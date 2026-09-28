Nemzeti Sportrádió

Visszavonult Katy Marchant olimpiai bajnok pályakerékpáros

2026.09.28. 12:00
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Katy Marchant sikeres pályafutást zár le (Fotó: Getty Images)
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Katy Marchant pályakerékpár olimpiai bajnok visszavonulás
Visszavonult Katy Marchant olimpiai, világ- és Európa-bajnok brit pályakerékpáros.

Marchant, Sophie Capewell és Emma Finucane triója a 2024-es párizsi olimpián világcsúccsal nyerte meg a női csapatsprintet. A 33 éves sportoló 2016-ban a Rio de Janeiróban rendezett ötkarikás játékokon bronzérmes lett a sprintversenyben, 2024-ben pedig világbajnoki címet nyert a csapatversenyben és Európa-bajnok lett az 500 méteres időfutamban.

Összesen három-három érmet szerzett a világ- és Európa-bajnokságokon.

„Valóra váltak az álmaim, és hihetetlenül szerencsésnek érzem magam, hogy az elmúlt 13 évben ez volt az életem. Megtiszteltetés számomra, hogy a legcsodálatosabb emberekkel dolgozhattam együtt, és életre szóló barátságokat kötöttem. Bár lezárom ezt a fantasztikus korszakot, izgatottan várom, mit tartogat számomra a jövő”nyilatkozta Marchant.

Katy Marchant pályakerékpár olimpiai bajnok visszavonulás
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