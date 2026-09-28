Megszűnik a négyszeres szlovén bajnok ND Gorica labdarúgóklub

Nova Gorica város 1947-ben alapított csapata 1996 és 2014 között nyerte négy bajnoki címét és aratta három kupagyőzelmét. Bár hetek óta tudni lehetett, hogy az új szezonban nem indul a bajnokságban – a licencet sem kapta meg –, a klub csak hétfőn került hivatalosan csődeljárás alá.

A vezetőség korábban jelezte, hogy az utánpótláscsapatok érdekében életben akarják tartani a klubot, ám augusztus elején bejelentették, a szlovén szövetség égisze alatt zajló sorozatokban és a regionális szintű utánpótlás-bajnokságokban sem tudnak részt venni.

Az ND Gorica először 2018-ban esett ki a másodosztályba, de 2024-ben még kupadöntőt játszott és csak tizenegyesekkel maradt alul az NK Rogaskával szemben.

Szlovéniában idén már egy másik eredményes klub, a kétszeres bajnok NK Domzale is megszűnt.