario Sostaric vitte a prímet, de a komplett csapat (a pályán és a kispadon is) láthatóan nagyon együtt volt, úgyhogy a félidő végéhez közeledve már tízre nőtt a különbség.

A fesztiválhangulat a végén sem hagyott alább, egyrészt mert az előny nem csökkent (nem volt egy szinten a két együttes ezen az estén), másrészt az utolsó percekben összesen hat magyar játékos szerepelt szegedi részről, a klublegenda Vladan Matics 18 éves fia, Dávid is góllal mutatkozott be az elitsorozatban. 42–31