Nemzeti Sportrádió

A franciák sima győzelemmel jutottak be a négy közé a női kosár-vb-n; a belgák kiestek

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.09.10. 19:36
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Marine Johannes és társai simán túljutottak Kínát (Fotó: Getty Images)
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kínai női kosárlabda-válogatott női kosárlabda-vb francia női kosárlabda-válogatott női kosárlabda-világbajnokság
Másodikként a francia válogatott jutott be a női kosárlabda-világbajnokság elődöntőjébe, miután simán, 90–61-re legyőzte Kínát. Majd Németország is négy közé jutott, mivel nyert 93–74-re nyert az Eb-címvédő Belgium ellen.

Az első negyedben még tartotta magát Kína, de 20–18-as vezetése után a (magyar válogatottat a csoportkörben 46 pontos különbséggel legyőző) franciák egy 10–0-s rohanással fordítottak. Egy darabig maradt a 10 pont körüli különbség, ám az olimpiai ezüstérmes az első félidő utolsó három percében ellépett 17 ponttal, innen pedig már a távol-keleti csapatnak nem volt visszaút. Franciaország – mely elődöntős világbajnokságon még sohasem volt – a négy között Németországgal találkozik a fináléba jutásért. 90–61

Ugyanis a házigazda felülmúlta az előző két Eb-t megnyerő belga válogatottat. Pedig jobban kezdett Belgium, a második negyedben viszont már több mint tízpontos hátrányban volt. Aztán kétpontosra apadt a németek előnye, de hamar visszaállt a 10 pont körüli differencia. Ennél közelebb pedig már nem is engedték a hazaiak ellenfelüket, és a második világbajnokságukon bejutottak az elődöntőbe. 74–93

Megdőlt a nézőrekord
Mint az MTI írja, még a csütörtöki versenynap előtt megdőlt a világbajnokságok történetének a nézőcsúcsa: 2022-ben, Ausztráliában 145 519-en látogattak ki a mérkőzésekre, Berlinben viszont már a negyeddöntők előtt 156 048 nézőt regisztráltak a szervezők, s ez a szám vasárnapig a 200 ezret is elérheti.

NŐI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
NEGYEDDÖNTŐ
Franciaország–Kína 90–61 (25–20, 23–11, 22–17, 20–13)
Ld: Johannes 15, Salaün 15, Williams 14, ill. Han Hszü 21, Jang Su-jü 19
Belgium–Németország 74–93 (19–22, 16–20, 24–32, 15–19)
Ld: Meesseman 29, ill. Fiebich 17, Sabally 16
20.45: Ausztrália–Spanyolország

KORÁBBAN JÁTSZOTTÁK
Egyesült Államok–MAGYARORSZÁG 108–56 (36–12, 23–18, 34–17, 15–9)

 

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