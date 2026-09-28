Visszavonult Katy Marchant olimpiai bajnok pályakerékpáros

Marchant, Sophie Capewell és Emma Finucane triója a 2024-es párizsi olimpián világcsúccsal nyerte meg a női csapatsprintet. A 33 éves sportoló 2016-ban a Rio de Janeiróban rendezett ötkarikás játékokon bronzérmes lett a sprintversenyben, 2024-ben pedig világbajnoki címet nyert a csapatversenyben és Európa-bajnok lett az 500 méteres időfutamban.

Összesen három-három érmet szerzett a világ- és Európa-bajnokságokon.

„Valóra váltak az álmaim, és hihetetlenül szerencsésnek érzem magam, hogy az elmúlt 13 évben ez volt az életem. Megtiszteltetés számomra, hogy a legcsodálatosabb emberekkel dolgozhattam együtt, és életre szóló barátságokat kötöttem. Bár lezárom ezt a fantasztikus korszakot, izgatottan várom, mit tartogat számomra a jövő” – nyilatkozta Marchant.