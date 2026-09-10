Mészárlás a tóparton, avagy a Leipzig kiütésével mutatkozott be a Como a BL-ben

COMO–RB LEIPZIG

Történelmi pillanatnak lehetett szemtanúja a comói Giuseppe Sinigaglia Stadion lelátóit megtöltő több mint 12 ezer ember, a festői környezetben fekvő létesítményben ugyanis először csendült fel a Bajnokok Ligája himnusza. Érdekesség, hogy – noha sokáig úgy tűnt, a hazai együttes nem a saját otthonában, hanem Reggio Emiliában játssza BL-meccseit (az ódon Sinigaglia nem felelt meg az UEFA elvárásainak) – a klub a nyár folyamán lebontotta az egyik kapu mögött fekvő, romos állapotban levő lelátót (Curva Como), és rekordsebességgel felhúzott a helyére egy vasbeton szerkezetű, nagyobb befogadóképességű tribünt, így a kontinentális szövetség rábólintott arra, hogy BL-meccseket rendezzenek a Comói-tó partján.

A mérkőzésből alig telt el 80 másodperc, amikor Willi Orbán máris besárgult lipcsei oldalon, mivel felrúgta Alex Vallét. Ez nem zavarta meg különösen Cesc Fabregas együttesét, amely magabiztosan birtokolta a labdát, s láthatóan irányította a mérkőzést. A 13. percben nagy lehetőséget szalasztottak el a hazaiak, amikor előbb Duvikasz ziccert, majd Nico Paz ismétlését is védte Vandevoordt. Két perccel később viszont már a belga kapus sem tudott segíteni: Duvikasz centerezése egy védő lábáról pattant Martin Baturina elé, aki meghúzott egy lövőcselt, és a kapu jobb oldalába lőtt.

A kapott gól felrázta a lipcseieket, akik kétszer is közel kerültek az egyenlítéshez, de Butez Nusa lövésénél és Makszimovics látványos tekerésénél is a helyén volt. A kihagyott lehetőséget nem sokkal később megbosszulták magukat: Baturina remek ütemben indította a védők mögé befutó Anasztasziosz Duvikaszt, aki a kapuig gyalogolt a labdával, majd beverte a ziccert – a görög csatár Orbán rossz helyezkedése miatt nem állt lesen.

A fordulás után a szépítés reményében támadásba lendült Martín Demichelis csapata, de gól helyett újfent a hazai közönség ünnepelhetett: Nico Paz remek meglátással lőtte be a labdát az előrehúzódó lipcsei védők mögé, a labdával Assane Diao nyargalt el a 16-osig, majd éles szögből lőtt a kapuba. Nem sokkal később Da Cunha lőhette volna be a Como negyedik gólját, de Vandevoordt hibája után nem találta el az üres kaput, mígnem Nico Paz eladott labdájából Andrija Makszimovics bődületes gólt ragasztott a jobb felsőbe – szinte a semmiből szépített a Leipzig.

A folytatásban a Como átengedte a kezdeményezést a lipcseieknek, akik viszont nem tudtak közelebb kerülni az egyenlítéshez, ellenben a 90. percben jött Máximo Perrone, aki Nico Paz (ki más?) passzából a jobb alsóba gurított, feltéve az i-re a pontot. A lombardiaiak tehát győzelemmel mutatkoztak be a legrangosabb európai kupasorozatban, s a német bronzérmes kiütésével talán a szurkolóik legvérmesebb reményeit is sikerült felülmúlniuk. 4–1

SLAVIA PRAHA–LENS

A gól nélküli első félidő után Danijel Sturm távoli bombájával került előnybe a Slavia, nem sokkal azután, hogy Mikulás Konecnyt utolsó emberként elkövetett szabálytalansága után kiállította a játékvezető. A folytatásban a Lens nyomasztó fölényben játszott, s Abdallah Sima szerencsés góljával az egyenlítés is összejött a franciáknak. A fordítás helyett azonban a Slavia szerzett ismét vezetést, a csehek első gólját is jegyző Sturm most egy szabadrúgás utáni kavarodás végén lőtt a 16-os széléről az üresen maradó kapuba.

Sokan ekkor már elkönyvelték volna a heroikus cseh sikert, de a ráadásban kártyavárként omlott össze minden, amit Jindrich Trpisovsky fiai addig felépítettek. Előbb Florian Thauvin egalizált közeli fejessel, aztán Ruben Aguilar lőtte ki 16 méterről a jobb alsót – a vendég franciáké lett mindhárom pont a prágai közönség nagy bánatára. 2–3

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Slavia Praha (cseh)–Lens (francia) 2–3 (Sturm 51., 88., ill. Sima 73., Thauvin 90+1., R. Aguilar 90+3.)

Kiállítva: Konecny (49., Slavia)

Como (olasz)–RB Leipzig (német) 4–1 (Baturina 15., Duvikasz 38., Diao 54., Perrone 90., ill. Makszimovics 58.)