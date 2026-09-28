Heti program: Észak-Írország után Grúziával is játszik a magyar válogatott; F1 és NFL
SZEPTEMBER 28., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NEMZETEK LIGÁJA
2. FORDULÓ
A-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Belgium–Franciaország, Brüsszel (Tv: Spíler2)
20.45: Törökország–Olaszország, Bursa (Tv: Spíler1)
B-LIGA
2. CSOPORT
18.00: Grúzia–Ukrajna, Tbiliszi (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
20.45: Észak-Írország–MAGYARORSZÁG, Belfast (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
4. CSOPORT
20.45: Románia–Bosznia-Hercegovina, Bukarest
20.45: Svédország–Lengyelország, Solna (Tv: Match4)
C-LIGA
2. CSOPORT
18.00: Örményország–Montenegró, Jereván
18.00: Lettország–Ciprus, Riga (Tv: Match4)
FUTSAL
FÉRFI NB I, 6. FORDULÓ
18.30: DEAC–Á Stúdió Futsal Nyíregyháza
19.00: Nyírbátor–H.O.P.E. Futsal
20.30: TFSE Tent-Team–Aramis SE
20.30: Airnergy FC–Vehir.hu Futsal Veszprém
20.45: Újpest FC–Magyar Futsal Akadémia
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
3. FORDULÓ
Kedd, 2.15: Chicago Bears–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)
DARTS
WORLD GRAND PRIX, LEICESTER
19.00: 1. forduló (Tv: Sport1)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
18.30: FEHA19–BJA HC
KERÉKPÁR
8.00: Tour de Langkawi, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I, 13. FORDULÓ
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–HE-DO B. Braun Gyöngyös
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1141 (Tv: Sport2)
SZNÚKER
8.00 és 13.30: Sencsen Open (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 250-ES TORNA, CSENGTU
9.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
ATP 250-ES TORNA, HANGCSOU
9.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
SZEPTEMBER 29., KEDD
FUTBALLPROGRAM
NEMZETEK LIGÁJA
2. FORDULÓ
A-LIGA
3. CSOPORT
20.45: Spanyolország–Horvátország, Sevilla (Tv: Spíler2)
20.45: Csehország–Anglia, Prága (Tv: Spíler1)
B-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Szlovénia–Észak-Macedónia, Ljubljana
20.45: Skócia–Svájc, Glasgow (Tv: Arena4)
C-LIGA
1. CSOPORT
18.00: Finnország–Fehéroroszország, Helsinki
20.45: San Marino–Albánia, Serravalle
3. CSOPORT
18.00: Moldova–Feröer, Chisinau
20.45: Szlovákia–Kazahsztán, Kassa
4. CSOPORT
20.45: Bulgária–Észtország, Plovdiv
20.45: Luxemburg–Izland, Luxembourg (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
B-CSOPORT
16.45: One Veszprém HC–Burgan SC (kuvaiti) (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Kometa-KVGY Kaposvári KK
SZEPTEMBER 30., SZERDA
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
18.30: FTC-Telekom–Steinbach Black Wings Linz (osztrák)
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Villach (osztrák) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA
ELSŐ CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
H-CSOPORT
18.45: Mol Tatabánya KC–RD LL Grosist Slovan (szlovén) (Tv: Sport1)
NŐI NB I
18.00: Moyra-Budaörs United Shipping–Váci NKSE
18.00: Kisvárda Master Good SE–FTC-Toyota Kovács
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Győri Audi ETO KC
KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ
18.00: Sopron Basket–Kibirkstis-TOKS (litván) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: DVTK HUNTHERM–Crvena Zvezda (szerb)
FÉRFI NB I
18.00: Alba Fehérvár–Sopron KC
OKTÓBER 1., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
U21-ES EB-SELEJTEZŐ
H-CSOPORT
19.00: Magyarország–Litvánia, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NEMZETEK LIGÁJA
3. FORDULÓ
A-LIGA
2. CSOPORT
20.45: Görögország–Hollandia, Szaloniki (Tv: Arena4)
20.45: Németország–Szerbia, München (Tv: Spíler2)
4. CSOPORT
20.45: Wales–Norvégia, Cardiff (Tv: Match4)
20.45: Dánia–Portugália, Koppenhága (Tv: Spíler1)
B-LIGA
3. CSOPORT
20.45: Írország–Ausztria, Dublin
20.45: Izrael–Koszovó, Debrecen
D-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Málta–Gibraltár, Ta'Qali
2. CSOPORT
18.00: Azerbajdzsán–Liechtenstein, Baku
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
13.15: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Telki
17.00: a grúz labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Puskás Aréna)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
4. FORDULÓ
Péntek, 2.15: Cleveland Browns–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)
JÉGKORONG
NŐI NÉGY NEMZET TORNA, MÁTYÁSFÖLD
1. FORDULÓ
18.30: Magyarország–Szlovákia
KÉZILABDA
FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM
HELYOSZTÓK
11.30: a 7. helyért
14.00: az 5. helyért
16.30: a 3. helyért
19.00: döntő
ÚSZÁS
Rövid pályás világkupa, 1. állomás, Baku
OKTÓBER 2., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NEMZETEK LIGÁJA
3. FORDULÓ
A-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Franciaország–Olaszország, Saint-Denis (Tv: Spíler2)
20.45: Belgium–Törökország, Liege (Tv: Spíler1)
B-LIGA
2. CSOPORT
20.45: Ukrajna–Észak-Írország, Nagyszombat – élőben az NSO-n!
20.45: MAGYARORSZÁG–Grúzia, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
4. CSOPORT
20.45: Lengyelország–Románia, Varsó (Tv: Arena4)
20.45: Bosznia-Hercegovina–Svédország, Zenica (Tv: Match4)
C-LIGA
2. CSOPORT
18.00: Lettország–Montenegró, Riga
18.00: Ciprus–Örményország, Nicosia
3. CSOPORT
16.00: Kazahsztán–Moldova, Asztana
20.45: Feröer–Szlovákia, Torshavn
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
FORMULA–1
BAHREINI NAGYDÍJ, SEPANG
6.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
10.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
NŐI NÉGY NEMZET TORNA, MÁTYÁSFÖLD
2. FORDULÓ
18.30: Magyarország–Japán
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
19.15: Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
17.30: Háromszéki Ágyúsok–Corona Brasov
17.30: Gyergyói HK–SC Csíkszereda
18.00: Újpesti TE–DVTK Jegesmedvék
18.30: Debreceni EAC–Dunaújvárosi Acélbikák
19.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–FEHA19
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: Ferencvárosi TC–OTP Bank-Pick Szeged – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI NB I
17.00: NEKA–Alba Fehérvár KC
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Kometa-KVGY Kaposvári KK
18.30: Debreceni EAC–EPS-Honvéd
NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
18.00: NKA Universitas Pécs–Vasas Akadémia
ÚSZÁS
Rövidpályás világkupa, 1. állomás, Baku
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
4.FORDULÓ
18.45: UVSE–Szolnoki Dózsa
19.00: EPS-Honvéd–Metalcom Szentes
OKTÓBER 3., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NEMZETEK LIGÁJA
3. FORDULÓ
A-LIGA
3. CSOPORT
18.00: Horvátország–Anglia, Fiume (Tv: Spíler1)
20.45: Spanyolország–Csehország, Oviedo (Tv: Spíler2)
B-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Svájc–Szlovénia, Luzern (Tv: Spíler1)
20.45: Észak-Macedónia–Skócia, Szkopje (Tv: Match4)
C-LIGA
1. CSOPORT
15.00: Finnország–Albánia, Helsinki
18.00: Fehéroroszország–San Marino, Illovszky Rudolf Stadion
4. CSOPORT
18.00: Izland–Bulgária, Reykjavík
18.00: Észtország–Luxemburg, Tallinn (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 7. (utolsó) forduló, Jarama, 1. és 2. futam
FORMULA–1
BAHREINI NAGYDÍJ, SEPANG
6.00: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
10.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
NŐI NÉGY NEMZET TORNA, MÁTYÁSFÖLD
3. FORDULÓ
16.30: Magyarország–Franciaország
KERÉKPÁR
13.30: országúti Európa-bajnokság, Ljubljana, női mezőnyverseny, 130 km
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: FTC-Toyota Kovács–CSM Bucuresti (román), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
B-CSOPORT
18.00: Győri Audi ETO KC–Gloria Bistrita (román) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI EURÓPA-LIGA-SELEJTEZŐ
1. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
19.30: Saint-Amand HB Porte du Hainaut (francia)–Váci NKSE (Tv: Sport1)
NŐI NB I
18.00: DVSC Skyline–Vasas SC
18.00: Gravitáció Szombathelyi KKA-MOL Esztergom
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
18.00: MVM-OSE Lions–Falco KC Szombathely
18.00: Délút-SZTE-Szedeák–Phoenix Fóti Tigrisek
18.00: NKA Universitas Pécs–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
18.00: Egis Körmend–Atomerőmű SE – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
17.00: ELTE BEAC Újbuda–BKG-Prima Szigetszentmiklós
17.00: Csata TKK–ETO Basket
18.00: TFSE–VBW CEKK Cegléd
TENISZ
Országos bajnokság, Nemzeti Edzésközpont
ÚSZÁS
Nyíltvízi úszó Európa Kupa, Barcelona
Rövid pályás világkupa, 1. állomás, Baku
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
15.00: FTC-Telekom Waterpolo–Semelweis OSC
16.00: One Eger–BVSC-Manna ABC
16.00: Szegedi VE–Debreceni VSE-Master Good
18.00: VasasPlaket–Kaposvári VK
OKTÓBER 4., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NEMZETEK LIGÁJA
4. FORDULÓ
A-LIGA
2. CSOPORT
20.45: Hollandia–Szerbia, Eindhoven (Tv: Match4)
20.45: Görögország–Németország, Szaloniki (Tv: Spíler1)
4. CSOPORT
20.45: Portugália–Norvégia, Porto (Tv: Spíler2)
20.45: Wales–Dánia, Cardiff
B-LIGA
3. CSOPORT
18.00: Koszovó–Ausztria, Pristina (Tv: Spíler2)
20.45: Írország–Izrael, Topolya
D-LIGA
1. CSOPORT
18.00: Málta-Andorra, Ta'Qali
D-LIGA
2. CSOPORT
15.00: Azerbajdzsán–Litvánia, Baku
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
17.00 és 18.15: a magyar és az ukrán labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Nagyszombat)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
4. FORDULÓ
15.30: Washington Commanders–Indianapolis Colts
19.00: Baltimore Ravens–Tennessee Titans
19.00: Buffalo Bills–New England Patriots
19.00: Chicago Bears–New York Jets
19.00: Cincinnati Bengals–Jacksonville Jaguars
19.00: Houston Texans–Dallas Cowboys
19.00: New York Giants–Arizona Cardinals
19.00: Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)
19.00: Tampa Bay Buccaneers–Green Bay Packers
22.05: Minnesota Vikings–Miami Dolphins
22.25: Las Vegas Raiders–Kansas City Chiefs
22.25: San Francisco 49ers–Denver Broncos (Tv: Arena4)
22.25: Seattle Seahawks–Los Angeles Chargers
Hétfő, 2.15: Carolina Panthers–Detroit Lions (Tv: Arena4)
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 7. (utolsó) forduló, Jarama, 3. és 4. futam
CSELGÁNCS
Világbajnokság, Baku
Férfi 60 kg, női 48 kg
DUATLON
11.00: Középtávú országos bajnokság, Balatonszemes
FORMULA–1
BAHREINI NAGYDÍJ, SEPANG
9.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
16.00: HC Bolzano (olasz)–FTC-Telekom
17.00: HC Pustertal Wölfe (olasz)–Hydro Fehérvár AV19, Bruneck (Brunico)
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
16.30: Corona Brasov–Gyergyói HK
17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Budapest Jégkorong Akadémia HC
17.30: FEHA19–Újpesti TE
18.00: DVTK Jegesmedvék–Debreceni EAC
KERÉKPÁR
12.30: országúti Európa-bajnokság, Ljubljana, férfi mezőnyverseny, 196,3 km
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: MTK Budapest–Eszterházy SC
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
18.00: DVTK HunTherm–KSC Szekszárd – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
MOTORSPORT
MOTOGP
JAPÁN NAGYDÍJ, MOTEGI
4.00: Moto3 (Tv: Arena4)
5.15: Moto2 (Tv: Arena4)
7.00: MotoGP (Tv: Arena4)
RALI
Szardínia-rali, a vb 13. futama, Alghero és környéke
TENISZ
Országos bajnokság, Nemzeti Edzésközpont