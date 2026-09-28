Heti program: Észak-Írország után Grúziával is játszik a magyar válogatott; F1 és NFL

SZEPTEMBER 28., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

2. FORDULÓ

A-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Belgium–Franciaország, Brüsszel (Tv: Spíler2)

20.45: Törökország–Olaszország, Bursa (Tv: Spíler1)

B-LIGA

2. CSOPORT

18.00: Grúzia–Ukrajna, Tbiliszi (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

20.45: Észak-Írország–MAGYARORSZÁG, Belfast (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

4. CSOPORT

20.45: Románia–Bosznia-Hercegovina, Bukarest

20.45: Svédország–Lengyelország, Solna (Tv: Match4)

C-LIGA

2. CSOPORT

18.00: Örményország–Montenegró, Jereván

18.00: Lettország–Ciprus, Riga (Tv: Match4)

FUTSAL

FÉRFI NB I, 6. FORDULÓ

18.30: DEAC–Á Stúdió Futsal Nyíregyháza

19.00: Nyírbátor–H.O.P.E. Futsal

20.30: TFSE Tent-Team–Aramis SE

20.30: Airnergy FC–Vehir.hu Futsal Veszprém

20.45: Újpest FC–Magyar Futsal Akadémia

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

Kedd, 2.15: Chicago Bears–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

DARTS

WORLD GRAND PRIX, LEICESTER

19.00: 1. forduló (Tv: Sport1)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

18.30: FEHA19–BJA HC

KERÉKPÁR

8.00: Tour de Langkawi, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 13. FORDULÓ

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–HE-DO B. Braun Gyöngyös

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1141 (Tv: Sport2)

SZNÚKER

8.00 és 13.30: Sencsen Open (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 250-ES TORNA, CSENGTU

9.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

ATP 250-ES TORNA, HANGCSOU

9.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

SZEPTEMBER 29., KEDD

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

2. FORDULÓ

A-LIGA

3. CSOPORT

20.45: Spanyolország–Horvátország, Sevilla (Tv: Spíler2)

20.45: Csehország–Anglia, Prága (Tv: Spíler1)

B-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Szlovénia–Észak-Macedónia, Ljubljana

20.45: Skócia–Svájc, Glasgow (Tv: Arena4)

C-LIGA

1. CSOPORT

18.00: Finnország–Fehéroroszország, Helsinki

20.45: San Marino–Albánia, Serravalle

3. CSOPORT

18.00: Moldova–Feröer, Chisinau

20.45: Szlovákia–Kazahsztán, Kassa

4. CSOPORT

20.45: Bulgária–Észtország, Plovdiv

20.45: Luxemburg–Izland, Luxembourg (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

B-CSOPORT

16.45: One Veszprém HC–Burgan SC (kuvaiti) (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Kometa-KVGY Kaposvári KK

SZEPTEMBER 30., SZERDA

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

18.30: FTC-Telekom–Steinbach Black Wings Linz (osztrák)

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Villach (osztrák) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA

ELSŐ CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

H-CSOPORT

18.45: Mol Tatabánya KC–RD LL Grosist Slovan (szlovén) (Tv: Sport1)

NŐI NB I

18.00: Moyra-Budaörs United Shipping–Váci NKSE

18.00: Kisvárda Master Good SE–FTC-Toyota Kovács

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Győri Audi ETO KC

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ

18.00: Sopron Basket–Kibirkstis-TOKS (litván) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: DVTK HUNTHERM–Crvena Zvezda (szerb)

FÉRFI NB I

18.00: Alba Fehérvár–Sopron KC

OKTÓBER 1., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

U21-ES EB-SELEJTEZŐ

H-CSOPORT

19.00: Magyarország–Litvánia, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

A-LIGA

2. CSOPORT

20.45: Görögország–Hollandia, Szaloniki (Tv: Arena4)

20.45: Németország–Szerbia, München (Tv: Spíler2)

4. CSOPORT

20.45: Wales–Norvégia, Cardiff (Tv: Match4)

20.45: Dánia–Portugália, Koppenhága (Tv: Spíler1)

B-LIGA

3. CSOPORT

20.45: Írország–Ausztria, Dublin

20.45: Izrael–Koszovó, Debrecen

D-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Málta–Gibraltár, Ta'Qali

2. CSOPORT

18.00: Azerbajdzsán–Liechtenstein, Baku

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

13.15: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Telki

17.00: a grúz labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Puskás Aréna)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

Péntek, 2.15: Cleveland Browns–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

JÉGKORONG

NŐI NÉGY NEMZET TORNA, MÁTYÁSFÖLD

1. FORDULÓ

18.30: Magyarország–Szlovákia

KÉZILABDA

FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM

HELYOSZTÓK

11.30: a 7. helyért

14.00: az 5. helyért

16.30: a 3. helyért

19.00: döntő

ÚSZÁS

Rövid pályás világkupa, 1. állomás, Baku

OKTÓBER 2., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

A-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Franciaország–Olaszország, Saint-Denis (Tv: Spíler2)

20.45: Belgium–Törökország, Liege (Tv: Spíler1)

B-LIGA

2. CSOPORT

20.45: Ukrajna–Észak-Írország, Nagyszombat – élőben az NSO-n!

20.45: MAGYARORSZÁG–Grúzia, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

4. CSOPORT

20.45: Lengyelország–Románia, Varsó (Tv: Arena4)

20.45: Bosznia-Hercegovina–Svédország, Zenica (Tv: Match4)

C-LIGA

2. CSOPORT

18.00: Lettország–Montenegró, Riga

18.00: Ciprus–Örményország, Nicosia

3. CSOPORT

16.00: Kazahsztán–Moldova, Asztana

20.45: Feröer–Szlovákia, Torshavn

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FORMULA–1

BAHREINI NAGYDÍJ, SEPANG

6.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

10.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

NŐI NÉGY NEMZET TORNA, MÁTYÁSFÖLD

2. FORDULÓ

18.30: Magyarország–Japán

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

19.15: Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

17.30: Háromszéki Ágyúsok–Corona Brasov

17.30: Gyergyói HK–SC Csíkszereda

18.00: Újpesti TE–DVTK Jegesmedvék

18.30: Debreceni EAC–Dunaújvárosi Acélbikák

19.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–FEHA19

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: Ferencvárosi TC–OTP Bank-Pick Szeged – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI NB I

17.00: NEKA–Alba Fehérvár KC

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Kometa-KVGY Kaposvári KK

18.30: Debreceni EAC–EPS-Honvéd

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

18.00: NKA Universitas Pécs–Vasas Akadémia

ÚSZÁS

Rövidpályás világkupa, 1. állomás, Baku

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

4.FORDULÓ

18.45: UVSE–Szolnoki Dózsa

19.00: EPS-Honvéd–Metalcom Szentes

OKTÓBER 3., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

A-LIGA

3. CSOPORT

18.00: Horvátország–Anglia, Fiume (Tv: Spíler1)

20.45: Spanyolország–Csehország, Oviedo (Tv: Spíler2)

B-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Svájc–Szlovénia, Luzern (Tv: Spíler1)

20.45: Észak-Macedónia–Skócia, Szkopje (Tv: Match4)

C-LIGA

1. CSOPORT

15.00: Finnország–Albánia, Helsinki

18.00: Fehéroroszország–San Marino, Illovszky Rudolf Stadion

4. CSOPORT

18.00: Izland–Bulgária, Reykjavík

18.00: Észtország–Luxemburg, Tallinn (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 7. (utolsó) forduló, Jarama, 1. és 2. futam

FORMULA–1

BAHREINI NAGYDÍJ, SEPANG

6.00: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

10.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

NŐI NÉGY NEMZET TORNA, MÁTYÁSFÖLD

3. FORDULÓ

16.30: Magyarország–Franciaország

KERÉKPÁR

13.30: országúti Európa-bajnokság, Ljubljana, női mezőnyverseny, 130 km

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: FTC-Toyota Kovács–CSM Bucuresti (román), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

B-CSOPORT

18.00: Győri Audi ETO KC–Gloria Bistrita (román) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI EURÓPA-LIGA-SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

19.30: Saint-Amand HB Porte du Hainaut (francia)–Váci NKSE (Tv: Sport1)

NŐI NB I

18.00: DVSC Skyline–Vasas SC

18.00: Gravitáció Szombathelyi KKA-MOL Esztergom

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

18.00: MVM-OSE Lions–Falco KC Szombathely

18.00: Délút-SZTE-Szedeák–Phoenix Fóti Tigrisek

18.00: NKA Universitas Pécs–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.00: Egis Körmend–Atomerőmű SE – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

17.00: ELTE BEAC Újbuda–BKG-Prima Szigetszentmiklós

17.00: Csata TKK–ETO Basket

18.00: TFSE–VBW CEKK Cegléd

TENISZ

Országos bajnokság, Nemzeti Edzésközpont

ÚSZÁS

Nyíltvízi úszó Európa Kupa, Barcelona

Rövid pályás világkupa, 1. állomás, Baku

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

15.00: FTC-Telekom Waterpolo–Semelweis OSC

16.00: One Eger–BVSC-Manna ABC

16.00: Szegedi VE–Debreceni VSE-Master Good

18.00: VasasPlaket–Kaposvári VK

OKTÓBER 4., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

4. FORDULÓ

A-LIGA

2. CSOPORT

20.45: Hollandia–Szerbia, Eindhoven (Tv: Match4)

20.45: Görögország–Németország, Szaloniki (Tv: Spíler1)

4. CSOPORT

20.45: Portugália–Norvégia, Porto (Tv: Spíler2)

20.45: Wales–Dánia, Cardiff

B-LIGA

3. CSOPORT

18.00: Koszovó–Ausztria, Pristina (Tv: Spíler2)

20.45: Írország–Izrael, Topolya

D-LIGA

1. CSOPORT

18.00: Málta-Andorra, Ta'Qali

D-LIGA

2. CSOPORT

15.00: Azerbajdzsán–Litvánia, Baku

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

17.00 és 18.15: a magyar és az ukrán labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Nagyszombat)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

15.30: Washington Commanders–Indianapolis Colts

19.00: Baltimore Ravens–Tennessee Titans

19.00: Buffalo Bills–New England Patriots

19.00: Chicago Bears–New York Jets

19.00: Cincinnati Bengals–Jacksonville Jaguars

19.00: Houston Texans–Dallas Cowboys

19.00: New York Giants–Arizona Cardinals

19.00: Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Green Bay Packers

22.05: Minnesota Vikings–Miami Dolphins

22.25: Las Vegas Raiders–Kansas City Chiefs

22.25: San Francisco 49ers–Denver Broncos (Tv: Arena4)

22.25: Seattle Seahawks–Los Angeles Chargers

Hétfő, 2.15: Carolina Panthers–Detroit Lions (Tv: Arena4)

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 7. (utolsó) forduló, Jarama, 3. és 4. futam

CSELGÁNCS

Világbajnokság, Baku

Férfi 60 kg, női 48 kg

DUATLON

11.00: Középtávú országos bajnokság, Balatonszemes

FORMULA–1

BAHREINI NAGYDÍJ, SEPANG

9.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

16.00: HC Bolzano (olasz)–FTC-Telekom

17.00: HC Pustertal Wölfe (olasz)–Hydro Fehérvár AV19, Bruneck (Brunico)

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

16.30: Corona Brasov–Gyergyói HK

17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Budapest Jégkorong Akadémia HC

17.30: FEHA19–Újpesti TE

18.00: DVTK Jegesmedvék–Debreceni EAC

KERÉKPÁR

12.30: országúti Európa-bajnokság, Ljubljana, férfi mezőnyverseny, 196,3 km

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: MTK Budapest–Eszterházy SC

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

18.00: DVTK HunTherm–KSC Szekszárd – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

MOTORSPORT

MOTOGP

JAPÁN NAGYDÍJ, MOTEGI

4.00: Moto3 (Tv: Arena4)

5.15: Moto2 (Tv: Arena4)

7.00: MotoGP (Tv: Arena4)

RALI

Szardínia-rali, a vb 13. futama, Alghero és környéke

TENISZ

Országos bajnokság, Nemzeti Edzésközpont